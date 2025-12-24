聖誕不只辦派對、交換禮物！6個有趣傳統習慣：換醜毛衣、藏掃把

聖誕節大家有甚麼必定會做的呢？聖誕傳統習慣除了佈置聖誕樹、掛聖誕襪、交換禮物、享用聖誕大餐外，其實還有不少有趣的傳統習俗，而且是全球不同國家自己專屬的聖誕傳統，營造了豐富溫馨的聖誕慶祝活動。一次來看看這些有趣的傳統習俗。



聖誕傳統習慣1. 「聖誕醜毛衣」（Ugly Jumpers）

穿上「聖誕醜毛衣」可說是是聖誕傳統之一，除了可為節日增添歡樂氣氛外﹐最早是親人手織製作毛衣和毛衫，圖案大部分充滿節日氣色和童趣，可帶來溫馨的祝福，又溫暖。而真正讓「聖誕醜毛衣」流行起是2018年時，Jake Gyllenhaal和Hugh Jackman 騙Ryan Reynolds要舉辦醜毛衣派對，但結果到場後發現大家都是正常穿著，只有Ryan Reynolds是穿了聖誕醜毛衣出席。照片傳開後讓更多人認識這項傳統，以及有不少圍繞這項傳統的聖誕慈善活動。

聖誕傳統習慣1. 「聖誕醜毛衣」（Ugly Jumpers）（IG@vancityreynolds）

聖誕傳統習慣2. 日本聖誕吃「肯德基炸雞」

聖誕節吃火雞是聖餐大餐必備的，但原來在日本聖誕節，是要吃「肯德基炸雞」。這項傳統是源自1974年，當時一對外國夫妻非常想吃聖誕火雞，來到日本KFC以「炸雞取代火雞」。這一舉動被當時日本KFC得知後，就以「聖誕節就吃肯德基」作宣傳，久而久之就形成了日本聖誕吃肯德基炸雞的習慣。

聖誕傳統習慣2. 日本聖誕吃「肯德基炸雞」（IG@kfc_japan）

聖誕傳統習慣3. 聖誕喝熱紅酒（Mulled Wine）

聖誕喝熱紅酒（Mulled Wine）源於古希臘和古羅馬傳統，當時會將剩餘的葡萄酒加熱並加入水果和香料， 以小火慢煮，既能驅寒又能暖身，是冬日聖誕必備飲品。後來更成為是歐洲聖誕市集的應節飲品，漸漸傳播至全國各地。

聖誕傳統習慣3. 聖誕喝熱紅酒（Mulled Wine）（freepik）

聖誕傳統習慣4. 挪威人會將掃把和拖把藏起來

挪威家庭於平安夜會將掃把和拖把藏起來，源自他們的民間傳說，女巫和其他邪惡的精靈會在平安夜來到人間，而掃帚是她們最主要的交通工具，收起掃把和拖把，可防此這些鬼怪用來在空中飛翔作惡。雖然現在可能不再相信這個傳說，但依然是挪威家庭會在平安夜做的有趣傳統，保留了古老民間傳說色彩。

聖誕傳統習慣4. 挪威人會將掃把和拖把藏起來（freepik）

聖誕傳統習慣5. 在槲寄生下接吻

英國有著槲寄生 (Mistletoe) 下接吻的傳統習俗，是是源自18世紀，象徵著愛情、好運以及情侶能白頭偕老。大家會在門口掛上槲寄生花圈，一對男女若在槲寄生下方相遇，男方摘下一顆漿果並親吻女方，他們相信在槲寄生下接吻的情侶會幸福一世。

聖誕傳統習慣5. 在槲寄生下接吻（freepik）

聖誕傳統習慣6. 澳洲和紐西蘭海邊聖誕派對

尤於澳洲和紐西蘭是位於南半球，於是12月時正是炎熱的夏天，聖誕老人需要短褲或泳裝，與大眾印象中的冬日聖誕不同。所以澳洲和紐西蘭的派對常舉辦於海邊，有衝浪、沙灘烤肉、海邊派對等活動，想感受不一樣聖誕，很適合到訪澳洲或紐西蘭。