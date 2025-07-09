小型婚禮｜17+婚宴場地/餐廳推薦：歐陸浪漫童話式婚禮只需兩萬起

【小型婚禮餐廳推薦/小型婚宴場地推薦】近年不少新人都放棄大排筵席婚禮，低調處理婚禮，轉為小型婚禮或派對式酒會 Cocktail Party。想無拘無束地渡過幸福大日子，不妨選擇浪漫裝潢的特色餐廳去舉辦一場小型婚宴或派對，既可以節省時間與開支，又可以與親朋好友更親密接觸。



想尋覓心儀的婚禮場地，除了5星級酒店或高級會所，選擇雅致輕奢的特色餐廳亦可以，以下有多間特色餐廳可供參考！

小型婚禮餐廳推介1. My Seasons四季薈My Day

精緻華麗裝潢 特色戶外證婚花園

想在繁華鬧市間感受仿如隔世的户外證婚，位於尖沙咀、地理位置優越的My Day會是個不錯選擇。My Day坐擁戶外證婚花園及宴會廳，能夠筵開8至18席或容納216位賓客，可以彈性配合不同新的需要。另外，場地主打精緻華麗裝潢，摩洛哥花磚及落地玻璃設計相襯出清新而夢幻的感覺，而全新設計的空中證婚花園，無論白天或夜晚都同樣別具特色。立即了解更多

小型婚禮餐廳推介｜My Seasons四季薈My Day

價錢：My Day 8 席中西式婚宴 HK$78,888起

可容納人數：216人

地址：尖沙咀美麗華廣場一期食四方6樓



小型婚禮餐廳推介2. My Seasons四季薈My Harbour

型格浪漫氛圍 復古英倫風裝潢

追求型格、浪漫氛圍的話，不妨選擇位於啟德郵輪碼頭頂層花園的My Harbour。My Harbour 能夠容納30至120人，裝潢主打復古英倫風格，細節處處：讓空間更顯寬敞、明亮的室內拱形天花設計，加上復古鎢絲燈泡等型格裝飾，無論想舉行那一款小型婚禮：中西式婚宴、自助餐或證婚酒會都可以！立即了解更多

小型婚禮餐廳推介｜My Seasons四季薈My Harbour

價錢：My Harbour 100人中西式婚宴 HK$63,888起

可容納人數：30人至120人

地址：啟德郵輪碼頭頂層花園



小型婚禮餐廳推介3. FAM囍公館

奢華裝飾風藝術場地 6,000呎空間玩味色彩

FAM囍公館文化藝術餐廳座落於西九的臨海藝術公園，糅合美食（Food）、藝術（Art）、音樂（Music）三大元素，擁有6,000呎寬敞空間及開放式設計的落地大玻璃。室內設計以奢華的裝飾風藝術（Art Deco）為主，採用大量色彩對比強烈的座椅及冷酷色調的條紋地板，營造出一個活潑明亮、充滿藝術感的空間，並可依據新人需要靈活變動佈置格局，適合年輕新人舉行別具特色的婚宴。

小型婚禮場地/餐廳推介｜FAM囍公館

地址：西九藝術公園地下1-3號舖



小型婚禮餐廳推介4. 太平山餐廳

百年古蹟歐陸小屋 童話式婚禮

被列為香港二級古蹟、擁有百年歷史的太平山餐廳，是山頂地標之一，外形猶如一座隱世的歐陸小屋。由百年石磚古屋改裝，紅磚砌成的屋頂增加了整間餐廳的古樸感。店內採用溫馨又低調奢華的典型設計，中西合壁，毋須過多的裝飾佈置，也能舉辦一場童話般的婚禮。想舉辦婚禮的話，餐廳還設有室內、室外以及全場選擇，特別是以舒適庭院作設計概念的歐陸式露天花園，可飽覽迷人的太平山景色，增添浪漫氣氛。

+ 2

小型婚禮場地/餐廳推介｜太平山餐廳

價錢：HK$68,000起(包食物及飲品)

可容納人數：

座席晚餐: 室内120人 室外200人 總數 320人

座席自助餐: 室内100人 室外150人 總數 250人

雞尾酒會: 室内150人 室外220人 總數 400人

地址：山頂山頂道121號



小型婚禮餐廳推介5. Lost Stars

劇院級音樂餐廳 自訂戀愛故事雞尾酒

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 將音樂藝術文化結合餐飲，打造出充滿紐約浪漫特色的劇院風格裝潢。早前於大角咀結業，近期於尖沙咀重新開業。為帶給觀眾最好的力量和互動，新店音響選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS，令音色發揮出溫暖圓潤感，牆身使用高密度吸音棉，再用木條製作出凹凸面，讓聲音的回彈更顯流暢。現場特設專業調酒師為新人服務，可提供自訂戀愛故事雞尾酒服務，以新人的故事、口味等創作出只屬二人的特色雞尾酒，與賓客一同分享幸福喜悅。

