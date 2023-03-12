家居改造｜女生9米樓底新屋被嘲似水井 裝修成千呎夢想蝸居惹羡慕

家居改造｜上車是不少港人的人生最大目標，但香港地少人多，樓價又昂貴難負擔，買到一間納米樓有瓦遮頭已經足以惹人羡慕！但大家又有沒有想過，一間貌似不實用的家居，只是花少許心思於裝修上，就會瞬間變成實用夢想蝸居？

有位女生購入了一個實用面積只得392呎的單位，面積小但樓底卻有足足9米高，收樓時被人嘲笑似足一個「水井」，指單位不實用，但這位女生就把單位重新裝修，一個本來400呎都沒有的單位，靠1招秒變為千呎特色豪宅，立即看看她施展了甚麼魔法！



家居改造｜有位女生購入了一個實用面積只得392呎的單位，面積小但樓底卻有足足9米高，收樓時被人嘲笑似足一個「水井」，指單位不實用！（水井姐姐＠RED）

家居改造｜女生用1招將9米樓底由缺點變優點！（水井姐姐＠RED）

家居改造｜392呎秒變千呎豪宅 女生1招將9米樓底由缺點變優點

買樓花是現今社會的等閒事，但單靠圖紙買樓上車，就要有定出貨不對版的心理準備。有位女生就在社交平台上分享了她的自身經歷，她看過圖紙後就購入了蘇州一個建築面積596呎、實用面積392呎的單位，在收樓時卻被其9米高的樓底嚇到，令單位看起來很像一口水井。

這位女生把單位重新裝修，竟然可以靠1招令9米高的樓底由缺點變優點，經過一番改造後，單位由392呎的小屋變成逾千呎特色夢想蝸居！她善用了高樓底的特性，把單位劃分成4層，第一層為客廳、廚房及飯廳；第二層為工作間；第三層為浴室；第四層為睡房，實用面積瞬間大大增加至逾千呎！

家居改造｜經過一番改造後，單位由392呎的小屋變成逾千呎特色夢想蝸居！（水井姐姐＠RED）

第一層的客廳位置已經佈置好，一踏進門口旁邊就有一幅特色牆，可以掛袋子及擺放平日出門時需要用的小物，然後就有鞋櫃。用餐區旁邊就擺放了餐邊櫃，可放杯子、咖啡機。用了圓枱子作餐桌，更善用窗邊沙發，即使有朋友到訪也有座位招待，平日坐在窗邊看書喝茶也相當寫意，然後擺放了一張雙人沙發。至於廚房就採用了開放式設計，她善用角落位置，雪櫃、洗碗機、蒸焗爐、油煙機也一應俱全！

家居改造｜第一層：客廳（水井姐姐＠RED）

▼▼▼按圖看第二至四層裝修格局▼▼▼