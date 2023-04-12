下午茶推薦｜人均$275起逾20款茶點 放題任食+有機贏箱根溫泉兩晚

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】即將派發消費券，大家打算如何花費呢？如果沒有頭緒，不如跟家人或閨密來個小約會。最近不少高質餐廳及酒店都推出各式各樣的美妝下午茶優惠，今天《01女生》記者挑選了幾個賣相精緻，打卡一流的下午茶推介給大家，不妨跟家人或閨密來一場悠然愜意的下午。



【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】（getty image）

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：PAUL & JOE BEAUTE x 香港嘉里酒店

購買方法：kkday

香港嘉里酒店

地址︰香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

時間：2023年4月3日起至5月31日

訂座電話：2252 5237

官方價格：HK$638*兩位(平日) / HK$668(周日)，另收10%服務費



PAUL & JOE BEAUTE以2023年最新夏季限量美妝系列及皇牌產品為京主題，跟香港嘉里酒店再度聯乘。酒店內綠茵處處使親臨的人士猶如置身饒富玩味與清新活力的沙灘派對之中。是次下午茶為了讓客人一邊享受精選美點，一邊感受夏天冰涼感，共有5款鹹點及4款甜點。

*凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈一份PAUL & JOE美妝禮品* (價值HKD140)，購物禮遇及唇膏換領券。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】下午茶優惠：PAUL & JOE BEAUTE x 香港嘉里酒店 （官方提供）

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：Elizabeth Arden x 香港朗廷酒店

購買方法：Klook｜kkday

香港朗廷酒店

地址︰香港尖沙咀北京道8號，酒店大堂廷廊

時間：2023年3月1日起至4月30日

訂座電話：2132 7898

官方價格：HK$698*兩位，另收10%服務費



Elizabeth Arden首次跟香港朗廷酒店聯乘「Stay Fabulous」下午茶，品牌秉承著Elizabeth Arden女士的信念，以Elizabeth Arden的招牌膠囊精華作為基礎，加上酒店廚師團隊別出心裁，製作出4款鹹點及4款甜點。整個下午茶最後，壓軸以酒店自家新鮮焗製的原味鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅呈現，配以招牌英式奶油、車厘子醬及特色玫瑰花瓣醬，劃上完美句號。

*凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈一套Elizabeth Arden 皇牌極致護膚套裝* (價值HKD1,300)，攜同邀請卡前住海港城海運大廈2樓Elizabeth Arden專櫃即可免費全效護膚香水套裝一套。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：Elizabeth Arden x 香港朗廷酒店（官方提供）

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：Botanic Pretti5 x 灣仔碼頭 Pier 1929

購買方法：01空間

地址︰灣仔渡輪碼頭2樓

時間：2023年3月1日至5月31日

訂座電話：3188 9677

官方價格：HK$598*兩位，另收10%服務費



本土護膚品牌 Botanic Pretti5首次聯乘推出美妝下午茶，一邊享受以粉白色唯美為主題的「花．甜蜜美肌」下午茶，一邊可以於灣仔維港海景的餐廳 Pier 1929飽覽無敵海景。

凡惠顧 Pier 1929「花．甜蜜美肌」下午茶套餐，即可獲得 Pretti5 抗糖化護膚組合乙份，讓您享受甜點的同時，為肌膚抗糖化，讓您在心愛的人面前可以繼續無後顧之憂地做自己！

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：Botanic Pretti5 x 灣仔碼頭 Pier 1929（官方提供）

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】The Tiffany Blue Box Cafe

購買方法：Klook

The Tiffany Blue Box Cafe

地址︰九龍尖沙咀北京道 1 號 2 樓 7-8 號舖

供應時間：每天下午 2 時至 6 時 30 分供應

訂座電話：2362 9828

官方價錢：$688 (兩位起)，另收加一服務費



Tiffany & Co.的The Tiffany Blue Box Cafe以全店都是Tiffany Blue環境及餐具而聞名，自開張後一直吸引不少女生光顧打卡。Tiffany 下午茶以經典英式三層架設計，共有 4 款鹹點、5 款甜點及 2 款包點，架上放滿了賣相別緻的鹹甜點，簡直垂涎欲滴！

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】The Tiffany Blue Box Cafe（潘樂文 攝）

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】下午茶優惠： Häagen-Dazs™ X Madame Fù

購買方法：kkday

Madame Fù

地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓

時間：即日至2023年5月31日

訂座電話：2114 2118

官方價格：HK$550*兩位，$388/位，另收10%服務費



傳統的三層架英式下午茶一直都深受歡迎，以雪糕為主題的下午茶略為罕見。由4月1日Häagen-Dazs™ 聯乘Madame Fù推出 「The Afternoon Tea of Afternoon Teas」春日莓果盛宴下午茶，製成12款揉合中西到茶點之中，絕對令追求新鮮口味人士進入味覺新境界。

凡惠顧下午茶套餐，每位惠顧此下午茶的顧客亦將獲贈雪糕甜品杯禮券乙張。另外，由即日起至5月31日，顧客凡於各大零售點或Häagen-Dazs™ 門市購買Häagen-Dazs™ 產品滿指定金額，憑收據惠顧「The Afternoon Tea of Afternoon Teas」下午茶可免費獲贈指定特飲，每日數量有限，送完即止。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】下午茶優惠： Häagen-Dazs™ X Madame Fù（官方提供）

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】下午茶優惠： Luna Cake x 香港維港凱悅尚萃酒店

香港維港凱悅尚萃酒店

地址︰香港北角北角邨里一號 ，The Farmhouse咖啡廳（酒店西座2樓）

時間：2023年4月1日至6月25日

價格：HK$688*兩位，另收10%服務費



日本無疑是香港人最愛的旅遊地點之一，無奈公司沒有假期或其他原因未能即時「 返鄉下」，不如試試Luna Cake跟香港維港凱悅尚萃酒店合作推出「和風べつばら」下午茶望梅止渴吧！下午茶亮點包括Luna Cake的北海道雙層芝士蛋糕，以及放題任食即製銅鑼燒、鯛魚燒和日式梳乎里班戟，更有無限雪糕和配料。

凡惠顧下午茶套餐，每位惠顧此下午茶的顧客獲Luna Cake 禮券一套，而且還有機會贏得在凱悅箱根溫泉度假村及水療中心兩晚住宿及餐飲體驗，包括每日的早餐、晚餐以及下午茶的體驗（獎品價值HK$12,000）。