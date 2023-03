車禍後腳踭竟劇痛、長腫瘤！美國女子因「這原因」12年以斷腳走路

意外防不勝防,無論是天災、人禍還是交通事故,都令人措手不及。當中帶來的影響、創傷及後遺症更是要了人的命!提到意外的創傷及後遺症,今次介紹的女事主更因一場車禍,足足影響了她12年的時間!



12年前車禍意外 重建手術後腳劇痛、長腫瘤

美國 TLC 的醫學節目《My Feet Are Killing Me》中經常分享健康資訊,透過不同實例,Drs. Ebonie Vincent 和 Dr .Brad Schaeffer 讓數百萬美國人關注足病問題並宣傳「照顧自己的腳」的重要訊息。

《My Feet Are Killing Me》中經常分享健康資訊(截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》)

節目中邀請了來自美國加州的Neoeko,她一直深受腳傷、腳痛的困擾,醫生問診下發現原來因為她在2008年遇上一宗車禍,與迎頭車相撞,曾導致腳踝鬆脫。當時送院後,醫生診斷為必須要截肢,幸得Neoeko母親當時極力阻止,最終醫生為Neoeko進行重建及植皮手術。但是,Neoeko 在手術後一、兩年開始感到來自腳踝的痛感,她甚至懷疑右腳骨頭有所移位,後來腳踝位置更長出一塊如同高爾夫球大小的腫塊!隨著疼痛日漸嚴重,腳痛已經影響Neoeko 的日常生活。

本次的主角 Neoeko(截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》)

12年後求醫問診發現真相 醫生:「這12年你是怎樣走路的?」

Neoeko 在 Drs. Ebonie Vincent的一番檢查下,驚覺腳痛真相,醫生大呼:「這12年你是怎樣走路的?」醫生直指Neoeko的右腳原來從12年前根本從未癒合過,當時的醫生有機會誤診並進行無效的重建手術!

Neoeko腳踝的腫塊原來是她的肌肉與脂肪細胞,兩者分裂而增生組合成的植皮,只是蓋住一直未有痊癒的骨折。當Neoeko得知自己從12年前的車禍意外中並未得到合理的治療後,她感到非常傷心,而醫生亦對於Neoeko過去12年一直在用斷腳來走路的行為感到十分驚訝!

重建及切除手術後 腳上腫塊終消失

12年後的重建及切除手術後,腳上腫塊終消失(截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》)

在一番討論過後,最後決定為Neoeko再次進行重建及切除手術,以便正常生活。因Neoeko 曾進行過多次手術,Neoeko的腳骨已經完全彎曲,今次手術具有一定風險及困難。是次手術將會把骨折部分重新用骨釘固定好,並先穿過腳後跟,再向上穿過骨折部位來固定位置。同時,亦會切除腫塊內多餘的新增的組織。

Neoeko 在手術後康復進度良好(截自Youtube@TLC 《 Patient Had a Broken Ankle for 10 Years! | My Feet Are Killing Me》)

Neoeko 在手術後康復進度良好,切除手術成功令Neoeko腳上腫塊消失!目前Neoeko 已經可以回復正常生活,更可穿上長靴!

為我動手術的醫生是自己的守護天使,成功令我重獲新生 《My Feet Are Killing Me》Neoeko

