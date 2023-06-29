日女列7大不想結婚理由逾15萬點讚！達適婚年齡結婚才叫幸福嗎？

社會大眾普遍認為女性的適婚年齡是30歲前，30歲後還未拍拖、結婚總會慘被標籤為「剩女」，但誰說一定要結婚才幸福？或許結婚會對女生們造成更大壓力，早前有位日本網民就在社交平台上列舉了7大30歲女不想結婚的理由，帖文獲超過15萬人點讚，引來不少女生共鳴！



社會大眾普遍認為女性的適婚年齡是30歲前，30歲後還未拍拖、結婚總會慘被標籤為「剩女」，但誰說一定要結婚才幸福？（《月薪嬌妻》劇照）

早前有位日本網民就在社交平台上列舉了7大30歲女不想結婚的理由，帖文獲超過15萬人點讚，引來不少女生共鳴！（《月薪嬌妻》劇照）

30歲女不婚理由1、2：洗澡後無法接受全身都要塗乳液、保濕令臉油膩膩難入睡

踏入3字頭，肌膚保養變得尤其重要，塗乳液、上保濕等絕對是基本，成為人妻後，為了不失禮另一半，更加要注重保養。可能大家會對這2點感到不解，但有網民就解釋指，洗澡後要塗乳液是因為「本來只要在約會香香就好，結婚之後在一起的時間增加了不變相要整天維持香氣」，加上傳統的日本女性要待丈夫入睡後才能洗澡、卸妝、護膚，或許就是因為在睡前塗抹保養品導致黏膩不適，成為了日女婚後的一大苦惱吧。

30歲女不婚理由1、2：洗澡後無法接受全身都要塗乳液、保濕令臉油膩膩難入睡（《金魚妻》截圖）

30歲女不婚理由3：絕對無法每天做三餐

正所謂：「男主外，女主內」，日本有不少家庭依然有著這傳統觀念觀念，這令日本女生在婚後自自然然擔當起打理「家頭細務」的責任，亦即是一日三餐都要靠妳打點，如果無法做到每天做三餐，確實會抗拒結婚。

30歲女不婚理由3：絕對無法每天做三餐（《逃避雖可恥但有用》劇照）

30歲女不婚理由4：想整天只看Netflix

無論是拍拖還是結婚，再不是自己一人，個人時間及私人空間也很自然地減少了很外，加上要兼顧家務、照顧丈夫、（如有孩子）還要照顧孩子，整日躺在床上只看Netflix的機會可說是微乎其微。

30歲女不婚理由4：想整天只看Netflix（《校對女王》劇照）

30歲女不婚理由5：喜歡穿緊身褲的生活

有指緊身褲會暴露臀部曲線，在日本傳統觀念上，已婚女性要呈現出保守、端莊的形象，從衣著入手已經不可以過於暴露、性感，但其實日本街頭上也確實很少會見到有日女會穿緊身褲逛街，不過這是否令日女抗拒結婚的原因，就有待斟酌。

30歲女不婚理由5：喜歡穿緊身褲的生活（《校對女王》劇照）

30歲女不婚理由6：厭倦丈夫的說教

無論是跟朋友、男友還是丈夫相處，人與人之間總有價值觀不同的時候，經常聽到丈夫在說教，說你這裡不對、那對不對，難免會感到厭倦，想到這裡可能就會覺得單身比較好。

30歲女不婚理由6：厭倦丈夫的說教（《金魚妻》劇照）

30歲女不婚理由7：對養小孩沒有自信

社會上並非女生都有生孩子的打算，甚至對生小孩感到抗拒，因為要養大一個孩子實在不容易，如果對養小孩沒信心，又沒計劃生孩子的話，有些女生可能覺得都沒有結婚的必要，單身生活似乎也不錯。

30歲女不婚理由7：對養小孩沒有自信（《月薪嬌妻》劇照）