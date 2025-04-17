2025越南旅遊｜會安及巴拿山自由行攻略！打卡/美食/SPA 附優惠

2025越南峴港｜會安和巴拿山一直都是越南的熱門旅遊景點；會安是越南中部的一座古城，以其保存完好的歷史建築聞名，擁有豐富文化遺產。而巴拿山則擁有壯麗的自然景觀和多樣娛樂設施，著名的佛手橋橫跨在山巔，吸引眾多遊客前來朝聖。這次《01女生》帶大家展開「越南4日3夜行程」，介紹會安及巴拿山十大必玩活動、打卡景點！



2025越南會安必訪5大景點活動

2025越南會安必訪5大景點活動｜會安古城（KKday）

會安古城被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，每一個角落都充滿歷史痕跡和文化沉澱。會安古城又以其古色古香的街道和建築聞名，可漫步在鋪滿石板的街道上，欣賞兩側的歷史建築，包括古老的會館、廟宇和商店。

會安打卡點推薦｜ 1. 日本橋（來遠橋 Lai Viễn Kiều）

2025越南會安必訪5大景點活動｜會安古城日本橋（KKday）

2025越南會安必訪5大景點活動｜會安古城日本橋（蔡泳儀攝）

這座著名的日本橋，又稱「來遠橋」，建於1593年，是會安古城標誌性景點之一。橫跨在秋盆河上，成為遊客必訪的景點。越南盾(VND) 20,000 紙幣背面正正印有這座橋，充滿歷史和文化的意義。假如大家下次來越南旅遊時，和記者一樣手上持有這面額的越南盾，不妨拿來拍照留念！

會安必玩行程推薦 2. 水椰林竹籃船

乘坐傳統竹籃船是會安的必試體驗。當地稱竹籃船為「簸箕船」，最初漁民用來捕魚，現供遊客遊覽會安河畔椰林。在河中悠閒劃行時，可欣賞風景如畫的會安河，穿梭於椰林間的狹窄水道。熱情好客的船夫還會展示特技般的旋轉籃船，風趣幽默地與大家互動，讓整個旅程充滿歡樂。

會安必試體驗 3. Sabirama 越南菜餚烹飪班

在會安體驗當地美食文化的最好方式之一就是參加烹飪班。記者這次參與 Sabirama 烹飪班，製作傳統的越南菜餚，包括大蝦木瓜沙拉及春捲。烹飪導師更會耐心地講解每一個步驟，包括如何製作薄薄的米紙、包捲的技巧和細節等，整個體驗令人難忘！【按此參與🔗】

會安體驗推薦 4. Tree Spa 豪華私人水療中心

會安行程規劃 4. Tree Spa 豪華私人水療中心（KKday）

The Trees Spa Da Nang 是一家位於越南峴港的豪華私人水療中心，這次記者親身體驗了熱石按摩，在專業按摩師的精心護理下，熱石按摩療法利用光滑、溫暖的石頭進行按摩，達到深層次的徹底放鬆，非常推薦！【按此訂購🔗】

會安美食推薦 5. All Seasons 龍蝦與海鮮自助餐

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All Seasons Buffet 龍蝦與海鮮自助餐是峴港當地第一家以龍蝦為特色的「吃到飽」概念餐廳。記者品嚐了一系列美味的龍蝦菜餚，從烤、蒸到烘焙，搭配各種醬汁和配菜，每一口都能體驗到龍蝦的鮮嫩多汁。各種海鮮從當地水域新鮮採購，包括螃蟹、蝦、蠔等，鮮味十足，喜歡吃海鮮的大家必定要收藏！【按此訂購🔗】

2025越南巴拿山旅遊攻略

2025越南巴拿山旅遊攻略（KKday）

巴拿山 Ba Na Hills 位於越南峴港，是一個著名的避暑勝地，以其壯麗的自然景觀和多樣的娛樂設施而聞名，以下是2大實用的旅遊攻略：

巴拿山旅遊攻略1. KKday 私人包車服務

這次記者體驗了 KKday 的私人包車服務，從市區到巴拿山的車程大約需1.5-2小時，不僅提供舒適的乘坐體驗，還提供多語言服務，確保能在過程中與司機和導遊進行有效溝通，如果大家有興趣，可以到 KKday 瀏覽詳情，盡情享受巴拿山的美景和各種有趣的活動。【按此訂購🔗】

巴拿山旅遊攻略2. 預購 KKday 巴拿山門票

由於巴拿山官方門票售價浮動，而且外國旅客及峴港市民的價格不同，所以建議大家預先在 KKday 預購門票。預購門票不僅能享受優惠價格，還能避免到現場售票亭排隊購票的煩惱，使旅程更順利愉快。【按此訂購門票🔗】

巴拿山必訪推薦 1. 世界最長單線纜車

巴拿山行程規劃 1. 世界最長單線纜車（KKday）

巴拿山海拔約1,487公尺，以其壯麗景色聞名於世。乘坐全長5,801公尺的「世界最長單線纜車」到達山頂，途中欣賞壯麗自然風光，遠望霧靄茫茫的山脈和峴港灣地海岸線。只可惜到訪時天氣不佳，纜車外白茫茫一片，未能盡覽壯麗景色。

巴拿山打卡點推薦 2. 黃金佛手橋 Golden Bridge

巴拿山行程規劃 2. 黃金佛手橋 Golden Bridge（KKday）

黃金佛手橋位於巴拿山頂端，由兩隻巨大的石手托起，是一座長約150米的高架步行橋，海拔約1,400米。遊客可以在此俯瞰壯麗的山景和茂密的森林。金黃色的橋面在陽光下閃閃發光，宛如通往天堂的階梯。提醒大家，出發前記得查看天氣預報，就可欣賞黃金佛手橋的美景，同時更妥善規劃旅程。

記者到訪當日天氣不佳，風雨交加，難以看清橋面和佛手的模樣（蔡泳儀攝）

巴拿山必玩推薦 3. 越南環球影城 Fantasy Park

越南環球影城 Fantasy Park 是越南最大的室內主題樂園，擁有各種刺激的遊樂設施和遊戲，以法國作家 Jules Gabriel Verne 的兩部著名小說《地心探險記》和《海底兩萬里》為主題，三層樓高的室內樂園內部像一個大岩洞，中央的天井設有刺激的跳樓機設施。

大家可以在這裡體驗飛天鞦韆、碰碰車、攤位遊戲和各種 VR 互動遊戲等，另外園內還設有恐龍樂園，恐龍模型栩栩如生，讓人彷彿置身於侏羅紀世界！無論喜歡刺激的遊樂設施還是家庭友好的活動，Fantasy Park 都是一個不容錯過的室內好去處！

巴拿山娛樂推薦 4. 啤酒廠 Bana Brew House

巴拿山上的 Bana Brew House 是一家大型啤酒廠廣場，提供各種本地啤酒和美食，內部設計獨特，融合了現代和越南占婆建築風格。在品嚐啤酒的同時，現場還有不同的歌舞表演，客人也可參與，場面氣氛超熱鬧，啤酒愛好者不容錯過！

巴拿山購物熱點 5. 首家古堡主題玩具連鎖店

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巴拿山擁有首家古堡主題的 PopMart，兩層建築就像一間超大型博物館，內部裝飾華麗，充滿童話般的氛圍。除了有基礎款盲盒，也有限定系列；絕對是收藏盲盒愛好者的必訪之地！記者到訪時，發現有不少在香港已售罄的限量版款式，而且價格更優惠，於是忍不住入手了一隻 Labubu 公仔。