別做濫好人自私不是錯　睇韓劇教懂你不委屈自己也不討人厭！

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-03-29 10:00

我們可以善良，但不要當委屈自己的吃虧「濫好人」！

Are You Selfish？以下幾個問題如果曾經想過或做過的話，請打剔！

囗比起別人會先處理自己的事情

囗他人需要幫忙時曾假裝沒聽到

囗明明可以早到但夠鐘才到現場

囗群組主管發問等到別人回才回

囗看到事故發生不太會見義勇為

囗會習慣性拒絕他人的請求拜託

囗對自己有利的事情絕對不退讓

囗分攤費用時很斤斤計較公平性

囗防備心強到會懷疑他人的靠近

囗跟朋友聊天時常以自己為中心

2個剔，自私指數為★ ☆ ☆ ☆ ☆ 4個剔，自私指數為★ ★ ☆ ☆ ☆ 6個剔，自私指數為★ ★ ★ ☆ ☆ 8個剔，自私指數為★ ★ ★ ★ ☆ 10個剔，自私指數為★ ★ ★ ★ ★

「你為什麼那麼自私，只想到自己？」捫心自問你是否曾經受到這樣的質疑，心理學中的「登門檻效應」，一開始接受別人微不足道的要求後，對方會漸漸得寸進尺，提出變本加厲的條件，在不好意思的情況下只能欣然答應接受，但我們是不是能選擇「拒絕」，為何只要推三阻四的，大家就會用異樣的眼光看待，認為這樣的行為是「自私」，不過難道不能自私一點嗎？讓幾部劇的主角告訴你為何要「自私」吧！（按圖了解）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

跟著以下3個步驟，學會如何「自私有度」卻不顯得討人厭！（按圖了解）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

習作練習簿

以下給大家一些小作業，好好實踐「自私生活」吧！

1. 把自己放在一位 2. 大致善良的個性 3. 適可而止的自利 4. 適當的漠不關心 5. 該拒絕時就拒絕 6. 對自己寬待一點

自私是一個人把自己的考慮或利益置於別人的利益之上，而「做不到拒絕」和「不想做婉拒」都不代表自私，以自我利益為優先並不是錯誤，獨善其身後才能兼善天下，但切記自私也是有限度的，過猶而不及，剛剛好的自私才不會讓你顯得目中無人！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】女生語錄｜10句關於孤獨的金句： 即使結婚 也要保有獨處的習慣

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

ØZI是濫好人？不懂自私反倒讓自己受傷，關心別人超過自己用一招化解｜妞專訪

平凡紙張變身超萌立體柯基、可愛貓咪！「匠紙」用精緻紙雕創作燃燒內心手作魂

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】