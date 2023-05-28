「全球最慘Hermès」不查消費記錄+零配貨成功買包！唯需達1要求

Hermès配貨｜一眾Hermès愛好者固然是想「想包得包」，但總是逃不過配貨的命運。最近不少Hermès達人都於網上分享大量的配貨攻略，亦有人指出某些毋須配貨取包的經歷，當然非人人都成功！內地有一名Hermès收藏家於社交平台指，自己於「全球最慘Hermès」成功入手不少熱門袋款，有興趣的女生絕不能錯過！



日本Hermès零配貨？愛馬仕達人親揭有效入手Birkin Kelly買包攻略

愛馬仕達人爆「全球最慘Hermès」Walk in兼零配貨成功買包

社交平台上有一名叫「菲利普大王」的網民經常大方分享於Hermès買袋的過程，以此助大家成功入手自己心儀的手袋！早於今年2月初他曾以「全球最慘愛馬仕Walk in 0配買包記」發帖文，隨即引來不少網民留言。帖文中他指自己經過「全球最慘Hermès」的門口，比平日冷冷清清的樣子不一樣，他得知原來是「返貨」即時入店查看。

愛馬仕達人爆「全球最慘Hermès」Walk in兼零配貨成功買包（red@菲利普大王）

當時他跟SA表示自己沒有預約，那就坐下等待。等待過程中看到銀扣芝麻色的Hermès PICOTIN 18 CARGO，還有黑色和紅色的Evelyne 29、淺棕色拼薄荷綠的Herbag，還有兩個全黑的Aline Mini Bag等入門袋款。他坦言早已想入手Hermès PICOTIN 18 CARGO，惟之前在其他國家不算很易得手，所以這次一眼看到便決心要買下它。

他坦言早已想入手Hermès PICOTIN 18 CARGO，惟之前在其他國家不算很好拿，所以是次一眼看到便決心要拿下它。（red@菲利普大王）

大約10分鐘左右，他即時向SA表明有意買袋，而SA罕有地沒有查問名字及消費記錄，這樣的話也就意味着零配貨下成功入手心儀手袋。

為何被稱為「全球最慘Hermès」？

到底「全球最慘Hermès」是在那裡呢？阿根廷的Hermès正是全球最慘，根據帖主解釋，阿根廷目前為了節省外匯，嚴格管制進口政策，導致現時的阿根廷國內進口的商品貨量少，即表示手袋款式相對其他國家都較少，而可以給客人入手的熱門袋款也不多，因此店舖看起來也較冷清。

阿根廷的Hermès正是全球最慘，根據帖主解釋阿根廷目前為了節省外匯，嚴格管制進口政策。（red@菲利普大王）

時隔3個月，帖主再度前往「全球最慘Hermès」碰碰運氣！（red@菲利普大王）

零配貨入手Hermès包 唯一要求是「這個」

時隔3個月，帖主再度前往「全球最慘Hermès」碰碰運氣！殊不知發現早前到貨的Picotin菜籃子22和Evelyne 29都仍在，SA也明確表示「無需配貨直接可以購買！」相信是因為店舖冷清，需要買手袋的人不多，因此不用配貨也可輕易入手。不過唯一的要求就是需要支付美金，不收信用卡和阿根廷披索，故此以美金定價的話跟內地售價差不多。

配貨則可以刷信用卡或者以阿根廷披索支付。（red@菲利普大王）

但是配貨則可以刷信用卡或者以阿根廷披索支付，那麼價格就會比內地便宜不少，大概跟歐洲機場價格差不多，若果喜歡Hermès絲巾、皮帶等配貨的話，絕對是值得入手！

資料來源：RED@菲利普大王