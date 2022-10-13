林凱恩傳不續約遭放逐？選港姐代母圓夢　與母齊戴四方帽超溫馨

林凱恩｜憑著TVB劇集《愛．回家之開心速遞》中的「Bonnie」一角而成功令人留下深刻印象的林凱恩，早前有指她因為不續約TVB，而被放逐至綜藝節目《流行都市》，令一眾網民紛紛為林凱恩抱不平！不過，林凱恩早前就回應傳媒指，認為透過拍攝不同類型的節目，對日後演出都有很大的幫助，至於續約與否，她就指「大家仍會繼續在公司見到我」

雖然，林凱恩會否續約TVB依然是未知之數，但她的努力相信大家都有目共睹，私下的她更是個孝順女，成長於單親家庭的她相當顧家，就連當年參選港姐，也是為了代媽媽一圓選美夢？



憑著TVB劇集《愛．回家之開心速遞》中的「Bonnie」一角而成功令人留下深刻印象的林凱恩，早前有指她因為不續約TVB，而被放逐至綜藝節目《流行都市》！（iris_lammm＠IG）

林凱恩私下是個孝順女，成長於單親家庭的她相當顧家！（iris_lammm＠IG）

現年30歲的林凱恩（Iris），於2015年參選港姐而入行，同屆三甲佳麗為麥明詩、龐卓欣、郭嘉文，雖然林凱恩當年三甲不入，但卻獲得「友誼小姐」殊榮，入行不久已得到不少機會，不過原來當年參選港姐是為了替媽媽圓夢？

現年30歲的林凱恩（Iris），於2015年參選港姐而入行，獲得「友誼小姐」殊榮！（iris_lammm＠IG）

林凱恩成長於單親家庭不想成負累 選港姐代母圓選美夢

林凱恩與媽媽感情深厚，情同姊妹，林凱恩不時在社交平台上載溫馨的母女合照，看到林凱恩媽媽氣質滿滿！林凱恩曾在節目中分享指：「我小時候已經覺得媽媽好美，覺得她年輕時好有氣質」，又指即使到自己長大後，化了妝站在媽媽身旁，都不時聽到別人評價：「媽媽比我更有氣質」。

林凱恩媽媽年輕時有玩體操，又懂美術，可說是多才多藝，林凱恩自己也坦言覺得媽媽比自己更適合入行，而當年，林媽媽的確有參加選美比賽的打算，但可惜當時要兼顧工作及照顧家庭，根本沒有空間讓她一圓選美夢，幸好女兒在2015年參選了港姐並獲得「友誼小姐」殊榮，代替媽媽圓了這個夢想。

林凱恩自小父母離異，在單親家庭成長的她，卻相當顧家，亦是個超級孝順女！在林凱恩就讀大學時期，林媽媽因為希望一圓讀大學的心願，同時入讀了大學，林凱恩當時更會督促媽媽溫書、做功課，兩母女的角色好像交換了一樣，相當有趣。母女兩人最後更一起戴上四方帽畢業，十分溫馨，看得出兩人的感情實在很好！

母女兩人最後更一起戴上四方帽畢業，十分溫馨，看得出兩人的感情實在很好！（iris_lammm＠IG）

林凱恩選港姐代母圓選美夢！（iris_lammm＠IG）

林凱恩憑「Bonnie」一角成功入屋 為人正面樂觀備受欣賞

入行不久，林凱恩得到不少機會，有在綜藝節目《安樂蝸》中擔任主持，亦有份參與 《她她她的少女時代》、《降魔的》等劇集演出，最近更憑著《愛．回家之開心速遞》中的「Bonnie」一角而令人對她留下深刻印象，成功入屋！2020年，林凱恩入圍《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」最後五強，她入行多年來的努力與進步相信觀眾們也有目共睹！

未必有人喜歡這樣的我，但至少我會喜歡如此努力的自己。 林凱恩

林凱恩最近憑著《愛．回家之開心速遞》中的「Bonnie」一角而令人對她留下深刻印象，成功入屋！（iris_lammm@IG）

林凱恩為人正面、樂觀，曾在社交平台大方公開15歲時的四眼妹樣子，更自嘲「林醜恩」，絲毫架子也沒有令人十分欣賞！林凱恩曾有性感艷照流出，令網民質疑她的私生活混亂。對於事件，林凱恩並沒有避而不談，反而選擇了大方承認，她在接受訪問時坦承相中人是自己，後來她又在社交平台上載劇照，留言指：「我自己闖的禍，我自己解決」、「沒甚麼事我還是回家食了本道德經」，更為令粉絲們擔心而道歉！

林凱恩曾在社交平台大方公開15歲時的四眼妹樣子，更自嘲「林醜恩」，絲毫架子也沒有令人十分欣賞！（iris_lammm＠IG）

林凱恩為人正面、樂觀！（iris_lammm＠IG）

林凱恩在《愛．回家之開心速遞》中飾演的「Bonnie」一角成功引起不少話題，雖然劇中拍檔周嘉洛要暫時離開劇組，但她在劇中也改與「蔥頭」丘梓謙繼續合作，依然有戲分！不論林凱恩日後是主持節目，還是繼續拍劇，相信只要她付出了努力，一定能被人見到！期待林凱恩日後會有更多作品！