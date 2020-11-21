日第一牛郎羅蘭：想知道男朋友可否嫁　就看對方開車時的狀態！

日本第一男公關羅蘭有自己一套處世哲學，常說出猖狂到讓人傻眼的至理名言，待人接物上也非常有自己的原則。最近羅蘭在訓練司機開車時，也一併聊到了自己的開車原則，以及如何「從開車方式判斷駕駛的人品」。

羅蘭連開車也有一套原則，甚至還可以用以判斷駕駛者的人品？（按圖查看）▼▼▼

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1.「我們的目標不是要搶紅綠燈，而是要在人生裡搶得先機。」

常看到很多人在紅綠燈變色前，油門就一直踩，或是慢慢往前開，這樣的助跑行為在羅蘭眼裡是十分不OK的。他說：「右轉燈號亮起前不要硬轉，被後面的車按喇叭也沒關係。除了危險以外，這樣的開車方式也非常沒有品味，我們的目標不是要搶紅綠燈，而是要在人生裡搶得先機。」

2.「正因為開很貴的車，所以才要優雅的開。」

羅蘭這次新買了一台勞斯萊斯，並請新聘的司機優雅的開，並謹遵交通規則。羅蘭：「每次看到那種很醒目的昂貴跑車在路上飆車、狂按喇叭，我都覺得他們是不是買太貴的車，所以家計要撐不下去了。」

3.「看一個人會不會開車，從煞車就知道；煞車技術爛的人不會受歡迎。」

真正會開車、令人舒服的駕車方式，是煞車煞得神不知、鬼不覺，一點都不會有顛簸、晃動的感覺。像妞編輯每次搭到煞車煞得很急的車，就、一、定、會、暈車……真的很受不了啊～

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4.「一個人的品性好不好，從開車就可以知道」

就算外表再怎麼光鮮亮麗、談吐多麽有學識，開車時還是會顯露一個人真正的本性。因為開車時有個私密的隱私空間，比較容易讓人放下偽裝，同時惹駕駛生氣的人事物比較沒有利益關係，更不會顧及顏面而大動肝火。因此羅蘭才會說：「女生如果想知道男朋友可不可以嫁，就看看對方開車時的狀態吧！」

把食物、飲料假裝不小心弄倒在車上

羅蘭：「如果男朋友很愛車，就把食物弄倒在車上吧！而且一定要新車。」如果很愛車，對方就會覺得很煩躁，但重點是要看對方「煩躁」時的反應：如果生氣、破口大罵，那他生氣的範圍是不是你所能容忍的？至於羅蘭本人會怎麼處理？「我絕對不會生氣，我會說『我們再買一台就好』。」（果然有錢才有浪漫的本錢 ）

5.「不斷變換車道的人很花心；專情的人不會一直換車道」

羅蘭：「如果要轉彎而切換車道，但又因為路邊停車切換回原本車道，我覺得這種行為很笨拙……車上的女孩子也會認為：『這人有事嗎？』」無時無刻都在意著形象的羅蘭，果然是不會給自己出糗的機會啊～

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6.「車子是要給心平氣和的人開的。」

生活總是從容優雅的羅蘭，絕不會讓自己表現出急匆匆的樣子，而這種性格也表現在開車上。在影片中，羅蘭要求司機絕不能超過停止線，並解釋：「通常是開很快的時候才會來不及在停止線前停車」；遇到有人闖紅燈、變換號誌前先助跑的駕駛，羅蘭也會不高興地碎念：「這麼急的話為什麼不提早一個小時起床做準備，乾脆搭電車還比較快咧！」並結論：「車子是要給心平氣和的人開的。」

7.「等個3秒，就可以獲得感謝」

只要花3秒鐘，禮讓行人、機車，就可以獲得感謝。羅蘭的開車哲學教會我們：「想累積幸福感其實真的很簡單。」

羅蘭的駕駛原則你都認同嗎？其實妞編輯相信這些駕駛原則，都有個最核心的處事理念：「讓人感到舒服！」不亂變換車道、車子慢慢開、慢慢煞車，都能讓人感到心情愉悅、放鬆，而這也是羅蘭貼心的地方～難怪他能成為最受日本女性歡迎的第一的男公關啊～

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