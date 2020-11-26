【袁偉豪張寶兒結婚】袁偉豪與張寶兒日前正式註冊結婚，兩人的婚禮在疫情之下一切從簡，之後才籌備擺酒事宜，袁偉豪事後接受傳媒訪問時直言原本打算以私人活動形式舉行婚禮，但最後還是瞞不住，引來一眾傳媒採訪。

袁偉豪與張寶兒結婚禮節依然做足，兩人跟傳統穿上中式裙褂，相信是向長輩敬茶。之後張寶兒穿白色婚紗，與爸爸一起現身屋苑會所，估計是進行簽字儀式以及跟一眾親友拍照。雖然兩人的婚禮儀式簡單，但張寶兒貴為千金之軀，手上帶有3對巨型龍鳳鈪，頸上則掛4對龍鳳鈪，很有氣派。

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除了袁偉豪及張寶兒，以下圈中人的婚禮，新娘子的金器或首飾也很有氣派。

文詠珊Janice Man

文詠珊（Janice Man）去年與金融才俊吳啟楠修成正果，在米蘭古堡舉行世紀婚禮。文詠珊（Janice Man）的丈夫大有來頭，曾經在投資銀行工作，又是美國著名的私人股權投資和投資管理公司「黑石」最年輕的董事總經理，預計身價過億。單單是過大禮，已經盡顯豪門氣派，當日檯上放滿各式各樣的金器，令人嘩然。

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