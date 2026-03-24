香水推薦2026｜最齊全香水新品情報！村上隆聯乘、MM首支玫瑰花香

【香水推薦2026/香水新品推薦2026】無論是想加強展現自我個性，或想點綴造型，選擇合適的香水和香調都是不可或缺的。來到新一年，除了固定使用的香水，不妨來一個新嘗試，入手一些之前觀望過、曾心動過或從未嘗試過的新香調吧。如果想入手新香水的話，以下的香水新品情報或能令你下定行動決心！



香水新品推薦2026｜GUERLAIN Florabloom Perle 奇蹟花園微珍珠淡香精（限量版） 125mL HK$1,550

近年有不少護膚與香氣結合的好物，嬌蘭首次將高濃度香氛精華與補濕配方結合，打造出配方質感如絲絨般柔滑，能夠輕鬆融膚的無酒精水基底淡香精，兼具淡香精濃度、親膚保濕與感官享受！

香水新品推薦2026｜GUERLAIN Florabloom Perle 奇蹟花園微珍珠淡香精（限量版） 125mL HK$1,550（GUERLAIN官網）

香水新品推薦2026｜ Jimmy Choo I WANT CHOO With Love

想展現自信女性魅力，除了穿著打扮中著手，香氣亦是一大不可或缺的部分。今次由調香師Amandine Clerc-Marie與Gabriela Chelariu攜手打造，是「I Want Choo」香氛系列中第四款作品，以Jimmy Choo標誌性的粉紅色為靈感，將覆盆子、橙花與柑橘與玫瑰、木槿與小蒼蘭結合，最後配以香草、檀木與麝香，打造出充滿活力又粉嫩的香草調。

香水新品推薦2026｜ Jimmy Choo I WANT CHOO With Love 40mL/HK$615 60mL/HK$985 100mL/HK$1,250（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro 香氛

提到Gucci Bloom系列，總會聯想起充滿柔美的女性白花香調。由調香大師 Alberto Morillas所打造的 Ambrosia d’Oro 香氛，將純淨且甜美的明亮黃金菊結合白花香調，瓶身以象牙白色亮漆香氛瓶配以金色圖案，由內到外均展現出清新同時細膩的全新香調。

香水新品推薦2026｜ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro 香氛 30mL/HK$770 50mL/HK$1,100 100mL/HK$1,520（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ Diptyque Orphéon爵夢淡香水 100mL HK$1,420

源自於1960年代巴黎聖日爾曼街區的爵士酒吧Orphéon的同名香水，今年特別邀請 Natalie Cetto重新演繹，瓶身由插畫家 Gianpaolo Pagni 操刀，不單是復刻經典，更是將迷人的爵士靈魂重現人前。全新香調用上青橘、日本柚子，配合杜松子、粉紅胡椒與生薑，最後用上玫瑰、木蘭、雪松和麝香優雅收尾，展現出清爽同時帶有微醺氣息。

香水新品推薦2026｜ Diptyque Orphéon爵夢淡香水融合視覺與光影效果，背面繪有 Desmond Knox-Leet、Christiane Gautrot 及 Yves Coueslant 三位創辦人的輪廓，宛如一面朝向 Orphéon 爵士俱樂部的窗戶，以致敬品牌傳奇淵源。（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ Hermès Musc Pallida Eau de parfum 麝香鳶尾淡香精 100mL HK$2,800

由2004年誕生的愛馬仕聞香珍藏系列，系列珍貴在於作品均以極簡配方調製而成，每一款作品都是匠心之作。今年Christine Nagel為系列打造出一款全新的鳶尾花香氣，將鳶尾花與麝香結合，打造出感性且充滿優雅的香調。

香水新品推薦2026｜ Le Labo VIOLETTE 30

Le Labo的經典常態香水系列再添一員，系列現時共有21款核心成員。今次的新成員以香氛界中極為稀有的「白紫羅蘭」作為核心靈魂，打破固有甜膩的花香印象，揉合白茶清雅、雪松沉穩和癒創木，打造出具備透明感、堅韌且充滿詩意的香氣。

香水新品推薦2026｜ Le Labo VIOLETTE 30（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ LADOR全新香水髮油 天使鈴蘭香氣 Angel Muguet

作為韓國人氣沙龍品牌， LADOR再為品牌皇牌香水髮油增添新成員，以韓國草本營養萃取配方打造而成，讓護髮與香氣兼備，無論是濕髮或乾髮使用亦同樣能夠締造柔順光澤感。

香水新品推薦2026｜ LADOR全新香水髮油 天使鈴蘭香氣 Angel Muguet 20mL HK$138 80mL HK$230（LADOR官網）

香水新品推薦2026｜ FERRAGAMO SIGNORINA ROMANTICA浪漫伊人

偏好甜蜜香氣的話，FERRAGAMO伊人系列新增的成員相信能給予你驚喜！浪漫粉紅包裝，配合內在的細膩綿密香調，宛如備受珍愛的甜點般。前調以意大利檸檬之心搭配橙花與橙花精油揭開序幕，中調的香草氣息裹覆著檸檬糖霜，加上香草豆、安息香樹脂與檀香木交織，最後以麝香與深邃的琥珀香調 Amber Xtreme作結，是款讓人聯想到青春、自由氣息的琥珀美食調傑作。

香水新品推薦2026｜ FERRAGAMO SIGNORINA ROMANTICA浪漫伊人 30mL HK$590；50mL HK$850；100mL HK$1,150 （品牌提供）

