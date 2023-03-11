車禍後腳踭竟劇痛、長腫瘤！美國女子因「這原因」12年以斷腳走路

意外防不勝防，無論是天災、人禍還是交通事故，都令人措手不及。當中帶來的影響、創傷及後遺症更是要了人的命！提到意外的創傷及後遺症，今次介紹的女事主更因一場車禍，足足影響了她12年的時間！



意外創傷及後遺症當中帶來的影響、創傷及後遺症更是要了人的命！（《打架》劇照）

12年前車禍意外 重建手術後腳劇痛、長腫瘤

美國 TLC 的醫學節目《My Feet Are Killing Me》中經常分享健康資訊，透過不同實例，Drs. Ebonie Vincent 和 Dr .Brad Schaeffer 讓數百萬美國人關注足病問題並宣傳「照顧自己的腳」的重要訊息。

《My Feet Are Killing Me》中經常分享健康資訊（截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》）

節目中邀請了來自美國加州的Neoeko，她一直深受腳傷、腳痛的困擾，醫生問診下發現原來因為她在2008年遇上一宗車禍，與迎頭車相撞，曾導致腳踝鬆脫。當時送院後，醫生診斷為必須要截肢，幸得Neoeko母親當時極力阻止，最終醫生為Neoeko進行重建及植皮手術。但是，Neoeko 在手術後一、兩年開始感到來自腳踝的痛感，她甚至懷疑右腳骨頭有所移位，後來腳踝位置更長出一塊如同高爾夫球大小的腫塊！隨著疼痛日漸嚴重，腳痛已經影響Neoeko 的日常生活。

本次的主角 Neoeko（截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》）

12年後求醫問診發現真相 醫生：「這12年你是怎樣走路的？」

Neoeko 在 Drs. Ebonie Vincent的一番檢查下，驚覺腳痛真相，醫生大呼：「這12年你是怎樣走路的？」醫生直指Neoeko的右腳原來從12年前根本從未癒合過，當時的醫生有機會誤診並進行無效的重建手術！

Neoeko腳踝的腫塊原來是她的肌肉與脂肪細胞，兩者分裂而增生組合成的植皮，只是蓋住一直未有痊癒的骨折。當Neoeko得知自己從12年前的車禍意外中並未得到合理的治療後，她感到非常傷心，而醫生亦對於Neoeko過去12年一直在用斷腳來走路的行為感到十分驚訝！

重建及切除手術後 腳上腫塊終消失

12年後的重建及切除手術後，腳上腫塊終消失（截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》）

在一番討論過後，最後決定為Neoeko再次進行重建及切除手術，以便正常生活。因Neoeko 曾進行過多次手術，Neoeko的腳骨已經完全彎曲，今次手術具有一定風險及困難。是次手術將會把骨折部分重新用骨釘固定好，並先穿過腳後跟，再向上穿過骨折部位來固定位置。同時，亦會切除腫塊內多餘的新增的組織。

Neoeko 在手術後康復進度良好（截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》）

Neoeko 在手術後康復進度良好，切除手術成功令Neoeko腳上腫塊消失！目前Neoeko 已經可以回復正常生活，更可穿上長靴！

為我動手術的醫生是自己的守護天使，成功令我重獲新生 《My Feet Are Killing Me》Neoeko

資料來源：YouTube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》