麥玲玲風水佈局2023｜正東方位屬病星！如個催旺桃花兼化解是非

麥玲玲風水佈局2023｜家居風水佈局2023有不同禁忌要注意，正所謂「一命二運三風水」，若果能夠善用吉凶位置，趨吉避凶，吸納吉祥位福氣、喜氣與財祿。立刻看看麥玲玲風水佈局2023兔年九大吉凶方位，並舉出催旺及化解方法，同時也要配合大家的命格為準一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年風水佈局啦！



麥玲玲風水佈局2023｜兔年九大吉凶方位一文睇清

麥玲玲風水佈局2023｜兔年九大吉凶方位（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲風水佈局2023｜正東（二黑「病星」）

正東今年屬二黑乃病星，居住者易有健康問題，尤其是婦科病及腸胃病。

化解病氣：銅製、金色重物或錢兜

忌擺放：不宜動土、養魚或擺放水種植物

麥玲玲風水佈局2023｜東南（三碧「是非星」）

東南今年屬三碧「是非星」，家中是非及爭吵多，容易引發爭吵及困擾之事。

化解方法：九枝去葉紅玫瑰、紅黃物品

忌擺放：避免擺放水種植物及魚缸

麥玲玲風水佈局2023｜正南（八白「當旺財星」）

正南今年屬八白「當旺財星」，今年家中各人的工作運頗佳，財運亦有明顯提升。

催旺方法：水種植物、紅黃物品

忌擺放：忌放置雜物

麥玲玲風水佈局2023｜麥玲玲風水佈局2023｜正南（八白「當旺財星」） （《逃避雖可恥但有用》劇照）

麥玲玲風水佈局2023｜西南（一白「桃花星」）

西南今年屬一白「桃花星」，今年桃花星臨門，有利遠行及出門發展。

催旺方法：鮮花、水種植物

忌擺放：八粒石春削弱桃花

麥玲玲風水佈局2023｜正西（六白「武曲星」）

正西今年屬六白「武曲星」，整體家宅運不俗，雖不至於有強大財星入屋，但仍有吉星拱照，尤其有利文職以外的工作。

催旺方法：貔貅、一對龍龜

忌擺放：流動性物品

麥玲玲風水佈局2023｜西北（五黃「災星」）

西北今年屬五黃「災星」，整體健康運不佳，更要提防舊病復發。

化解方法：銅製或金色重物、錢兜、發聲圓形銅鐘、六層金色風鈴

忌擺放：動土、養魚、放水種植物

麥玲玲風水佈局2023｜西北（五黃「災星」） （《寂寞金魚》劇照）

麥玲玲風水佈局2023｜正北（九紫「喜慶星」）

正北今年屬九紫「喜慶星」今年家中的喜慶事特別多，尤其有利嫁娶及生兒育女。

催旺方法：泥植物、紅燈

忌擺放：藍色、黑色及灰色物品

麥玲玲風水佈局2023｜東北（七赤「破軍星」）

東北今年屬七赤「破軍星」破壞力強，今年家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟。

化解方法：藍色物品

忌擺放：流動性物品

麥玲玲風水佈局2023｜中宮（四綠「文昌星」）

中宮今年屬四綠「文昌星」，可助旺文昌星，有利考試、進修及創作表現。

催旺方法：四枝水養富貴竹、藍綠物品

忌擺放：沒有

麥玲玲風水佈局2023｜中宮（四綠「文昌星」） （《出貓特攻隊》劇照）

**風水命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**資料來源：《麥玲玲2023年兔年運程》

【麥玲玲風水佈局2023 Q&A】