婚禮回禮小禮物推薦2026｜15大實用選擇：明星同款/名牌小食/植物

【回禮禮物2026/結婚回禮推薦】一份得體的婚禮回禮，不僅承載著一對新人對賓客最真摯的謝意與祝福，更能為婚禮畫上完美的句號，讓賓客日後重溫當日的甜蜜與喜悅。隨著大家對生活質素的追求，回禮早已不再局限於傳統的喜糖，近年更傾向於「實用主義」與「個性化」的結合，以下「01女生」為大家精選了10大回禮小禮物推薦，從明星婚禮同款、個人化定製、精緻糕點、慈善公益等一應俱全，助準新人挑選出最具品味的心意。



常見回禮禮物類型1. 護理用品

近年不少明星偏好贈送日常護理產品，既大方得體又具備高實用性。例如Tyson Yoshi 和Christy意大利世紀婚禮上，選擇親手包裹的「Hangover After Recovery Kit」，在充滿充滿簡約質感的索繩袋內，全都是經過細心挑選的實用好物，包括清潔用品、膠布以及濕紙巾等，讓賓客感受到無微不至的呵護。

常見回禮禮物類型2. 食物

包裝精緻的食用品，加上甜蜜寓意，是回禮中的不敗之選。熱門選擇包括手工曲奇、糖果、蜜糖、花茶、朱古力等。為照顧長輩或不愛甜食的賓客，不少新人都會選擇米包、

蝦子麵為婚禮回禮。參考陳家樂與連詩雅婚禮，他們選擇訂製手工麵，配以個人化的

和風設計包裝，寓意長長久久，向賓客傳遞幸福。

常見回禮禮物類型3. 慈善轉贈

越來越多新人選擇以慈善捐款取代傳統實體禮物推廣公益，新人可捐款予仁愛堂、無國界醫生、奧比斯（Orbis）或愛護動物協會（SPCA）等，機構會提供精美的客製化感謝卡放置在餐桌上，將賓客的賀禮化作更大的愛心，非常有意義。另外，亦可以挑選非牟利社會服務機構製作的紀念品，為機構籌募經費，讓有需要人士得到幫助。陳柏宇與符曉薇於2017年舉行婚禮時，選擇以慈善為主題，透過選用機構非牟利社會產品，分享喜悅的同時行善。

常見回禮禮物類型4. 客製化生活小物

客製化產品能展現新人的創意，如印有新人名字縮寫底畫像的的帆布袋、筷子、充電器等日用品。讓禮物不只是當日的紀念，更能融入賓客的日常生活，實用度極高。

常見回禮禮物類型5. 現場製作服務

婚禮即場服務近年成為大熱，當中包括即場香水調配、即場香薰調配、Photobooth即影即有印相等，能大大提升賓客參與度與體驗感，讓回禮體驗更加難忘。

2026年實用回禮小禮物推薦

近年各大品牌陸續推出更多特色、高質、價錢親民的回禮小禮物，令禮物種類涵蓋更多元面向，以下10大熱門又實用的回禮小禮物推介，各位準新人不妨多加參考。

回禮小禮物推薦2026｜1.香港茶鄉客製化養生花茶 HK$12.5起

健康養生是長久不衰的課題，品牌的花茶包主打水果茶包或養生花茶包，亦可根據新人的喜好挑選口味，包裝更可客製化印上新人的插畫、名字及好日子，配上趣味字句，加上份量輕便且易於攜帶，既暖心又得體。

回禮小禮物推薦2026｜2.奧比斯慈善回禮溫馨小熊手提杯套 HK$10(最低捐款額另計)

慈善回禮越趨普及，奧比斯與香港插畫家芝麻羔合作設計的溫馨小熊手提杯套，可用於提起或掛起飲料杯，摺叠後可隨身攜帶，輕便又環保。新人只需捐出原定的回禮預算，即可獲贈這款精美小物及感謝卡，具有紀念性又實用，更能為全球失明人士帶來希望。

回禮小禮物推薦2026｜3.糕點時光傳統手工囍餅禮盒 HK$12起

喜歡傳統香港味道的新人不要錯過！這間社企由金齡婦姨姨人手完成製作懷舊糕點，如牛耳餅、花生糖等。復古精緻的包裝盒非常適合中式婚宴或作為過大禮後的分享禮。支持社企不僅讓回禮多了一份溫度，也體現了新人對本地文化傳承的支持。

回禮小禮物推薦2026｜4. Miss Suki Wedding⿆蘆卡⽀裝蜜糖(兩支裝) HK$40

揀選蜜糖成為回禮小禮物寓意甜甜蜜蜜，揀選麥蘆卡蜂蜜更具營養價值。麥蘆卡是唯一具有消炎，抵禦細菌作用的天然無添加蜂蜜，能有效提升免疫系统功能和改善腸胃問題。品牌所提供的所有麥蘆卡蜜糖都經過監管和認可，全部具有証書認證，是⾸個官⽅⿆蘆卡品牌擁有婚禮系列。新人可自選照片做禮物封面、選擇⾃⼰喜歡的紙質和厚度，亦可散裝購買組合⼀個屬於自己的⼩禮袋。

回禮小禮物推薦2026｜5. SAGE TEA 囍字婚禮茶罐 HK$19起

SAGE TEA 婚禮回禮系列主打優雅 × 儀式感，新人可以按婚禮風格揀選婚禮回禮系列，包括充滿甜蜜粉紅感覺的Love is Sweet 婚禮回禮禮盒，以及經典中式囍字婚禮茶禮。兩款系列均可印上新人名字、婚期、婚禮回禮禮盒，以及經典中式囍字婚禮茶禮。兩款系列均可印上新人名字、婚期、Logo、主題色客製化，自由搭配茶包、甜點或喜糖，兼具美感與實用性。

