麥玲玲風水佈局2023｜正東方病位須化解！如個催旺桃花兼化解是非
麥玲玲風水佈局2023｜家居風水佈局2023有不同禁忌要注意，正所謂「一命二運三風水」，若果能夠善用吉凶位置，趨吉避凶，吸納吉祥位福氣、喜氣與財祿。立刻看看麥玲玲風水佈局2023兔年九大吉凶方位，並舉出催旺及化解方法，同時也要配合大家的命格為準一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年風水佈局啦！
麥玲玲風水佈局2023｜兔年九大吉凶方位一文睇清
麥玲玲風水佈局2023｜正東（二黑「病星」）
正東今年屬二黑乃病星，居住者易有健康問題，尤其是婦科病及腸胃病。
化解病氣：銅製、金色重物或錢兜
忌擺放：不宜動土、養魚或擺放水種植物
麥玲玲風水佈局2023｜東南（三碧「是非星」）
東南今年屬三碧「是非星」，家中是非及爭吵多，容易引發爭吵及困擾之事。
化解方法：九枝去葉紅玫瑰、紅黃物品
忌擺放：避免擺放水種植物及魚缸
麥玲玲風水佈局2023｜正南（八白「當旺財星」）
正南今年屬八白「當旺財星」，今年家中各人的工作運頗佳，財運亦有明顯提升。
催旺方法：水種植物、紅黃物品
忌擺放：忌放置雜物
麥玲玲風水佈局2023｜西南（一白「桃花星」）
西南今年屬一白「桃花星」，今年桃花星臨門，有利遠行及出門發展。
催旺方法：鮮花、水種植物
忌擺放：八粒石春削弱桃花
麥玲玲風水佈局2023｜正西（六白「武曲星」）
正西今年屬六白「武曲星」，整體家宅運不俗，雖不至於有強大財星入屋，但仍有吉星拱照，尤其有利文職以外的工作。
催旺方法：貔貅、一對龍龜
忌擺放：流動性物品
麥玲玲風水佈局2023｜西北（五黃「災星」）
西北今年屬五黃「災星」，整體健康運不佳，更要提防舊病復發。
化解方法：銅製或金色重物、錢兜、發聲圓形銅鐘、六層金色風鈴
忌擺放：動土、養魚、放水種植物
麥玲玲風水佈局2023｜正北（九紫「喜慶星」）
正北今年屬九紫「喜慶星」今年家中的喜慶事特別多，尤其有利嫁娶及生兒育女。
催旺方法：泥植物、紅燈
忌擺放：藍色、黑色及灰色物品
麥玲玲風水佈局2023｜東北（七赤「破軍星」）
東北今年屬七赤「破軍星」破壞力強，今年家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟。
化解方法：藍色物品
忌擺放：流動性物品
麥玲玲風水佈局2023｜中宮（四綠「文昌星」）
中宮今年屬四綠「文昌星」，可助旺文昌星，有利考試、進修及創作表現。
催旺方法：四枝水養富貴竹、藍綠物品
忌擺放：沒有
**風水命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**資料來源：《麥玲玲2023年兔年運程》
【麥玲玲風水佈局2023 Q&A】
麥玲玲2023兔年整體運程詳情?
十二生肖詳情請看:屬兔、龍、蛇、馬2023年運程、屬豬、鼠、牛、虎2023年運程及屬羊、猴、雞、狗2023年運程。
今年病位在那裡，可以如何化解?
家居風水佈局2023有不同禁忌要注意，正所謂「一命二運三風水」，如果居住於病位易有健康問題，所以要先了解病位位於及作出化解。