撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-06 12:57

【100種女生】婚禮是不少女生，一生人一次的夢想。婚紗、拍婚照甚至婚禮場地，很多人早早已構思好，未必是華麗也要獨一無二，畢生難忘。正正是因為「一生人一次」，那些婚禮細節、傳統習俗衍生的用品，不只成了浪費問題的根源，或也會釀成後悔？「我的婚禮一切從簡，沒太大遺憾，除了一件事：買了姊妹裙。」Kaki兩年前結婚，現在是位二手婚禮用品店的主理人。

【100種女生｜改變婚禮浪費文化】Kaki笑指小店不只是二手婚禮用品店，不時分享經驗，更像是跟客人做婚禮輔導的地方。（鄭子峰攝）

設計師每日見證浪費：無力感好重

80後女生Kaki大學時修讀數碼設計，畢業後順理成章當上設計師。「我第一份工是做event公司，負責設計商場的節慶裝置，每一次過程都好類似，都是大貼士或發泡膠板，公司只會要求平、一次性，數周的活動完結，便全部送去堆填區。整份工作不斷去浪費、無力感好重。」Kaki直言親眼見證這些過程，令她非常厭惡。

因為日復日的無力感，喜歡古着的Kaki思考轉換跑道，2016年由兼職營運網上古著店做起。「我喜歡古着，因為你不用跟人撞衫，H&M好hit時你可以看到一街有幾多人一樣。」初心與減廢關係其實不大，直至遇上經營婚禮用品店的機會，才發現兩者相似之處。

【100種女生】Kaki於2018年結婚，發現浪費問題比想像中多，卻一直苦無好對策。「我結婚都只是盡量做，未能做到很環保。」（鄭子峰攝）

結婚成人生轉捩點 再次反思浪費文化

「轉捩點是我自己在2018年結婚，由敬茶、出門、證婚、甚至擺酒，很多物品只用一次。當時我很想找環保的婚禮用品，但市面上除了大型裝飾佈置，似乎都難有更環保的選擇。」結婚時苦無對策，倒是婚後Kaki看到有一家二手婚禮用品店結業，她便膽粗粗接手一試。

【100種女生】訪問當日有兩對新人回來歸還物資，記者即席打開盤點一下，跪墊、欄門花球、紅傘、囍字貼，加起來$98元租用一周。（鄭子峰攝）

接手婚禮用品店：頭一年生意異常慘淡

Kaki直言當初接手是「衝動」，希望以營運中的古着店收入填補支出，於是百呎的空間藏了兩家店。Kaki租出的婚禮用品，由中式茶具到花球一應俱全，平的不過10元、20元，頭一年卻是異常慘淡。「每件貨品卻要獨立拍攝，起初用了很多心力開始，但頭一年只做了個位數字的租借。」直到去年年底，或因疫情關係婚禮規模縮細，Kaki雀躍表示去年年底是生意最好的日子，有十多單生意。

簡單一算，以最理想每單平均2百多元左右的租金計算，加起來還賺不到三、四千元。

老實講，成件事係幾戇居。當初本着一個心態，一定係唔賺錢，收支平衡已是bonus。 Kaki

【100種女生】「我的婚禮一切從簡，沒太大遺憾，除了一件事：買了姊妹裙。」Kaki回憶2年自己辦婚禮如是說。（鄭子峰攝）

淘寶姊妹裙成婚禮「最大遺憾」？

「我的婚禮一切從簡，沒太大遺憾，除了一件事：買了姊妹裙。」Kaki回憶2年自己辦婚禮，雖然希望一切從簡，也受到不少壓力，最終為4位姊妹淘寶了款式較簡單的姊妹裙，幻想好友們日後能重穿。當然，那只是每位新娘都擁有的美好幻像。

Kaki開店後，姊妹裙的浪費問題更為「明顯」。店內有出售二手姊妹裙，定價百多元起，賣出的數量「一隻手都數得完」。「說浪費的話，姊妹裙是榜首問題，我們不是不想收，但我收了一百條，又有幾多人願意買二手姊妹裙？」Kaki分享新娘客人，姊妹團穿牛仔褲加同一色系的T-SHIRT，撇開典型對姊妹的想像，令她相當欣賞。也有新娘姐姐本身想幫襯，聽到是「姊妹裙」三字竟忽然卻步。「婚禮到底能否考慮不使用姊妹裙？呢個係回歸基本步去解決問題。」

▼▼▼點圖即看｜最易令人後悔購入3大婚禮用品，哪款婚紗最多人後悔購買並想送出？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

拒回收物品被罵：難聽就是當你回收箱

現時店內的婚禮物品，接手或由新娘子捐出而來，令她沮喪的是，空間人手有限、物品太多，總不能無限回收。「不時有人查詢，不禮貌的都有，難聽點講，就是當你回收箱一樣。每一次都覺得好沮喪、冤枉，是不是我拒絕接收一些物資，就是我不環保，甚至被罵，都會有不好受的時間。」

訪問當日，Kaki一邊顧店、一邊接受訪問，還要照顧兒子哄他午睡。嬌小的她在小空間店內忙個不停，訪問幾次暫停，記者也覺不好意思。「我成日都好想放棄，因為真係好累，好多時店舖內阿仔扭緊計，又有客人前來，都會很崩潰，但可以親身見證仔仔成長，是我想要做的事。」話未說完，又有客人來歸還物品。

【100種女生】當有客人認同Kaki的想法，婚禮用品店的獨特處發揚光大，就是她的最大回報。（鄭子峰攝）

回歸初心 滿足感比上班大得多：我從不後悔

縱然如此，Kaki還是希望能一直堅持。「從小到大不是目標明確的人，開店以來也聽過不同的批評，有人會笑我什麼都做，三分鐘熱度。但我沒想太多，每人遇到的契機都不一樣，視乎你有冇踏出第一步去做。」

當有客人認同她的想法，婚禮用品店的獨特處發揚光大，就是最大回報。「當然那不可能是發達，但愈多人了解，愈能帶來改變，雖然錢是賺少了，那滿足感已比返工放工大得多，我從不後悔。我認同的事，希望可以堅持下去。」Kaki掛起那溫柔的笑容回應道。

環不環保是其次，最重要是你有否滿足內在的那個你。

▼▼▼點圖即看｜Kaki開店後的最大體會，以及身為「過來人」，準新娘又可如應對婚嫁用品減少浪費？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼同場加映｜《100種女生》賣性玩具的女生就是「淫」？Hailey曾開性商店聽盡冷嘲與遇到的騷擾｜＝＞90後社工轉職性治療師 曾賣性玩具被嘲淫：社會令我們扮「保守」▼▼▼

▼▼▼《100種女生》90後性治療師Hailey曾遇到的個案｜陽光型做Gym男卻有勃起障礙？夫妻相處7年冇性關係釀離婚？｜點圖即看▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

▼▼▼同場加映｜譚嘉儀沒有放棄，她放下比賽季軍身分向唱片公司自薦，卻被冷嘲熱諷？點圖看她的經驗==>譚嘉儀為唱歌戶口剩3位數 前度偷食學會決絕：曾有一段感情很錯▼▼▼