香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Lignum Idealis Eau de Parfum 香氛

THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列又一新成員誕生！紅色瓶身，加上象徵守護壯麗巨杉林的金鹿圖案點綴，其實當中大有故事，調香師Alexis Grugeon於俄勒岡之旅被啟發，為致敬地球上最巨大樹種之一的巨型紅杉，以專業調香工藝完美重現巨型紅杉的醇厚氣息，配合檀香與杜松子精華，展現醇厚且幽香的木調，讓大家亦能沉醉於奧秘的自然氣息當中。

香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Lignum Idealis Eau de Parfum 香氛 50mL HK$1,990 100mL HK$2,850（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ MARC JACOBS x 村上隆 DAISY MURAKAMI限量版香水

村上隆粉絲絕對不容錯過！村上隆一直密密跨界合作，繼生活配件、時尚用品後，今次更走進DAISY MURAKAMI俏皮玩味的世界，打造出四款限量版聯乘香水，而且更是首次推出濃度更高的淡香精版本。

系列以經典DAISY系列為靈感，為香水瓶披上天馬行空、繽紛且充滿活力的色彩，瓶蓋與外盒設計亦融入了村上隆的特色花朵圖案，破格且令人印象深刻！

香水新品推薦2026｜ MARC JACOBS x 村上隆 DAISY MURAKAMI限量版香水 DAISY MURAKAMI BLUE、DAISY MURAKAMI YELLOW、DAISY MURAKAMI GREEN、DAISY MURAKAMI PINK（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ Maison Margiela Fragrances Up At Daw

提起Maison Margiela，第一印象必定是通過復刻記憶場景中的香氣喚醒記憶的「Replica」復刻香氛系列，自2012年推出以來一直備受歡迎。今次以玫瑰莊園中浪漫密會為靈感，由格拉斯玫瑰與粉紅胡椒交織，配合苔蘚與廣藿香，打造出層層遞進的首支玫瑰花香。

香水新品推薦2026｜ Maison Margiela Fragrances Up At Daw 30mL HK$660 100mL HK$1,320（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ BURBERRY HER PARFUM

有留意開BURBERRY香水的話，應該對粉嫩的少女香HER並不陌生。今次除了瓶身換上啞面深粉色，當中的香氣亦變得深潤細膩，以櫻桃、琥珀交織雲呢拿香氣，展現出對比鮮明、大膽成熟的果香美食調。

香水新品推薦2026｜ BURBERRY HER PARFUM 30mL HK$850 50mL HK$1,210 100mL HK$1,760（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ Dolce&Gabbana THE ONE EAU DE PARFUM INTENSE ( THE ONE 唯我女士香水 馥郁版 )

走過二十個年頭的The One 唯我香氛系列，今年終於迎來傳承力作，由調香師 Quentin Bisch 創作的The One 唯我女士香水（馥郁版)，新作不單換上簡潔流暢、富摩登感覺的琥珀金色瓶身設計，香調亦以原作為基調，以更大膽的粉紅胡椒，配合柑橘、黑醋栗、茉莉與香草基調，以更馥郁辛香調展現新時代女性的魅力。

香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Ylang Ambrato Eau de Parfum 香氛

提到GUCCI的代表香氣系列之一，當然不可缺少外觀精緻的The Alchemist’s Garden奢華香水系列。今次的新成員披上神秘的黑色色彩，配合Gucci魔法花園的神秘符號，呼應著當中深邃且醇厚的琥珀香調，調香師Jean-Christophe Hérault以獨家共同蒸餾技術混合依蘭依蘭花芯精華、零陵香豆原精、岩玫瑰原精等，打造出有如隱匿於暗處的神秘生物的氛圍。

香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Ylang Ambrato Eau de Parfum 香氛 50mL HK$1,990 100mL HK$2,850（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ATKINSONS Midnight Scented Dream 100mL £230

如果對奢華香水有興趣的話， 英國皇室御用香氛品牌ATKINSONS最近經典系列注入新員，以現代時尚演繹經典，帶領大家探索詩意香調。

這款Midnight Scented Dream，靈感來自1933年的品牌經典之作Black Tulip Deluxe，由調香大師 Fabrice Pellegrin精心調製，當中以「夜之花」配合佛手柑、茉莉與白杏仁，交織出更具層次與濃郁的花香琥珀美食調。除了香氣令人難忘，瓶身亦源用原版的奢華，以佛羅倫斯工匠手工貼金箔巧藝裝飾配以黑色漆瓶，無論香調或外觀都有如藝術瑰寶般精緻。

香水新品推薦2026｜ATKINSONS Midnight Scented Dream 100mL £230（品牌提供）

香水新品推薦2026｜Liquides Imaginaires 木質花香香水Âme de Fleur (心花之諾) 100mL HK$1,850

Âme de Fleur (心花之諾) 靈感源自銀蓮花，一種象徵渴望、蛻變與永恆的愛的花卉。在希臘神話中，銀蓮花是愛神阿芙蘿黛蒂（Aphrodite）為思念摯愛Adonis 而流下的淚眼幻化而誕生。這份來自神祇的哀愁，孕育出一朵柔美的花卉，自此銀蓮花與美麗、失落與承諾緊緊相連，化作永恆的詩意傳說。香水帶有白花調香氣，揉合醉人的晚香玉與茉莉花香氣，以溫潤木質作基調，展現香氣的優雅與深度。