移民｜移英港媽感嘆生活太平靜感思鄉　決心重返職場闖出另一片天

移民英國｜近年移民潮不斷，港人都因各種原因決定移民海外，最常聽到的就是希望給子女更好的成長環境。一家人到新環境生活，除了小朋友需要時間適應，大人也避不免遇到不習慣的地方！最近就有位移英港媽分享了自己移民英國後的心路歷程，感嘆指作為家庭主婦的自己，移民後生活過於平靜，令思鄉情緒加劇，決心重返職場卻有一番不一樣的領悟，更鼓勵說：「香港人都可以創出另一片天空」，帖文一出更引來不少同路人大讚及祝福！



最近就有位移英港媽分享了自己移民英國後的心路歷程，感嘆指作為家庭主婦的自己，移民後生活過於平靜，令思鄉情緒加劇！（Sabrina Mazzeo＠Unsplash）

移民｜移英港媽感嘆生活太平靜感思鄉 每日等老公收工極苦悶

不少港人近年都因為希望給子女更好的成長環境而決定移民，最近就有位移英港媽在Facebook群組「英國香港人生活交流區」上發文分享她移民英國後的心路歷程。樓主表示自己是一位家庭主婦，已經有很多年未有工作，專注照顧家庭。去年8月，一家四口連同3隻貓貓移民到英國，由於子女已經長大，丈夫亦於英國在家工作，而這位港媽每日的日程就是等待丈夫收工後一起到超市買菜。

如此悠閒的日程確實令不少人大感羡慕，但當你身在異鄉、很多親人好友都不在身邊，加上每日都過得如此平靜時，就很容易會掉入思鄉的負面情緒之中。正因為這樣，丈夫就提議她不如找些事做，但始終樓主已經有一段長時間沒有工作，霎時間都未想到可以找甚麼工作。

移民英國｜樓主表示自己是一位家庭主婦，已經有很多年未有工作，專注照顧家庭。（《我身後的陶斯》劇照）

移民｜決心重返職場感悟人生：香港人都可以創出另一片天空！

幸運的是，樓主在移民之前曾經修讀過一個美甲課程，亦考取了美甲師資格，總算有一技傍身。雖然她沒有實際經驗，但她也鼓起勇氣遞交了履歷表應徵，即管一試看看有否回音。怎料應徵第一份就立即有面試機會，樓主在面試時亦向對方坦言自己沒有經驗，但很願意學習，最後對方也願意聘請她成實習生。

樓主直言雖然人工並不高，但當吸收經驗也很好，「感恩多年沒有工作，想不到來到英國竟然可以有另一番新景象」，她更表示做了2個星期，認識到很多不同國籍的同事，同事們都很友善，亦很願意用心教她，客人都很滿意她的手藝，表示會回來找她，令樓主很有滿足感。想不到重返職場的決定，能夠令樓主有一番不一樣的體會，以及重拾人生意義、生活樂趣，她堅信：

堅持守著待人以誠，加些笑容同讚美，以及不怕蝕底的心態，香港人都可以創出另一片天空！加油！ 移英港媽

移民英國｜想不到重返職場的決定，能夠令樓主有一番不一樣的體會，以及重拾人生意義、生活樂趣！（《三十而已》劇照）

樓主的帖文一出，隨即引起不少迴響，網民也紛紛向樓主送上祝福，更大讚她的正面樂觀態度，「保持信心，肯試新事物，一定有路行」、「走出去就會有路」！看到樓主的分享，不禁令我們反思，長期留在舒適圈，很多時候都會磨蝕人生意義，尤其是作為人母，花上了好幾年時間，投放到全副心機照顧小朋友，子女長大後，也是時候找回屬於自己的生活樂趣，鼓起勇氣踏出舒適圈，或者也會如樓主重返職場一樣，會有不一樣的領悟，找到另一片天空。