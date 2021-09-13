宋宛穎奪港姐冠軍歷屆混血佳麗多封后　謝嘉怡李嘉欣皆高顏值代表

《2021香港小姐競選決賽》結果出爐，由中葡混血兒宋宛穎奪得冠軍，梁凱晴及邵初則分別獲得亞軍及季軍，結果出乎觀眾意料，因賽前大熱陳聖瑜及關楓馨大熱倒灶，三甲不入。而宋宛穎在問答環節表現失準，仍能打動評審，成功戴上后冠。



宋宛穎戴上港姐后冠。（01娛樂/梁碧玲攝）

歷屆香港小姐回顧 混血佳麗贏在起跑線？

回顧歷屆港姐競選，混血佳麗屢見不鮮，擁有混血兒獨特的立體五官，往往「贏在起跑線」，甫宣布參選，就吸引不少觀眾的目光，成為大熱。但有觀眾緣不夠，還要討得評判歡心，宋宛穎在「STAYcation」晉級賽及準決賽表現均出色，也成為港姐冠軍陳凱琳的心水之選，奪冠也算是實至名歸。

而奪得1988年港姐冠軍的李嘉欣，如今屆冠軍宋宛穎一樣，為中葡混血兒，李嘉欣當選之後隨即受到力捧，與無綫簽訂部頭藝員合約，拍攝數套劇集後加入影壇，成為當時一線女影星。李嘉欣被稱為大美人有不少狂蜂浪蝶，最為人津津樂道的就是她與大劉（劉鑾雄）的一段情，不過她最後還是情歸許晉亨。李嘉欣在2008年與許晉亨結婚，婚後兩年誕下兒子，現時的她過著幸福少奶奶的生活，51歲的她依然美艷動人。

▼▼▼回顧歷屆參選的混血佳麗，大多都是三甲人馬？點圖即看▼▼▼

+ 22

宋宛穎參賽期間靠飲食控制成功減掉7公斤。(sabrinaxmendes@ig)

近兩年的港姐冠軍，不謀而合地都是混血美女，而宋宛穎初參賽時，與上屆冠軍謝嘉怡一樣身形都是「Baby Fat」，參賽期間靠飲食控制成功減掉7公斤，以最佳狀態「作戰」。她在決賽後受訪坦言媽媽是自己的「軍師」，食飯前都要先拍照給媽媽「檢閱」，得到允許後才能進食。其實她的母親文寶雪也有來頭，1990年參選澳門小姐時奪得亞軍。

宋宛穎不只有美貌，學歷同樣出眾，畢業於多倫多大學理學榮譽學士，雙修生物化學及人類生物學，絕對是美貌與智慧並重。

▼▼▼22歲的宋宛穎私底下盡顯少女一面，點擊看宋宛穎日常靚相▼▼▼

+ 4

【同場加映】香港小姐2021｜謝嘉怡珠片裙出事 歷屆港姐比拼誰反傳統更搶鏡？

謝嘉怡成微胖港姐冠軍打破美的界限？

回顧去年港姐競選，由肥媽推薦參選的香港與蘇格蘭混血兒謝嘉怡（Lisa）成功奪冠，有網民形容謝嘉怡為近年「最靚港姐」，直言「很久未有見到如此高質素的佳麗」。謝嘉怡的外貌與1999年冠軍郭羨妮有幾分相似，如此有「冠軍相」難怪大熱封后。

謝嘉怡為新一屆冠軍港姐宋宛穎加冕。（01娛樂/資料圖片）

不過謝嘉怡參賽時也曾惹起非議，歷屆三甲佳麗大多都擁有苗條身材，在主流的選美中，「標準身材」要有小蠻腰、瓜子臉、如漫畫人物般的纖幼長腿，謝嘉怡當年由英國返港參選港姐，在一眾佳麗中卻顯得較為「強壯」。

▼▼▼上屆港姐冠軍謝嘉怡性格自然可愛，很有觀眾緣，點擊看她的生活照▼▼▼

+ 3

謝嘉怡當時坦言參賽後已經開始努力減肥，靠「肥媽」提供的餐單3個星期內減去5kg，看起來清減不少。不過也有網民直言謝嘉怡的微胖身材反而看起來更加健康自然，更指港姐的審美定義不應只停留在苗條纖瘦，美的定義應該更多樣化。

【同場加映】三甲總有高妹？劉佩玥劉穎鏇受力捧

▼▼▼點擊看身高超過170cm的歷屆三甲港姐，高妹總是被幸運之神眷顧？▼▼▼

+ 13

【同場加映】歷屆退選佳麗不少是滄海遺珠？點擊回顧▼▼▼

+ 19

【同場加映】向海嵐因港姐名銜成感情障礙 曾被前度嫌棄：勉強的話情願一個人

▼▼▼點擊看向海嵐愛情觀，遇到適合的人，不介意採取主動？▼▼▼