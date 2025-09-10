婚禮兄弟姊妹團如何揀選？一文看清新人常見誤解、避開禁忌免絕交

婚禮籌備/兄弟姊妹團分工｜婚禮當日，兄弟姊妹團既是新人的左右手，亦是氣氛組的靈魂人物。新人對於「兄弟姊妹團」的定義和期待各有不同，有人認為：「只要他出現，就很感動。」亦有人表示：「他們要幫我頂住整個流程。」現實中，總有一兩位團員全程是「神隊友」帶領兄弟姊妹團，而參與度較少的朋友，並非不願意，可能是不熟悉流程、或怕幫倒忙。到底如何組成一隊可靠又合適的兄弟姊妹團？「01女生」特別邀請婚禮司儀Kenneth，為大家分享兄弟姊妹團的選角貼士、角色分配及常見疑問。



了解兄弟姊妹團常見任務

不少人以為兄弟姊妹團只是出席、負責拍照，或是「氣氛擔當」。事實上，他們絕對是身兼多職，包括：佈置及清理場地、保管貴重物品 (如人情、禮物及證件等)、跟進婚禮流程及時間監督、照顧新人形象與狀態、協助應對熱情親友、溝通協調及傳話、協助迎賓送客、技術支援及處理突發狀況。

了解兄弟姊妹團常見任務 (圖片由受訪者提供)

你心目的他/她合適嗎? 兄弟姊妹的必備特質

大家或會聽過一個說法「感情再好也未必適合當兄弟姊妹」，而事實上要成為可靠的兄弟姊妹團，不能單靠情感，理性、態度也是考慮因素。Kenneth綜合多年工作經驗指出，若有齊以下基本特質的朋友，往往是婚禮現場的「救火隊長」。

兄弟姊妹團選角建議1：你最希望對方出席的人

婚禮是一生人一次的重要時刻，「兄弟姊妹」應該是新人最希望見證人生大事的一位，即使平日不常見面，但心中都有對方的一席位，那份情誼、真心真意，已是最珍貴回憶。

兄弟姊妹團選角建議2：實戰能力

除了情誼，實際能力、待人接物態度同樣重要。若擁有這些特質尤其值得考慮：

-責任心強、主動回應、準時出席

-樂於協調及支援，願意主動幫忙

-處事冷靜、必要時能提供建設性意見

-體力上能承受壓力及疲勞



兄弟姊妹團選角建議3：有經驗者為佳

曾擔任兄弟姊妹、婚禮司儀、大妗姐或統籌的朋友，對婚禮流程瞭如指掌，更能帶領「新手」團員。他們不但協助其他團員，更能提出注意事項，減輕新人壓力。

新人與兄弟姊妹團相處的禁忌

(圖片由受訪者提供)

兄弟姊妹團是一場婚禮中不可或缺的見證人，而作為新人要明白兄弟姊妹團是義務形式幫助。不論分工或人數，最重要是大家真心相待，互相信任體諒，方能締造一場溫馨難忘的婚禮。這6大禁忌，新人們要多加注意：

禁忌1.推卸責任：兄弟姊妹團是配合者，不應獨力承擔整個婚禮大小事項，亦不要臨時要求他們參加即興活動。

禁忌2.質疑能力：既然邀請對方加入，便應信任其能力，出現小錯不宜當面指責。

禁忌3.態度不恰當：切勿將朋友視作免費勞工，過分地挑剔會令人反感，假如結果未如預期亦應包容。

禁忌4.金錢安排模糊不清：服飾、化妝、餐食等建議由新人預算安排，雙方一早列明細節與開支比例，避免誤會。

禁忌5.流程安排不清：應事前列好流程表、物資分工表，即使有人臨時缺席，亦有備用方案。

禁忌6.強人所難：每位團員性格各異，應知人善任，新人應主動詢問大家擅長及有興趣的部分。

兄弟姊妹團常見誤解FAQ

(freepik)

1. 兄弟姊妹團人數是單數還是雙數？



習俗上「成雙成對」較為吉利，建議團員為雙數。但現實操作上，分工清晰及參與度更為重要。另外在拍攝上，人數相稱效果較佳，留意人數過多反易混亂。

2. 假如兄弟姊妹團只有4人，會否不吉利？



「4」只是廣東話諧音，實際無影響，最重要是感情到位。如介意，可視作「2+2」或連同新人解釋為6人同行。

3. 不設兄弟姊妹團亦可？



可以，可改為聘請婚禮統籌、大妗姐幫忙處理婚禮細節，亦可邀請幾位熟悉的親友幫忙分擔部分任務（如迎賓/收人情）。

4. 朋友懷孕可以參與？



傳統上認為「喜沖喜」不宜，但現時更著重見證及回憶。若孕期穩定且對方願意，可安排支援崗位，避免激烈活動或體力負擔。

5. 兄弟姊妹團會議總是不齊人？



可分批開會、用社交軟件溝通傳達圖文，並加以講解，當日亦可彈性靈活安排時間。

6.伴郎、伴娘一定要未婚？



傳統觀念傾向未婚人士，但現代婚禮更重情誼，視乎新人與長輩的接受程度。

7. 做兄弟姊妹有次數限制？



坊間流傳「擔任兄弟姊妹次數不能超過三次」，實際上則無限制，最重要是參與度及個人意願。

8. 兄弟姊妹有鞋款？



姊妹建議穿著低跟鞋、平底鞋或波鞋方便走動。兄弟方面，如有指定服飾，可搭配皮鞋，或波鞋亦可，重點在於整體感一致。

9. 服裝必須一樣？



不一定。建議選擇同色系、同風格或統一飾物（如襟花、領呔），增加整體協調感。