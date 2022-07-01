7旬婦問路偶遇失散24年愛女 一眼認出老媽：餘生要陪她！

【失散母女重逢】失散後意外與家人重逢的橋段在現代社會已非常罕見，甚至連電視劇也甚少能看到，然而近日發生的一宗尋親故事簡直比電影情節更離奇巧合，莫明讓人感覺真的有命運牽引讓失散24年的母女二人在街頭相遇！



母女失散24年全因愛女一決定

早前封面新聞所報導的尋親故事引發熱議，故事的主人公便是78歲老婦蔡佑秀與其親生大女兒胡均，蔡佑秀與其丈夫育有兩女一子，一家五口住在重慶雲陽懸雲安鎮，本來幸福美滿的家庭卻於1999年迎來突變。1999年，23歲的女兒決定跟隨熟人遠離家鄉到浙江義烏的飾品工廠工作，臨別前母親給了她一張寫有鎮上店舖的座機電話與500元人民幣。

【失散母女重逢】23歲的女兒決定跟隨熟人遠離家鄉到浙江義烏的飾品工廠工作，臨別前母親給了她一張寫有鎮上店舖的座機電話與500元人民幣。（《香港愛情故事》）

意外頻生 大女兒失聯丈夫小女兒離世

離開家人外闖的女兒在剛安頓下來時，還有打電話給母親報平安，然而有一次寫有電話號碼的紙條卻因工廠搬遷而丟失，資金不足的胡均無法回鄉尋親，自此與家人失聯。在大女兒失聯期間，不幸的事情持續發生，蔡佑秀的丈夫與小女兒接連因意外去世，原來整整齊齊的一家五口，只剩下她與小兒子相依為命，僅靠她一人撐起整頭家！

【失散母女重逢】原來整整齊齊的一家五口，只剩下她與小兒子相依為命，僅靠她一人撐起整頭家！（《香港愛情故事》）

多次產生自殺念頭 兩度寫遺書

成為家庭唯一支柱的蔡佑秀為了養大當年還未成年的小兒子，基本上力所能及的工作也去做，在街上賣過豆腐，也曾當過保姆，忙著四處奔波外出工作的同時也不忘尋找愛女。這段時期不但痛失兩位摯親，大女兒還生死未卜沒有任何消息，在雙重打擊下的蔡佑秀多次產生了自殺的念頭，還曾寫下兩封遺書，最後還是因為放不下仔女而決定活下來，尋找大女兒與養大未成年的兒子成為了她活著的希望與勇氣。

曾兩次寫遺書準備自殺，但兒子太小，我走了他怎麼辦？誰來養活他。 蔡佑秀

千方百計尋女之路：她是我唯一牽掛

2015年，蔡佑秀嘗試將尋親信息發放至《等著我》的官網上，也拜托人在浙江打探女兒的消息，當時曾有人表示其女兒可能在四川閬中。她曾想到該地尋找女兒，但顧慮到兒子還沒有成家而一直耽擱。直至今年，她決意要外出尋找愛女，甚至不太會用手機上網的她還為了尋女而讓鄰居幫忙註冊抖音，並堅持每天在軟件上發尋女信息。由於母親年事已高，兒子曾阻止母親獨自外出在茫茫大海下尋找毫無消息的大姊，但蔡佑秀堅決拒絕了兒子的好意，並向兒子表示現時他已成家立室，她終於可以放心去尋找愛女，現時她唯一的牽掛便是大女兒。

【失散母女重逢】她終於可以放心去尋找愛女，現時她唯一的牽掛便是大女兒。（《再見媽媽又再見》）

皇天不負有心人：憑DNA成功尋愛女 相約隔日相見！

今年5月份，蔡佑秀正式踏上尋女之路，她幾經波折到閬中多個偏遠的鎮上發尋女信息，最後當地民警調查了近20年來的失蹤人口與外遷人口，最後篩查出十多位與蔡佑秀愛女信息相似的女士，再把她們的照片給予蔡佑秀比對，她立刻從多張照片中認出女兒。接著民警又將二人DNA進行分析，終於確認了大女兒的身份，並相約母女二人於隔日碰面。

向路邊清潔工問路 竟是親生女兒？！

其實蔡佑秀在母女倆真正相認的一天前還有一個離奇的小插曲，人生路不熟的她在校門前迷路，於是便向路邊的清潔工問路，豈料清潔工看到她後竟面露驚喜，還喊她媽。然而蔡佑秀對女兒的印象依舊停留在24年前，無法認出變老了穿著清潔工服裝和戴著眼鏡的女兒，一時擔心遇上騙子，於是決定要等待明天與「真女兒」相認。結果發現對方確實是大女兒胡均，二人馬上相擁而泣享受重逢之喜！

【失散母女重逢】蔡佑秀對女兒的印象依舊停留在24年前，無法認出變老了穿著清潔工服裝和戴著眼鏡的女兒。（《再見媽媽又再見》）

愛女多年來未有尋母有原因：虧欠母親太多

愛女胡均與蔡佑秀失去聯絡原來有原因，她剛開始是沒有賺到錢所以沒有面目回鄉，隨後曾試過寫信給家人，然而信件卻全因收件地址不詳而被退回。現時胡均育有兩女，丈夫是同在工廠工作的同事，相戀半年便結婚，翌年大女兒出生，幾年後二女兒誕生，既要改變家中困境又忙於照顧孩子的她分身乏術，因此多年來未曾付諸行動。對此她也感到非常愧疚，所以她與母親相遇後隨即決定把她帶到家中同住，她還直言要陪著母親，讓她晚年享福。