回禮小禮物推薦2026｜5. giftmehug回禮爆谷 (需直接向品牌查詢)

「爆」發甜蜜！爆谷近年成為人氣回禮小禮物之一，象徵喜慶和好運，同時亦可以成為席間精緻小食。giftmehug的回禮爆谷，可以提供個人化設計貼紙及包裝，如經典的大紅囍字、粉紅色配金色的囍字等，更設有限定優惠。

回禮小禮物推薦2026｜6. surpriser蜜糖果醬配貼紙 HK$12/件

蜜糖象徵新人婚後生活「甜甜蜜蜜」和「幸福美滿」，surpriser的迷你罐蜜糖和果醬

來自英國，可以選擇純蜜糖、士多啤梨果醬、黑加侖子果醬、橙果醬或杏脯果醬。另外，品牌更提供個人化貼紙設計，或來圖設計。要注意的是，訂購果醬最少70件起，訂購蜜糖沒有限制單位，有需要的話，更可以加購訂製迷你布袋。

回禮小禮物推薦2026｜7.Royal Delights蝴蝶酥 (2片) HK$20

帝港酒店集團全新精緻糕點品牌 Royal Delights，主打揉合匠心糕餅工藝及香港本地獨特元素，所推出的糕餅美食更被大眾大讚高質，包括蝴蝶酥、法芙拿牛奶朱古力、朱古力蝴蝶酥、杏仁酥條。當中，蝴蝶酥更是品牌主打甜點之一，品牌更提供多款包裝設計，迎合不同婚禮風格。

回禮小禮物推薦2026｜8. PALAMOON客製化擴香石及迷你香氛蠟燭(需直接向品牌查詢)

對於追求儀式感的婚禮，香氛類產品絕對是首選。品牌主打人手製作的擴香石及香氛蠟燭，採用韓國及美國大豆天然蠟材、IFRA認證香薰精油，小巧精緻亦相當安全。新人可自選香薰香味或顏色，包裝盒可配合主題而作出調整。

回禮小禮物推薦2026｜9. Godiva 雅致朱古力禮盒配緞帶2顆裝HK$39

來自比利時的奢華及高品質的朱古力，除了是情人節、新年與精品送禮的熱門選擇之外，都是婚禮回禮小禮物的好選擇。雅致禮盒設有以粉紅、粉藍色包裝盒可選，配以品牌logo的蝴蝶結，內有2粒巧克力，整體簡約而充滿醇厚滋味。

回禮小禮物推薦2026｜10. 龍島Lucullus回禮精緻小食(需直接向品牌查詢)

龍島朱古力相信大家都不會陌生，原來品牌亦有推出婚嫁系列，衛詩雅與醫生周祉安結婚時以龍島小食作為回禮禮物，禮物包裝以透明球體包裝，配以品牌logo蝴蝶結，內藏特色小食，超級IGable，絕對睇得又食得。不過網店暫昤未有更多婚禮系列資訊及優惠，建議新人可以在婚展或門市了解更多。

回禮小禮物推薦2026｜11. hushweddinghk花茶/小食(需直接向品牌查詢)

品牌提供多款回禮禮物，包括棉花糖、澳洲蜜糖、囍糖及花茶等，每個回禮盒內的小包都會附上印上「Thank you 字樣」的貼紙，新人亦可以選擇訂造個人化的圖案。品牌一大特色是設有極多風格的包裝設計，如金色花葉風格、紅色囍字風格、森系簡約、簡約高雅等等。

回禮小禮物推薦2026｜12. 世界自然(香港)基金會回禮計劃婚鯊禮包捐款額HK$2888起

支持海洋保育工作，不但可以選擇無翅宴會菜式、環保海鮮，更可以把回禮化作捐款，將祝福與幸福延續。世界自然(香港)基金會 (WWF)設有「婚鯊回禮計劃」，捐款額由HK$2,888至HK$5,888，新人選擇無翅菜單後即可透過捐款參與計劃，並且獲得婚鯊禮包禮品，當中包括感謝卡、婚鯊回禮計劃證書、大白鯊公仔、WWF濕地圖案棉質環保袋等。

回禮小禮物推薦2026｜13. GIFT SOMETHING 雙喜剪紙中式婚禮回禮禮物 - 蝴蝶酥 HK$95

採用個人化設計 (新郎、新娘名字、婚禮日期) 的中式剪紙金屬禮盒包裝，設計時尚優雅，十分適合用於中式婚宴、訂婚派對或婚宴席間小食。

回禮小禮物推薦2026｜14.sῡmyìp tea 三葉茶茶禮$17起

品牌主打客製化茶禮，從茶罐顏色到字體選擇，再到LOGO設計，都是一站式服務。茶葉選擇多樣，包括綠茶、花茶、烏龍茶等，各種色系的回禮一應俱全，更可融入婚宴主題色，滿足不同預算與風格需求。

回禮小禮物推薦2026｜15.plantmutyeah植物禮物(需直接向品牌查詢)

以多肉植物作為回禮，獨一無二，亦沒有時間所限，喜歡大自然或在戶外舉行婚禮的新人必備 ! 婚禮回禮套裝包括自選多肉植物、客製感謝卡、客製包裝貼紙、裝飾絲帶、英文字母吊飾、透明包裝盒，小包小石子，pafcal泥土和小陶瓷盤。