婚攝道具花瓣、泡泡、紙碎幾時用?婚禮攝影師教最佳用法+注意事項

紙碎、花瓣和泡泡，近年已成為婚禮及婚攝中不可或缺的拍攝道具。這些簡單的小物不僅能即時提升現場浪漫夢幻感覺，更能為照片增添層次及氛圍感。然而，三者雖然性質相近，但實際上「出場時機」各有不同，若使用次序或時機不當，可能會影響拍攝效果及觀感。「01女生」特別邀請婚禮攝影師Neo，和大家講解花瓣、泡泡及紙碎三大婚禮拍攝道具的正確使用時機、拍攝效果及實用技巧，更分享注意事項，助大家於大日子留下最動人回憶。



紙碎、花瓣及泡泡各有其獨特魅力與最佳使用時機，只要事前做好準備，與婚禮團隊充分溝通，結合各方面專業建議，定能拍出既浪漫又難忘的婚禮回憶。以下婚禮拍攝道具貼士，準新人可以多多參考。

婚禮拍攝道具1：紙碎

色彩繽紛的紙碎，最適合在新娘房間內與姊妹團合影時使用。紙碎可作為前景，增加畫面的動感，令照片更具活力。

婚禮拍攝道具1：紙碎 (圖片由受訪者提供)

但要留意，使用紙碎前必須了解場地的使用規範，尤其是在酒店房間、私人會所等場地。由於紙碎體積細小，容易散落在四周，建議預先準備小型吸塵機、垃圾袋方便收拾，當天拍攝完畢後亦應安排姊妹團即時協助清理，避免因殘留紙碎而需繳付額外清潔費。

婚禮拍攝道具2：花瓣

撒花瓣自古有祝福新人美好未來的寓意，特別適合在戶外或教堂場地使用。一般用於婚禮兩大浪漫時刻——新人進場（March In）或完成儀式退場（March Out）時使用，這時候更能拍出花瓣漫天飛舞的唯美畫面。

婚禮拍攝道具2：花瓣 (圖片由受訪者提供)

需要注意的是，拋花瓣只適用於新人一同進場或退場，若新娘由父親陪伴進場則不適合使用。另外，亦不建議於早上與姊妹團在房間內拍攝所用，因空間有限，花瓣容易遮擋臉部，影響照片效果。

婚禮拍攝道具3：泡泡

如想營造甜蜜夢幻氛圍，泡泡機是不錯的選擇。特別是在陽光充足的戶外婚禮，泡泡可隨光線閃爍，效果極為突出。泡泡最適合於新人再次進場（Re march-in）時使用，這時新人以全新身份步入會場，配合輕快音樂，泡泡能增強歡樂及浪漫氣氛。

婚禮拍攝道具3：泡泡 (圖片由受訪者提供)

不過，泡泡機所釋出的泡泡大小及數量會直接影響照片效果，建議事前與攝影師溝通，根據拍攝風格及場地調整使用方式，並需提前向場地負責人查詢有否相關限制。

婚禮拍攝道具注意事項

婚禮拍攝道具注意事項 (freepik)

1) 婚禮前必須向場地了解是否允許攜帶及使用特定道具，避免因影響場地環境而被罰款或收取額外清潔費。

2) 婚禮一星期前檢查所有道具，建議列出物資清單，確保大日子當天一切安排妥當，減少遺漏。

3) 婚禮前與攝影師、錄影師詳細溝通理想效果，建議以參考圖片輔助表達，包括風格、場地限制等細節。

4) 如某些道具屬重要環節，建議攜帶備用品，以備不時之需。

5) 避免使用有安全疑慮的道具，確保道具能正常使用，避免影響婚禮流程。