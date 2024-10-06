小型婚禮｜10+婚宴場地/餐廳推薦：歐陸浪漫童話式婚禮只需兩萬起

【小型婚禮餐廳推薦/小型婚宴場地推薦】近年不少新人都放棄大排筵席婚禮，低調處理婚禮，轉為小型婚禮或派對式酒會 Cocktail Party。想無拘無束地渡過幸福大日子，不妨選擇浪漫裝潢的特色餐廳去舉辦一場小型婚宴或派對，既可以節省時間與開支，又可以與親朋好友更親密接觸。



想尋覓心儀的婚禮場地，除了5星級酒店或高級會所，選擇雅致輕奢的特色餐廳亦可以，以下有多間特色餐廳可供參考！

小型婚禮餐廳推介1. FAM囍公館

奢華裝飾風藝術場地 6,000呎空間玩味色彩

FAM囍公館文化藝術餐廳座落於西九的臨海藝術公園，糅合美食（Food）、藝術（Art）、音樂（Music）三大元素，擁有6,000呎寬敞空間及開放式設計的落地大玻璃。室內設計以奢華的裝飾風藝術（Art Deco）為主，採用大量色彩對比強烈的座椅及冷酷色調的條紋地板，營造出一個活潑明亮、充滿藝術感的空間，並可依據新人需要靈活變動佈置格局，適合年輕新人舉行別具特色的婚宴。

小型婚禮場地/餐廳推介｜FAM囍公館

地址：西九藝術公園地下1-3號舖



小型婚禮餐廳推介2. 太平山餐廳

百年古蹟歐陸小屋 童話式婚禮

被列為香港二級古蹟、擁有百年歷史的太平山餐廳，是山頂地標之一，外形猶如一座隱世的歐陸小屋。由百年石磚古屋改裝，紅磚砌成的屋頂增加了整間餐廳的古樸感。店內採用溫馨又低調奢華的典型設計，中西合壁，毋須過多的裝飾佈置，也能舉辦一場童話般的婚禮。想舉辦婚禮的話，餐廳還設有室內、室外以及全場選擇，特別是以舒適庭院作設計概念的歐陸式露天花園，可飽覽迷人的太平山景色，增添浪漫氣氛。

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小型婚禮場地/餐廳推介｜太平山餐廳

價錢：HK$68,000起(包食物及飲品)

可容納人數：

座席晚餐: 室内120人 室外200人 總數 320人

座席自助餐: 室内100人 室外150人 總數 250人

雞尾酒會: 室内150人 室外220人 總數 400人

地址：山頂山頂道121號



小型婚禮餐廳推介3. Lost Stars

劇院級音樂餐廳 自訂戀愛故事雞尾酒

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 將音樂藝術文化結合餐飲，打造出充滿紐約浪漫特色的劇院風格裝潢。早前於大角咀結業，近期於尖沙咀重新開業。為帶給觀眾最好的力量和互動，新店音響選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS，令音色發揮出溫暖圓潤感，牆身使用高密度吸音棉，再用木條製作出凹凸面，讓聲音的回彈更顯流暢。現場特設專業調酒師為新人服務，可提供自訂戀愛故事雞尾酒服務，以新人的故事、口味等創作出只屬二人的特色雞尾酒，與賓客一同分享幸福喜悅。

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小型婚禮場地/餐廳推介｜Lost Stars

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓222A號舖



小型婚禮餐廳推介4. Maison Es

置身法國「花店」 復古溫馨甜蜜婚禮

位於灣仔的Maison ES，場內充滿法式復古典雅，例如手工水晶吊燈、古董沙發、復古傢具及藝術畫等，整個感覺甜蜜又溫馨。另外餐廳糅合中西精髓，以法國菜作主打基礎菜式，再加入亞洲元素，打造出驚喜又毫不違和fusion菜式。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Maison Es

地址：灣仔電氣街1號恆德大廈UG樓B號舖



小型婚禮餐廳推介5. 好酒好蔡

高級私房菜派對 古典韻味英式優雅

另一間位於港島區的婚宴場地「好酒好蔡」，餐廳主打高級的私房菜，是名人滙聚的好地方，近年亦大受明星歡迎。餐廳室內裝潢由已故「上海灘」品牌創辦人鄧永鏘設計，精緻的佈置融合了中國古典的韻味和英式優雅的情調。餐廳設有不同房間類型，適合舉辦不同人數的婚宴派對。

