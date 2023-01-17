氣溫急降｜日本節目教7招保暖大法　「4件穿搭法」抵禦寒冬不臃腫

【氣溫轉冷｜保暖大法】本港受到冬季季候風影響，市區最低氣溫降至11°C或以下，女生們都紛紛把家中的HEATTECH、大衣找出來禦寒！日本節目《R的法則》曾經分享過各種保暖大法，即使日本女生在寒冷下繼續穿上短裙也絕對夠暖，貼暖包位置及蓋被方法都有秘訣！立即看看7大禦寒大法，為這陣寒流作好準備吧！



保暖大法1｜4件衫保暖穿搭法

很多女生都會認為，衣服越穿得多就越保暖，但原來穿得太多衣服不但會令身體看起來很臃腫，更是一點也不保暖。節目中就指出，要做到保暖效果其實穿4件就足夠，首先穿上一件貼身保暖發熱內衣（HEATTECH），然後穿上一件鬆身衣物，讓衣物與 HEATTECH 之間保留一些空間，讓熱力流通，之後穿上鬆身但手袖較緊的樽領衣物，最後穿上外套大褸。

保暖大法1｜4件衫保暖穿搭法（《舉重妖精金福珠》劇照）

保暖大法2｜暖貼要貼在腹部

暖貼、暖手包永遠都是我們冬天的好朋友，其發熱效果有效為雙手及身體帶來即時保暖作用。貼暖貼的話，貼腹部的保暖效果最佳，因為只要腹部夠暖，全身就會暖。

保暖大法2｜暖貼要貼在腹部（《戀愛到天長地久》劇照）

保暖大法3｜按壓手指頭

有時候天氣太冷，手指頭也冷得麻痺，除了靠衣著保暖，原來按壓手指頭也可帶來即時暖手效果！節目教大家可先用力地按壓手指頭約10秒，直至感受到有輕微的痛楚，則有助促進手部血液循環，為雙手保暖。

保暖大法3｜按壓手指頭（《R的法則》節目截圖）

保暖大法4｜戴上腹卷

日本女生愛用腹卷，戴上腹卷有助為腹部保暖，只要腹部夠暖，就能令血液運行全身，預防全身虛冷問題，女生們也不妨入手一個！

保暖大法4｜戴上腹卷（《失戀朱古力職人》劇照）

保暖大法5｜注意蓋被順序

蓋被其實也跟穿衣服一樣，不是穿得越多就越暖！最保暖的蓋被順序，應該要先躺在毛毯上，避免體溫流失，然後蓋上羽絨被，最後薄毯。

保暖大法5｜注意蓋被順序（《愛情雨》劇照）

保暖大法6｜浸浴

天氣寒冷時總會想浸個熱水浴，為身體保暖，而浸浴的確有效促進血液循環，令體溫上升，家中有浴缸的女生們不妨浸下浴吧！

保暖大法6｜浸浴（《戀愛到天長地久》劇照）

保暖大法7｜聽夏日快歌

有日本神經耳科醫生在節目中指出，在冬天聽夏日快歌，有助舒緩腦部自律神經緊張，速進血液循環，令體溫上升！ 經過實測，發現部分人的體溫甚至可上升3至4度！這方法簡單易實行，大家不妨一試！