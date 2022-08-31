張文慈霸氣回應不婚話題　盤點單身依然活得精彩的50+歲女星

撰文：朱加曦
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【不婚女星】相信不少女生最常被親友問到的話題，都離不開何時結婚和生仔，而年屆50歲的女星張文慈，亦經常被人關心其感情狀況。面對多年同樣的提問，張文慈早前於內地節目回應，指不會為結婚而結婚，近日她再發聲，霸氣說出「關你咩事？」得到不少網民支持和同意。

【不婚女星】年屆50歲的女星張文慈，常被人關心其感情狀況，早前她於網上霸氣回應「關你咩事？」得到不少網民支持。(IG@pinkycheung930)

張文慈在1996年參選亞洲小姐後簽約亞視，曾參演拍攝多部電視劇和電影，如《肥貓正傳》、《我和殭屍有個約會》和《新紮師姐》等。她其後在2010年離開亞洲電視，轉投TVB，憑《宮心計2深宮計》和《跳躍生命線》深入民心。

在愛情方面，張文慈曾在訪問中分享，指自己不只一次受傷，她也曾經為留住對方，而捉緊對方的腳，跪下來求復合。不過，在經過檢討後，張文慈亦學會自處，選擇等待真愛的出現，她曾在訪問中指「就算80歲都是可以結婚」，並引用喜愛的句子：「沒有該結婚的年紀，只有該結婚的愛情。無論任何年紀，都有權力去追求自己的幸福。」

很多人經常問我，為何你到這個年紀都不結婚，我通常會跟他說4個字：關你咩事？
張文慈
【不婚女星】張文慈認為愛情無分年齡，依然等待真愛出現。(IG@pinkycheung930)

時移世易，婚姻不一定是人生中的必需，以下4位年過50歲的女星，即使現時單身，亦未曾結婚，但也可憑幸福的日常告訴大家：一個人原來都可以盡興。

【不婚女星】宣萱不強求感情事。(IG@jessicahsuan_official)

【不婚女星】宣萱：不為工作不拍拖，亦不為拍拖而不工作

現年52歲的宣萱曾拍攝多部著名劇集，如《天地男兒》、《難兄難弟》和《美味天王》等，在事業上取得不少成就。她在感情方面卻落空，曾戀張衛健，兩人拍拖2年後分手。她其後在1996年與榮文瀚拍拖，但礙於闖事業而拒絕對方求婚。過後宣萱曾在節目《不老的傳說》中憶述，「我問自己如果為結婚放棄事業，沒有攀上更高峰，我會否後悔？我很快便答自己會。」以事業為重的她， 至今依然未婚，不過她對此並不強求，認為感情事急也急不來，「我不會為工作不拍拖，同樣亦不會為拍拖而不工作。」

【不婚女星】鄭裕玲曾在《志雲飯局》提及感情事，指因童年不快經歷而致不信任婚姻，並不打算生育。(IG@do_do_cheng)

【不婚女星】鄭裕玲：只要問心無愧便可

鄭裕玲最為人熟知的一段情，相信便是她與呂方之間、長達16年的愛情長跑。兩人在2008年宣布分手後，鄭裕玲甚少傳出緋聞，並享受單身生活。她曾在《志雲飯局》提及感情事，指因童年不快經歷導致她不信任婚姻，她也不打算生育。或許正因如此，她現時的單身生活，反而更悠然自得，她曾言「我做自己喜歡的事，有時聽到無理的負評也會不高興，但只要問心無愧便可。」其實一生活得精彩便夠，哪有話必須要愛情參與其中？

【不婚女星】阮小儀現在學懂忠於自己。(IG@kittyyuen)

【不婚女星】阮小儀：只要沒做錯，自己覺得開心便可以

51歲阮小儀曾在《美女廚房》中，展現自己「入得廚房出得廳堂」的一面。不過小儀與拍拖多年的男友分手後，多年來她一直感情空白。對於單身的話題，阮小儀曾在報道訪問中，指在年過30歲時，曾對於「單身中女」產生恐懼，她認為自己的身形、外貌不算出眾，擔心難覓對象。不過，40歲後她的心態有所改變，已擺脫「結婚的無形壓力枷鎖」，並享受單身樂趣。她在訪問中憶述，「以前太畏首畏尾，現在學懂忠於自己，只要沒做錯，沒有傷害別人，自己覺得開心便可以。」現時正面樂觀的阮小儀，反而吸引更多觀眾的喜愛。

【不婚女星】惠英紅曾有恨嫁的念頭，但現時認為做自己喜歡的事便可。(IG@kara_waiyinghung)

【不婚女星】惠英紅：可是我呢，不畏年齡，還是堅定選擇了我的事業

早前惠英紅以62歲之齡，於北京為 Prada 行騷，專業模樣不輸其他年輕模特兒。她在年輕時期，據稱曾有位恩愛的圈外男友，惜後來有指她因拍攝寫真而導致分手收場。她其後遇上細7年的黃子揚，兩人拍拖3年後卻因男方「一腳踏四船」而大家不歡而散。至今，惠英紅依然未婚，曾自言是「感情絕緣體」，身邊沒有追求者。雖然她曾有恨嫁的念頭，但她都正面迎對，並拍片分享自己面對年齡焦慮的看法，「可是我呢，不畏年齡，也不畏外界的阻擾，我還是堅定選擇了我的事業。」她亦補充，釋除年齡焦慮的做法是做些自己喜歡的事，以獲更多機會去實現自我的價值。

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