+ 1

小型婚禮場地/餐廳推介｜Lost Stars

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓222A號舖



小型婚禮餐廳推介6. Maison Es

置身法國「花店」 復古溫馨甜蜜婚禮

位於灣仔的Maison ES，場內充滿法式復古典雅，例如手工水晶吊燈、古董沙發、復古傢具及藝術畫等，整個感覺甜蜜又溫馨。另外餐廳糅合中西精髓，以法國菜作主打基礎菜式，再加入亞洲元素，打造出驚喜又毫不違和fusion菜式。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Maison Es

地址：灣仔電氣街1號恆德大廈UG樓B號舖



小型婚禮餐廳推介7. 好酒好蔡

高級私房菜派對 古典韻味英式優雅

另一間位於港島區的婚宴場地「好酒好蔡」，餐廳主打高級的私房菜，是名人滙聚的好地方，近年亦大受明星歡迎。餐廳室內裝潢由已故「上海灘」品牌創辦人鄧永鏘設計，精緻的佈置融合了中國古典的韻味和英式優雅的情調。餐廳設有不同房間類型，適合舉辦不同人數的婚宴派對。

小型婚禮場地/餐廳推介｜好酒好蔡

地址：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓



小型婚禮餐廳推介8. 國金軒The Mira

五星級米芝連中菜之選 彈性酒宴人數

擔心家中長輩親戚不習慣西式餐點或自助式的Cocktail Party？其實小型婚宴都可以選擇高質中菜，可以選擇飽覽醉人九龍半島美景，將光彩陸離的香江景致盡收眼簾的國金軒 The Mira 。國金軒 The Mira 作為米芝蓮推介食府，以時尚、碧綠主調的室內裝潢，將當代粵菜融合現代元素並注入不同新意，大家因應人數自由選擇包廂、半場或全場。

小型婚禮場地/餐廳推介｜國金軒The Mira

價錢：HK$16,000起（包食物）

可容納人數：最多12圍，上限144人

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 3 樓



小型婚禮餐廳推介9. La Favorita

艷麗意式歌劇院 特色難忘體驗

偏好歌德、復古風格的話，意式歌劇院設計的La Favorita 會是個隱藏瑰寶。餐廳充滿1960 年代感，將意大利式宏偉建築轉化成裝飾色調、壁架、歐式掛毯以及古典燈飾等，菜餚以及酒單更是圍繞大型意大利經典菜餚展開，十分符合大膽、充滿個性的新人。

小型婚禮場地/餐廳推介｜ La Favorita

價錢：最低消費 HK$20,000（另收加一）

可容納人數：60-120人

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦2樓 TheSixteenth



小型婚禮餐廳推介10. 海岸扒房Sunset Grill

浪漫室內外環境 盡收東涌港灣、機場美景

想要盡情享受浪漫氣氛，一地盡擁室內外環境的話，位於東涌，鄰近機場、港灣的海岸扒房就合適不過。餐廳景色怡人，落地玻璃能夠欣賞窗外大嶼山灣景、飛機升降以及醉人晚霞。餐廳內亦以時尚高雅格調打造，連電影《12怪盜》亦曾在此取景，不單鏡粉們必須打卡，女生們打卡亦相當出片，在此確是味覺及視覺盡得享受。

小型婚禮場地/餐廳推介｜海岸扒房Sunset Grill

價錢：（包食物、另收加一，酒水另計）

平日（一至四）午膳HK$60,000；晚宴HK$95,000

週末（五至日）午膳HK$120,000；晚宴HK$160,000

可容納人數：90-100人

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill



小型婚禮餐廳推介11. The Continental

私密與度假感兼備 愛寵共融

想要有一個私密、採光良好的空間，位於鬧市間，奕居中有一個露天的歐陸式咖啡廳 The Continental。室內環境相當精緻、舒適，皮革覆蓋的支柱，加上白色拋光大理石，深朱古力色木飾面及鐵銹紅皮革，營造出親切溫暖的氣氛。另外，餐廳內亦有綠草如茵、寵物友好的The Lawn 露天熱帶花園空間，能夠與愛寵共享歡快的大日子。

