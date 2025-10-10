聖誕禮物推薦2025｜實用交換禮物：$39.9起情侶／朋友／同事適用

【聖誕禮物2025｜實用交換禮物推薦｜持續更新】聖誕節集合了節日的溫馨、與親友享受相聚的時光、充滿氛圍的節日佈置，以及為摯愛準備禮物的喜悅，都讓人感受到幸福！「01女生」就為大家準備了2025年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！



聖誕禮物推薦2025｜1. Charlotte Tilbury 星願成真美妝盤 HK$575

Charlotte Tilbury所推出的全新節日限定星願美夢節日系列，為摯愛點亮星光魔法，綻放耀目節日光芒，讓所有美妝心願成真！其中星願成真美妝盤，一共設有兩款色調，分別是夢幻的中性冷粉色調-PRETTY, GLOWING BEAUTY（星光柔粉）以及充滿節日氣息的中性暖色調-DREAMY, BRONZED BEAUTY（夢幻香檳）。兩款均提供最完美的配色，是一款容易選擇、容易使用的必備彩妝品，從眼影、胭脂、光影、粉餅一應俱全，新手均能輕鬆駕馭，可疊加及容易暈染配方，只需五分鐘便能打造令人難以抵抗的柔和高級感妝容，一盒滿足所有願望！

聖誕禮物推薦2025｜2. fresh 澄亮光肌入門套裝 HK$425

fresh呈獻嶄新送禮體驗，重新詮釋節日的儀式感與分享精神，今年推出Social-first社群主導企劃，聯乘多位藝術家與文化引領者，橫跨美食、花藝、玻璃工藝與冰雕等領域，配上品牌的皇牌產品，共同演繹並探索「送禮」與分享的真諦。其中澄亮光肌入門套裝，包括了大豆卸妝潔面乳50ml和紅茶酵素抗氧精華水50ml，加上別致包裝，是不錯的禮物選擇。

聖誕禮物推薦2025｜3. NARS x IRIS VAN HERPEN限量系列 EXPLICIT 赤吻緞光唇膏 #BLAME829 HK$330

NARS 與著名設計師 Iris van Herpen 跨界聯手，推出節日限定系列，結合François Nars 的前衛美學與Iris van Herpen 的多感官、雕塑風格的設計，讓你以驚艷的配方與色調，體驗全新美妝驚喜。其中EXPLICIT 赤吻緞光唇膏，將Iris van Herpen標誌性的風格注入唇膏，包裝靈感源自其未來感的高級時裝設計。中性粉色的 Blame色調帶來立體的奢華感，搭配充滿動感的幻彩鏡面外殼設計，為雙唇注入非凡的迷人魅力。

聖誕禮物推薦2025｜4. Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器 HK$5,490

Dyson每年均會為送禮季節推出限定新色，展現其在顏色與外觀研發上的匠心獨運，此次 Dyson配色設計、材料和飾面處理，品牌團隊從季節更替中汲取靈感，隆重發佈限量版琥珀香檳配色，現已應用於Dyson全線美髮產品。琥珀色的結合讓整體層次更加豐富，更顯閃耀奢華的質感。每件產品均配備專屬緞面內襯收納盒，並可鐫刻個人姓名縮寫，成為極具心意的佳節禮物。

聖誕禮物推薦2025｜5. BVLGARI白晶淡香水套裝 HK$1,990

BVLGARI為聖誕節推出了多款2025節日限量版香水套裝，其中白晶淡香水套裝，包括了Omnia Crystalline EDT白晶淡香水100ml和15ml，以及Omnia Crystalline Hand Cream 白晶護手霜40ml，讓女生們可以展現現代女性的清新優雅，同時雙手可環繞在精緻輕盈的香氣之中。

聖誕禮物推薦2025｜6. ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey pour Homme 淡香氛禮盒套裝 HK$1,170

Issey Miyake今年邀請到知名設計師Philippe Apeloig設計，全新的節日限量版香氛套裝，以冬季變幻作主題，用特色的圖形展現出來，一同見證冬日的元素在靜謐中展現的新美感。其中L’Eau d’Issey pour Homme 淡香氛禮盒套裝，包括此淡香氛125ml、香氛沐浴露50ml以及香氛便攜裝10ml。L’Eau d’Issey pour Homme淡香氛是一款頌歌自然的香氛，將柚子的活力與水漾的韻味完美融合，由雪松、檀香和香根草的木質香調交織而成，香氣純淨而獨特，喚起冰雪凝凍的自然靜謐力量。

聖誕禮物推薦2025｜7. 曼秀雷敦「伴寵樂」護手霜系列Deep Moisturizing 滋潤護手霜 HK$39.9

曼秀雷敦「伴寵樂」護手霜專為寵物主人而設，採用寵物友好安全配方，不含對寵物有害成分、無添加香料，同時嚴選天然植萃成分，特別適合頻密洗手令雙手肌膚倍加乾燥的寵物主人們。滋潤護手霜含有燕麥仁油和天然橄欖油，可滋潤指甲邊緣及深層保護指甲﹐告別乾燥倒刺不適感，讓你以温柔幼嫩的雙手把毛孩捧在手心，樂享每一個幸福互動時光。