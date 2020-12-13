收納技巧｜日本人妻懸吊收納防霉　3招隱藏雜物櫃中有櫃空間倍增

臨近年未除有普天同慶的聖誕節外，亦是一年一度的家居清潔與「斷捨離」時間？而一個舒適居家環境是讓生活變得美好的基礎。但平日上班已夠忙碌，閒瑕購物放鬆心情，不知不覺家裏囤積很多衣物、飾品、家用品或是一些鮮少使用或未曾開封的用具等，物品眾多收拾起來真是令人毫無頭緒，而日本一名「收納達人」おさよさん（Osayosan）便因分享實用的收納和家居清潔方法，吸引超過35萬的追蹤者，不妨參考她的小秘訣。

日本人的裝潢與家具多以簡約風為主，不但可讓家中風格統一外，在視覺上更可以增加空間感。(osayosan34@IG)

近日一名日本主婦おさよさん（Osayosan）在Instagram上有很高的討論度，皆因她在照顧孩子與家庭時，仍能打理得家居井然有序，而主婦おさよさん家中並沒有雜亂與多餘的物品，放眼一望所有東西都整理得妥妥當當， 配合木色與白色為主調的「Muji簡約風」傢俱與裝潢，更顯得家居甚具空間感與一塵不染。

日本主婦おさよさん在著作《無印良品の片づけ．掃除．洗濯》也提到：「只要有一套容易清理的方法，就能夠輕鬆保持環境整潔！腦中要想着『收納＝容易打掃』。」(dahlia.dahli@IG)

整理家居看似容易，實際卻是知易行難，不過日本主婦おさよさん在著作《印良品の片づけ．掃除．洗濯》也提到：「只要有一套容易清理的方法，就能夠輕鬆保持環境整潔！腦中要想着『收納＝容易打掃』。」

而香港人面對寸金尺土的問題，更加需要妥善騰出更多收納空間，所以日本主婦おさよさん（Osayosan）便向網民分享以下「3大家居收納」方法，不但輕易擴闊家居空間感、井井有條外，甚至可以增加更多收納空間？

一：善用每一小寸地方，利用收納盒分類收好瑣碎物品

抽屜間格甚大，可用收納盒來劃分出不同的物品分類空間。(osayosan34@IG)

家中總有很多瑣碎物品，例如：電話充電線、文具或牙籤桶等，如不妥善收納，便增加家裏的雜亂感，所以很多人會「順手」將這些物件放在大抽屜中，以為「看不見」便是整齊。但おさよさん（Osayosan）建議家中每一個櫃子、抽屜，甚至是雪櫃都可以擺放不同大小的收納盒或保鮮盒，並貼標籤加以分門別類，用盡每一寸空間。

▼▼▼【按圖看】Osayosan如何用盡櫃子、抽屜內的空間，完美隱藏雜物▼▼▼

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二：利用掛鈎、鐵杆增加「懸掛」的收納空間

日本主婦おさよさん（Osayosan）非常善用懸吊哲學，增加家中「向上發展」的收納空間。(osayosan34@IG)

除了利用收納盒騰出更多空間，家裏的大白牆也可以變身為一個「收納空間」？おさよさん（Osayosan）建議在整理家居時，可在牆上加置懸式掛鈎，特別是廁所與廚房這兩個較容易潮濕與雜物用具較多的地方，而掛鈎並不只是廚房或廁所專利，人們也可以在門後釘上掛鈎或直接在牆身貼上掛鈎亦可。另外，除利用懸式掛鈎外，鐵杆釘在牆上也可以做到懸掛效果，並騰出地面更多的儲存空間。

▼▼▼【按圖看】Osayosan如何運用「懸吊哲學」令收納空間倍增▼▼▼

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三：自由組合的鐵架、隔層架或小櫃增加衣櫃的使用空間

衣櫃分層後，感覺空間也更多了。(osayosan34@IG)

相信衣服是人們整理時最感煩擾的地方，因為每一件衣物購入時，總有一種「The One」不買不舒服的感覺，但隨年齡與季節轉換，那件曾經讓自己怦然心動的衣物，已甚少着用，卻不捨得扔掉，奈何衣櫃位置有限。おさよさん（Osayosan）便提出人們可善用自由組合的鐵架、隔層架，把衣櫃劃分出不同區域，善用衣櫃每一處的空間，例如：打底衫、內褲、與襪子等應傾向收集在同一個的收納盒中，而有長度的衣服便可集中懸掛在衣櫃的一方等。

▼▼▼【按圖看】Osayosan如何將衣櫃空間分類，更妥善收納衣物▼▼▼

日本收納主婦おさよさん（Osayosan）提到收納盒、掛鈎、鐵杆和自由組合的鐵架配件可騰出更多的收納空間外，家裡要看似乾脆一塵不染時，平日清潔也非常重要，而以下7個位置是人們清潔家居時，非常容易遺忘的地方。

【按圖看】家居清潔時，最容易忽略清潔的7大地方▼▼▼

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【按圖看】雪櫃空間感雖大，但總有「爆滿」的一天，加上合適的收藏方法也可延長食物保鮮期，近日便有網民在網上向網民分享不同食物的收藏方法。（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】早前，日本節目《お願い！ランキング》找來304位在Muji無印良品的店員，以專業意見為店內產品作評分，而節目最後更公開10件是店員心中「最實用商品」榜單排行榜，如希望把家居整理得井然有序的話，不彷看一看以下能上榜的好用產品吧！（延伸閱讀）▼▼▼