小型婚禮場地/餐廳推介｜The Continental

價錢：戶外草地婚禮套餐（租用2小時）HK$125,000起、（租用3小時）HK$155,000起

人數：60-100人 雞尾酒會200人

地址：香港金鐘道太古廣場4樓406室



小型婚禮餐廳推介12. 維港及溫莎廳及露天空中花園

户外海景婚禮必選

海景婚禮絕對是不少女生的首選，而能夠俯瞰維多利亞公園或市區景致的柏寧酒店，28F既能欣賞到維港，亦可欣賞到高聳入雲的摩天大樓的全景，一地集齊室內外，無論是婚禮或是户外婚禮都可以滿足到。

小型婚禮場地/餐廳推介｜維港及溫莎廳及露天空中花園

價錢：空中花園證婚酒會套餐HK$68,888起（四十位用）

中式婚宴午宴每席HK$12,388起（另收服務費）

中式婚宴晚宴每席HK$17,388起（另收服務費）

人數：最多132人

地址：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店28F



小型婚禮餐廳推介13. TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

香港全新隱世秘景 享有270度海景！

一提到維港海岸，不少人都會聯想起尖沙咀、灣仔或西九海旁。想欣賞到更壯麗寬闊的海景，南昌最近有個隱世秘景TOWNPLACE本舍，更能夠享有270度海景！TOWNPLACE本舍中的空間結合了精緻材料與工業風飾面，由香港的建築設計團隊LAAB Architects精心設計。想要享有私密空間，除了酒店套房，具靈活彈性、愜意的 Flavour Lounge亦是個好選擇。此處設施完備，包括共享廚房、室內外派對空間以及空中草地，舉辦派對或輕婚禮就再也合適不過。

小型婚禮場地/餐廳推介｜TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

價錢：

一房浪漫海景婚嫁套餐：HK$3,188

兩房夢幻海景婚嫁套餐：HK$4,288

三房華麗海景婚嫁套餐：HK$5,388

地址：西九茘盈街10號



小型婚禮餐廳推介14. Lake House

遠離喧囂歐式之選 湖畔/户外草地婚禮

小型婚禮亦想有仿如國外的感覺，選擇遠離喧囂的地點就最好不過。有「港版小瑞士」之稱的小白鷺餐廳 Lake House，一直都是打卡勝地，寬敞同時擁有室內外景的地點，這邊主打歐式純白風格裝潢，不單坐擁叢林自然風景，更可以選擇草地婚禮或獨特的湖畔婚禮，能夠打造高私隱度、獨特而浪漫的婚禮。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Lake House

地址：新界大埔區滘紅林路2號

價錢：（另收加一費用）

Waterfront 証婚套餐（平日） HK$68,000起 （週末） HK$72,000起



人數：

西式婚宴場地：Billow Restaurant約70人

証婚場地：空中平台約100人、湖中木台約80人



小型婚禮餐廳推介15. 明閣（灣仔）

不一樣中式食府 米芝蓮高級粵菜

如果家中長輩較多，想迎合他們的中菜胃口，又擔心中式食府會過於傳統？明閣以現代極簡主義裝潢，逾12,000平方呎的寬敞空間以及大型玻璃窗，空間感十足。餐廳的傳統粵菜技藝，更曾多次獲得《香港澳門米芝蓮》榮譽，相信能夠讓婚宴上每個人都得到滿足的中菜美食體驗。

小型婚禮場地/餐廳推介｜明閣（灣仔）

人數：上限250人

地址：香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓



小型婚禮餐廳推介16. WATERMARK

無柱式海畔婚禮 坐擁270度壯麗維港景致

想要海天一色同時兼備方便性的話，不妨選擇位於尖沙咀、匯聚環球優質海鮮的WATERMARK。餐廳佔地3,300平方呎，加上三面環海的落地玻璃設計，採光與空間感極佳。無論是派對式酒會 Cocktail Party，或是小型晚宴，都能盡享浪漫的270度維港景致。

小型婚禮場地/餐廳推介｜WATERMARK

價錢：HK$800/1位起（包食物）

人數：上限150人

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖



小型婚禮餐廳推介17. Hue Dining

270度維港海景 愜意澳洲菜

想要藝術感與雅致景觀的話，位於香港藝術館，坐擁維多利亞海港景緻的Hue Dining會是個好選擇。這邊佔地5,000平方呎，設有高級皮革長椅，加上精緻的現代澳洲料理，能夠讓各位盡情享受愜意時光。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Hue Dining

價錢：HK$800/1位起（包食物）（另收加一費用）

人數：100-180人

地址： 尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台

