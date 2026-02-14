你會在不經意間給伴侶帶來壓力嗎？一測便知二人感情有否潛在問題

人在一起應該要相互體貼照顧才是，不要總是給對方施加太大的壓力，這樣會讓彼此的相處變得很不單純。



而且一個人處在壓力下，就很容易會想不開，到時候這段感情就會岌岌可危，很難繼續下去。那麼你容易給對方帶來壓力嗎？快來測一測吧！

7個問題測出你有沒有經常給伴侶施加壓力，揭露你的感情致命傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. 對方出去哪裏，都需要跟你提前報備嗎？

需要→2

不需要→3



2. 你會把對方介紹給自己的朋友認識嗎？

會的→4

不會→3



3. 你們的這一段感情持續超過一年以上了嗎？

超過了→4

還沒有→5



4. 對方是否有說謊被你發現過呢？

有的→6

沒有→5



5. 你們在一起會商量討論以後的事情嗎？

會的→A

不太會→6



6. 周末對方睡懶覺，你會吵他嗎？

會的→D

基本不會→7



7. 你們在一起後，發生爭吵的次數多嗎？

很少→B

比較多→C



A. 你完全不會給對方壓力的

你跟對方的相處一直都很舒服，這是因為你們彼此都不會給對方壓力。你們想要什麼樣的生活，都會憑藉着自己的努力去得到，並不會要求對方給自己提供。所以你們都是把壓力給到自己，逼着自己去努力奮進。至於對方，你們會給彼此很寬鬆的空間，這樣相處起來也更快樂。

B. 你會給對方一點點壓力

你是心腸比較柔軟的那種人，所以你並不會給自己的另一半太多的壓力。因為你很清楚，一個人若是壓力很大，就會吃不好睡不好，整個人就會想顯得無精打采的。但是你同時也知道，不能讓對方太過於放鬆了，這樣對方會沒有緊迫感，因此你會稍微給對方施加一些壓力，讓他前行。

C. 你會給對方比較大的壓力

你經常會拿自己的愛人跟別人作比較，所以當發現自己的另一半比不過別人時，你就會特別的焦慮。這種情況下，你會不斷的給對方施加壓力。因為你覺得只有趕超過別人，自己才能夠更有面子。所以你明知道對方會比較排斥，你依然會希望他再更努力一些。

D. 你給的壓力會讓對方比較難以承受

你自己會比較懶，不想要去奮鬥拼搏。但是你卻會希望對方給你好的物質生活，所以你總是在給對方施加壓力。你會找各種各樣的理由，然後逼着對方去努力。你根本就沒有意識到，這樣的壓力會給對方怎麼樣的影響。很多時候，對方會難以承受，會覺得特別的崩潰想逃離。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】