HermèsFit健身室登陸大館　免費參加瑜伽、拳擊課程 (要預訂門票)

【HermèsFit Hong Kong】說起Hermès，大部分女生想起的都是品牌各款經典手袋。不過，除了手袋等奢侈品外，今次Hermès就踩過界涉獵運動，在10月2日至10月9日期間，於中環大館開設期間限定的HermèsFit健身室，女生們可以用上一系到愛馬仕訓練用品來進行瑜珈等運動，而且課程門票更可於Hermès官網免費登記，女生們千萬不要錯過。



HermèsFit健身室企劃早前已先後於紐約、巴黎、東京、台北等地舉行，今次於10月2日至10月9日期間終於來到香港，並選址於中環大館舉行。整個HermèsFit健身室場地都以愛馬仕的標示橙色作為主色調，當中包括有橙色跑道、拳擊台、瑜珈室等不同的訓練區域，不單可以做運動，而且打卡指數極高，非常「IGable」。

在HermèsFit健身室中，Hermès會將品牌的絲巾、皮帶、帽子、手袋、手環、鞋履等產品巧妙結合瑜伽、拳擊、伸展等運動，例如可於Carré Yoga 瑜伽班中按照絲巾設計的動作練習瑜伽；戴上Hermès手鐲練習拳擊；於Belt Stretching皮帶伸展班，借助合適的皮帶來加強呼吸、伸展和放鬆動作。此外，整個健身室都放滿了愛馬仕特製的橙色槓鈴和壺鈴等重力訓練器材，即使做運動仍可感受Hermès的時尚感。

別以為參與HermèsFit健身室的門檻很高，今次的活動將開放免費報名，女生們只需於Hermès官網登記想參加的課程及時間便可，每個時段及課程名額有限，先到先得，有興趣的女生記得要趕快報名。

HermèsFit健身室詳情（於網上預訂門票/登記）

日期：10月2日至10月9日

地點：中環大館複式展室及檢閱廣場

時間：10am - 8pm

