父親節禮物推薦｜$220起貼心實用款式！為爸爸打造美容時尚品味

父親節禮物推薦｜父親節將至，為答謝父親的關顧，不妨乘著這天，向對方送上溫暖的謝意。如果仍未想到禮物，以下整理一系列父親節禮物推薦，可以按預算選擇適合爸爸的單品。



父親節禮物推薦｜$1,000或以下

父親節禮物推薦｜SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 HK$220

若父親注重容顏和護膚，日常的潔面膏是個不錯的選擇。這款泡沫豐盈，有效去除油脂和污垢，可以保持肌膚潔淨和乾爽。配搭抗氧化成分，同時減粉水份流失。

父親節禮物推薦｜SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 (品牌)

父親節禮物推薦｜ghd flight+ 旅行風筒（黑色） HK$895

如果父親經常外出工作，或需一個便攜和早乾的風筒。這款風筒重量輕盈，配備先進的離子技術和強勢風力，很快就能塑造不同的髮型效果。風筒採用摺合式設計，容易放進行李箱內。由6月5日至15日期間於專門店購買，還能享年折優惠。

父親節禮物推薦｜ghd flight+ 旅行風筒（黑色） (品牌)

父親節禮物推薦｜$5,000或以下

父親節禮物推薦｜ DELVAUX Livre Wallet Mini Rodeo Calf Black HK$4,900

黑色銀包是個較保險的選擇，採用預牛皮製作，設有多個卡位和紙幣位，能夠整齊收納紙幣、收據和照片等，非常方便。

父親節禮物推薦｜ DELVAUX Livre Wallet Mini Rodeo Calf Black (品牌)

父親節禮物推薦｜Canada Goose Glacier Trail 運動鞋 HK$4,500

若然喜歡登山，運動鞋具備防水和高透氣的特性，可以保持腳部舒適和清爽。加上HDry技術，進一步在濕冷天氣下，保持腳部乾爽。

父親節禮物推薦｜Canada Goose Glacier Trail 運動鞋 (品牌)

父親節禮物推薦｜$5,000以上

父親節禮物推薦｜Montblanc Meisterstück 鍍金 149 鋼筆 HK$8,100

向父親打造高貴的品味，鋼筆以黑色珍貴樹脂打造筆蓋和筆身，配搭手工製作的純金或純銀筆尖，展現出非凡氣魄。筆蓋頂端亦鑲嵌經典的白色Montblanc標誌，盡顯奢華魅力。

父親節禮物推薦｜Montblanc Meisterstück 鍍金 149 鋼筆 (品牌)

父親節禮物推薦｜Hublot Square Bang Unico鈦金藍色陶瓷腕表 HK$189,200

運用高貴的藍色締造quiet luxury的感覺。使用高科技陶瓷打造特定錶殼和錶圈，能夠耐刮擦，搭載「open heart」機芯，締造穩健而可靠的計時功能。