小型婚禮場地/餐廳推介｜好酒好蔡

地址：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓



小型婚禮餐廳推介6. 國金軒The Mira

五星級米芝連中菜之選 彈性酒宴人數

擔心家中長輩親戚不習慣西式餐點或自助式的Cocktail Party？其實小型婚宴都可以選擇高質中菜，可以選擇飽覽醉人九龍半島美景，將光彩陸離的香江景致盡收眼簾的國金軒 The Mira 。國金軒 The Mira 作為米芝蓮推介食府，以時尚、碧綠主調的室內裝潢，將當代粵菜融合現代元素並注入不同新意，大家因應人數自由選擇包廂、半場或全場。

小型婚禮場地/餐廳推介｜國金軒The Mira

價錢：HK$16,000起（包食物）

可容納人數：最多12圍，上限144人

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 3 樓



小型婚禮餐廳推介8. La Favorita

艷麗意式歌劇院 特色難忘體驗

偏好歌德、復古風格的話，意式歌劇院設計的La Favorita 會是個隱藏瑰寶。餐廳充滿1960 年代感，將意大利式宏偉建築轉化成裝飾色調、壁架、歐式掛毯以及古典燈飾等，菜餚以及酒單更是圍繞大型意大利經典菜餚展開，十分符合大膽、充滿個性的新人。

小型婚禮場地/餐廳推介｜ La Favorita

價錢：最低消費 HK$20,000（另收加一）

可容納人數：60-120人

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦2樓 TheSixteenth



小型婚禮餐廳推介8. 海岸扒房Sunset Grill

浪漫室內外環境 盡收東涌港灣、機場美景

想要盡情享受浪漫氣氛，一地盡擁室內外環境的話，位於東涌，鄰近機場、港灣的海岸扒房就合適不過。餐廳景色怡人，落地玻璃能夠欣賞窗外大嶼山灣景、飛機升降以及醉人晚霞。餐廳內亦以時尚高雅格調打造，連電影《12怪盜》亦曾在此取景，不單鏡粉們必須打卡，女生們打卡亦相當出片，在此確是味覺及視覺盡得享受。

小型婚禮場地/餐廳推介｜海岸扒房Sunset Grill

價錢：（包食物、另收加一，酒水另計）

平日（一至四）午膳HK$60,000；晚宴HK$95,000

週末（五至日）午膳HK$120,000；晚宴HK$160,000

可容納人數：90-100人

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill



小型婚禮餐廳推介9. The Continental

私密與度假感兼備 愛寵共融

想要有一個私密、採光良好的空間，位於鬧市間，奕居中有一個露天的歐陸式咖啡廳 The Continental。室內環境相當精緻、舒適，皮革覆蓋的支柱，加上白色拋光大理石，深朱古力色木飾面及鐵銹紅皮革，營造出親切溫暖的氣氛。另外，餐廳內亦有綠草如茵、寵物友好的The Lawn 露天熱帶花園空間，能夠與愛寵共享歡快的大日子。

小型婚禮場地/餐廳推介｜The Continental

價錢：戶外草地婚禮套餐（租用2小時）HK$125,000起、（租用3小時）HK$155,000起

人數：60-100人 雞尾酒會200人

地址：香港金鐘道太古廣場4樓406室



小型婚禮餐廳推介10. 維港及溫莎廳及露天空中花園

户外海景婚禮必選

海景婚禮絕對是不少女生的首選，而能夠俯瞰維多利亞公園或市區景致的柏寧酒店，28F既能欣賞到維港，亦可欣賞到高聳入雲的摩天大樓的全景，一地集齊室內外，無論是婚禮或是户外婚禮都可以滿足到。

小型婚禮場地/餐廳推介｜維港及溫莎廳及露天空中花園

價錢：空中花園證婚酒會套餐HK$68,888起（四十位用）

中式婚宴午宴每席HK$12,388起（另收服務費）

中式婚宴晚宴每席HK$17,388起（另收服務費）

人數：最多132人

地址：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店28F



小型婚禮餐廳推介11. TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

香港全新隱世秘景 享有270度海景！

一提到維港海岸，不少人都會聯想起尖沙咀、灣仔或西九海旁。想欣賞到更壯麗寬闊的海景，南昌最近有個隱世秘景TOWNPLACE本舍，更能夠享有270度海景！TOWNPLACE本舍中的空間結合了精緻材料與工業風飾面，由香港的建築設計團隊LAAB Architects精心設計。想要享有私密空間，除了酒店套房，具靈活彈性、愜意的 Flavour Lounge亦是個好選擇。此處設施完備，包括共享廚房、室內外派對空間以及空中草地，舉辦派對或輕婚禮就再也合適不過。

小型婚禮場地/餐廳推介｜TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

價錢：

一房浪漫海景婚嫁套餐：HK$3,188

兩房夢幻海景婚嫁套餐：HK$4,288

三房華麗海景婚嫁套餐：HK$5,388

地址：西九茘盈街10號

