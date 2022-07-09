派對婚禮｜小型婚禮餐廳5大精選$18,500起　歐陸劇院浪漫古董花店

小型婚禮餐廳推介｜疫情過後，不少新人都不再想大排筵席，即使小型婚宴仍需花盡心思布置場地，亦未必能夠玩得盡慶，各種繁瑣複雜的準備更可能令你大感頭痛。若然想節省時間與開支，新人不妨選擇在浪漫裝潢的特色餐廳，舉辦一場小型的婚宴派對，讓親朋好友無拘無束下，一同見證幸福時刻！以下精選5間設計別致的特色餐廳，助你尋覓心儀的婚禮場地。



小型婚禮餐廳推介1. FAM囍公館

奢華裝飾風藝術場地 6,000呎空間玩味色彩



FAM囍公館文化藝術餐廳座落於西九的臨海藝術公園，糅合美食（Food）、藝術（Art）、音樂（Music）三大元素，擁有6,000呎寬敞空間及開放式設計的落地大玻璃。室內設計以奢華的裝飾風藝術（Art Deco）為主，採用大量色彩對比強烈的座椅及冷酷色調的條紋地板，營造出一個活潑明亮、充滿藝術感的空間，並可依據新人需要靈活變動佈置格局，適合年輕新人舉行別具特色的婚宴。



按圖了解更多FAM囍公館婚宴服務：

FAM囍公館

價錢：請向餐廳查詢

地址：西九藝術公園地下1-3號舖

網址：www.fampark.com/



小型婚禮餐廳推介2. 太平山餐廳

百年古蹟歐陸小屋 童話式婚禮



被列為香港二級古蹟、擁有百年歷史的太平山餐廳，是山頂地標之一，外形猶如一座隱世的歐陸小屋。由百年石磚古屋改裝，紅磚砌成的屋頂增加了整間餐廳的古樸感。店內採用溫馨又低調奢華的典型設計，中西合壁，毋須過多的裝飾佈置，也能舉辦一場童話般的婚禮。餐廳還設有歐陸式露天花園部分，以舒適庭院作設計概念，可飽覽迷人的太平山景色，增添浪漫氣氛。



按圖了解更多太平山餐廳婚宴設施：

+ 2

太平山餐廳

價錢：$18,500 - $76,000（包食物）

容納人數：最多400人

地址：山頂山頂道121號

網址：www.thepeaklookout.com.hk



小型婚禮餐廳推介3. Lost Stars

劇院級音樂餐廳 自訂戀愛故事雞尾酒



位於大角咀的Lost Stars Livehouse Bar & Eatery，擁有寬敞的3,000呎空間，裝潢充滿紐約浪漫特色的劇院風格，另有過百萬舞台燈光音響設備，不用額外場地佈置已經相當華麗雅致。現場特設專業調酒師為新人服務，可提供自訂戀愛故事雞尾酒服務，以新人的故事、口味等創作出只屬二人的特色雞尾酒，與賓客一同分享幸福喜悅。



按圖了解更多Lost Stars Livehouse Bar & Eatery婚禮服務：

+ 1

Lost Stars

價錢：$59,800起（包食物）（不包括加一服務費）

容納人數：65-75人

地址：大角咀利得街11號利奥坊一期地下506號舖

網址：https://bit.ly/33iYeAB



小型婚禮餐廳推介4. Maison Es

置身法國「花店」 復古溫馨甜蜜婚禮



位於灣仔的Maison ES擁有 2,300呎的空間，最多可容納70位客人舉辦婚宴。場內設計以法國「花店」為靈感，店內的收藏品均來自世界各地，由店主親自在跳蚤市場採購，尤其是手工水晶吊燈和古董沙發，新人和賓客猶如置身於復古法國風味的家園，體驗甜蜜又溫馨的婚禮。

按圖了解更多Maison ES婚禮服務：

+ 1

Maison Es

價錢：$38,000起（包食物）（不包括加一服務費）

容納人數：50－70人

地址：灣仔星街1A號地舖

網址：https://www.maison-es.com/



小型婚禮餐廳推介5. 好酒好蔡

高級私房菜派對 古典韻味英式優雅



另一間位於港島區的婚宴場地「好酒好蔡」，餐廳主打高級的私房菜，是名人滙聚的好地方，近年亦大受明星歡迎。餐廳室內裝潢由已故「上海灘」品牌創辦人鄧永鏘設計，精緻的佈置融合了中國古典的韻味和英式優雅的情調。餐廳設有不同房間類型，適合舉辦不同人數的婚宴派對。

按圖了解更多「好酒好蔡」婚宴詳情：

好酒好蔡

價錢：$30,000起（包食物）

人數：30人

地址：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓

網址：http://www.howardsgourmet.com/



【小型婚禮餐廳Q&A】