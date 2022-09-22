內地女買精子成單身孕媽媽　因「一點」甘願受千夫所指誕嬰

近十年間不少團體都提倡尊重女性自主權，社會時代的進步，女性地位不再如昔日一樣較低下，世界各地亦出現許多成功女性的代表，可見女性的能力不比男性弱，甚至可以比男性更出色、更有優勢。此外，結婚生育、傳宗接代這問題女性亦可以有話事權，如今都開放了單身女性人工生殖，使她們同樣達到受孕生育目的。



這位新手媽媽曾慕程綽號「可樂」，是一名主持人、網紅、服裝飾品公司老闆等多重身份。（RED@曾慕程）

內地女拒絕傳統枷鎖 成為人工受孕新手媽媽

內地一名KOL把自己懷胎十月的經過一一紀錄下來，更特別建立新帳號跟大眾分享喜悅，惟遭到不少網民的攻擊及批評，使她一度飽受大眾的閒言閒語。或許大家會感到疑惑，明明懷孕是一件喜訊，何解會遭受抨擊呢？原因是她透過人工受孕方式懷孕，成為了一位單身孕新手媽媽，因而備受熱議。

曾慕程的長相清秀、外表中性，懷孕初期她上傳孕肚照一度被誤會是「小肚腩」。（RED@曾慕程）

這位新手媽媽曾慕程綽號可樂，是一名主持人、網紅、服裝飾品公司老闆等多重身份。最近因懷胎十月的經過上傳到個人社交平台後，引起網民熱議。由於曾慕程的長相清秀、外表中性，懷孕初期她上傳孕肚照一度被誤會是「小肚腩」，更有網民直言「男人怎麼會懷孕」、「她是怎麼懷孕的？」。之後，肚子一天一天變大，外出不時都引起眾人側目，但她一直堅守自己信念，懶理旁人的一言一語，且她斷言拒絕傳統枷鎖「傳宗接代」，單純是為「愛與延續」。

因外表問題，有網民直言「男人怎麼會懷孕」、「她是怎麼懷孕的？」。（RED@曾慕程）

甘願受千夫所指 望把愛延續下一代

曾慕程決定人工生殖當刻，已經知道自己前路將會相當難行，孩子生下來亦要面對許多人耳語。她的個人社交平台曾上傅一條影片《你沒有爸爸，媽媽沒有老公，但，媽媽會把最好的都給你》，亦把人工受孕的辛苦過程拍攝下來。

她決定人工生殖當刻，已經知道自己前路將會相當難行。（RED@曾慕程）

不是為了傳宗接代，是為了愛與延續。 曾慕程

曾慕程為了把愛延續下來，不惜受盡痛楚，打了上百次針、抽了幾十次血，甚至吞了上千顆藥丸，同時亦要面對外界的千夫所指，身心都受到巨大煎熬，慶幸一路走來都是穩定健康，讓她感到一切辛苦和付出都是值得的。其實曾慕程在懷孕前曾經留長頭髮，卻因現時短髮外觀遭受網民批評，甚至產檢時被誤認為是爸爸，但家人及朋友的支持及鼓勵，使她整個懷孕過程變得舒心。

曾慕程為了把愛延續下來，不惜受盡痛楚，打了上百次針、抽了幾十次血，甚至吞了上千顆藥丸。（RED@曾慕程）

曾因清秀外觀 慘遭網民吐槽

人生首次為人母親當然要把自己懷孕美態拍攝下來，曾慕程除了把自己的懷胎經過拍下來，更獨自拍攝孕婦婚紗照，照片可見她無懼把自己平日帥氣模樣展示出來，亦戴上假髮暫時展現女性氣質，把自己不同的形象都一一紀錄。不少網民大讚其扮相，當然亦有人吐槽假髮太假。

曾慕程除了懷胎經過拍下來，更獨自拍攝孕婦婚紗照。（RED@曾慕程）

但願曾慕程能被世界溫柔以待，人工生殖、成為單身母親又如何？明明懷孕是一件喜訊，她單純把自己懷胎過程記錄下來，而且人工生殖不容易，身心都要飽受巨大煎熬，對於一個母親而言是絕不容易。再者，她明知自己一定會受到眾人耳語，但都勇敢解開傳統枷鎖，堅定自己原則把愛延續到下一代，這不是展現出最高尚情操嗎？