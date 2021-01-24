撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-25 15:03

皮靴是冬季時尚必備的單品，法式踝靴、絨皮款的韓式短靴和性感誘人的長靴，更是歷長久不衰的潮流。不少靴子更是真皮質料袋作，所以日常靴子的保養清潔與收納更需要講求技巧。

早前台灣女鞋品牌D+AF，便在網上以低成本和簡易方法，教導網民皮靴清潔秘訣。(D+AF@Youtube)

靴子一直以來都是冬季穿搭的好幫手，絨皮短靴輕露腳踝增優雅氣質；誘人長靴修飾腿型更拉長身型比例，提升整體個性與氣質，百搭又易襯，所以普遍女生的鞋櫃也必備至少一對靴子，堪稱是時尚「懶人恩物」，只需要一穿上，便可以充滿造型感地快速出門。

但靴子其最令人困擾便是保養清潔與收納，因易積污垢、又易出現刮痕和發霉問題，所以很快便變得殘舊而變得不常穿，造成浪費。近日台灣女鞋品牌D+AF便在YouTube頻道上分享秋冬靴子「清潔收納小技巧」，短片中分別提及市面上2款，最常見的麂皮絨與合成皮革靴子的清潔收納秘訣，令女生可以低成本與最簡易的方法，為皮靴清潔和保養。

【按圖看】「靴子清潔4大貼士」不但可延長靴子的壽命，更令靴子變得如新的一樣，當中只需要一款幾蚊的小物便可輕鬆解決刮痕污垢？▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】「皮靴收納3大秘訣」日常定期保養靴子除令靴子壽命延長外，靴子收納得好，其實也可以令靴子着用更久。▼▼▼▼▼▼

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同場加映：【按圖看】「日本打掃女王」兼清潔專家上原好志子提到「4大細菌暗藏盲點」易被人們忽略，她更教導觀眾如何利用簡單的材料製作打掃工具，常被人當垃圾的廁紙筒，竟是除去污垢時的清潔好物？（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】其中「2大細菌暗藏盲點」關乎着人們的呼吸健康，如果忘記清潔後果可能很嚴重？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本一名「收納達人」おさよさん（Osayosan）便因分享實用的收納和家居清潔方法，吸引超過35萬的追蹤者，不妨參考她3招隱藏雜物櫃增空間小秘訣。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】新一年心靈懇切需要斷捨離，家中也需要來一個斷捨離，「斷捨離」始祖山下英子在新著作《新．斷捨離》中，提到家中4大需要「斷捨離」的地方與方法步驟，分別是衣櫥、廚房、餐櫥櫃與冰箱的「斷捨離」方法（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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資料來源：D+AF