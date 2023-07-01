消費券優惠｜15+超抵優惠：iHerb優惠碼、CK內衣$158起、波鞋15折

7月消費券優惠購物攻略！7月盛夏來到，新一輪的消費券亦即將派發，但要怎樣將消費券以最精明及最大化地使用？《01女生》這次為大家集合了多個7月限定的消費優惠，由名牌首飾、運動服裝、波鞋、內衣到保健食品通通都有，其中甚至有低至15折的優惠，簡直是絕不能錯過！



7月消費券購物攻略1. 馬拉松優惠15折起！精選10大夏日易襯鞋款:$139起買人氣波鞋/涼鞋

7月消費券購物攻略1. 馬拉松優惠15折起！精選10大夏日易襯鞋款:$139起買人氣波鞋/涼鞋

馬拉松優惠15折起！馬拉松Marathon Sports主打潮流運動及休閒鞋履，集合了各大運動品牌產品，是不少女生入手運動時尚時的首選！馬拉松現正進行夏日祭年中優惠慶典，多款運動服、熱賣波鞋、涼鞋款式等超過500件產品激減低至15折，《01女生》今次就為大家精選10大抵買女裝鞋款！

馬拉松優惠15折起！精選10大夏日易襯鞋款:$139起買人氣波鞋/涼鞋

7月消費券購物攻略2. Calvin Klein人氣內衣減至$158！季末優惠折上折抵過半價

7月消費券購物攻略2. Calvin Klein人氣內衣減至$158！季末優惠折上折抵過半價

美國時裝品牌 Calvin Klein，採用極簡主義的設計概念，打造出性感與魅力兼備的時尚服飾，再配合明星代言人，如BLACKPINK Jennie、鄭浩妍等的加持，令一眾女生都鍾情於其內衣系列及時尚服飾！ Calvin Klein 現正進行季末優惠，多款服裝及配飾減價低至6折，而被列為最「GFable」的CK內衣都有激減，一直在等CK減價的粉絲們千萬不要錯過。

Calvin Klein 現正進行季末減價優惠，多款服裝及配飾減價低至6折，而部分內衣款式，買滿4件再9折；6件再有85折，又是時候為衣櫥添新衣了。《01女生》立即為大家精選10款減價女裝服飾推介。

Calvin Klein減價｜CK人氣內衣減至$158！季末優惠折上折抵過半價

7月消費券購物攻略3. American Eagle減價！指定款式一律6折！泳衣、無痕內褲夏日必收

7月消費券購物攻略3. American Eagle減價！指定款式一律6折！泳衣、無痕內褲夏日必收

American Eagle減價指定款式一律6折。美國潮流服飾品牌American Eagle及旗下的休閒服飾品牌Aerie推出的休閒型格時尚單品深受女生喜愛。American Eagle 官方網店現正進行夏季大減價，近乎全網商品均有6折優惠，人氣牛仔褲、女裝上衣、夏日泳衣及內衣等都激減，立即看American Eagle 8大精選6折時尚單品推介。

American Eagle減價！指定款式一律6折！泳衣、無痕內褲夏日必收

7月消費券購物攻略4. 10大名牌首飾3千內：VALENTINO簡約耳環/GUCCI花朵手鏈

7月消費券購物攻略4. 10大名牌首飾3千內：VALENTINO簡約耳環/GUCCI花朵手鏈

飾物作為配襯穿搭中的一環，既可以點亮造型，為配襯加分，亦可以表達個人喜好與風格。不過飾品種類繁多，由耳環、戒指、手環、手鍊到頸鏈都有，應該入手什麼首飾才好呢？還在苦惱入手名牌飾物的女生們，近日 Selfridges 推出季節性優惠激減，即日起由服裝、首飾、鞋履到護膚化妝品都有優惠，優惠低至半價起，《01女生》這次就為大家精選了以下10大名牌飾物推薦，優惠期有限，售完即止。

10大名牌首飾3千內：VALENTINO簡約耳環/GUCCI花朵手鏈

7月消費券購物攻略5. Selfridges優惠限時激減！8大護膚套裝推薦

7月消費券購物攻略5. Selfridges優惠限時激減！8大護膚套裝推薦

近日 Selfridges 推出季節性優惠激減，由即日起大量產品進行優惠激減，由服裝、首飾、鞋履到護膚化妝品，優惠產品更低至半價起，《01女生》這次就為大家精選了以下10大必入手套裝推薦，優惠期有限，售完即止。

Selfridges優惠限時激減！8大護膚套裝推薦

7月消費券購物攻略6. IKEA清倉激減低至半價！8大收納好物推介$4.9起入手

7月消費券購物攻略6. IKEA清倉激減低至半價！8大收納好物推介$4.9起入手

不少女生一旦購物起來，就一發不可收拾，購物往往都並非最大問題，整理收納才是最大煩惱！IKEA的收納產品向來深受女生喜愛，要妥善整理家居，打造舒適整潔的家居環境，就到IKEA入手收納好物，替家居來一場大掃除吧！IKEA現正進行清倉大減價，由即日起至7月19日，精選貨品低至5折，立即看看《01女生》為大家精選的8大減價收納好物！

IKEA清倉激減低至半價！8大收納好物推介$4.9起入手

7月消費券購物攻略7. 松本清元朗分店新張優惠：買滿$300送$30 8大獨家必買美妝推介！

7月消費券購物攻略7. 松本清元朗分店新張優惠：買滿$300送$30 8大獨家必買美妝推介！

日本藥妝店松本清自進駐香港以來已經備受港人關注，化妝品、護膚品、醫藥品、日用品等包羅萬有。松本清在香港的第6間分店，於6月29日正式進駐元朗形點II，新開張期間更會有限定開幕優惠3重賞！《01女生》亦會為大家推介8大值得入手的松本清獨家產品，立即看看！

由即日起至7月9日，松本清元朗形點II店全店商品可享9折優惠、買滿$300即送$30優惠劵一張及松本清購物袋一個！

松本清元朗分店新張優惠：買滿$300送$30 8大獨家必買美妝推介！

7月消費券購物攻略8. iHerb必買保健食品Top15附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

7月消費券購物攻略8. iHerb必買保健食品Top15附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

iHerb 保健食品向來以高性價比著稱，價格相宜、產品高效。但對於不少初次入手保健品，可能對著網站上這麼多選擇，都會有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了iHerb「膳食補充劑」15大暢銷產品，包括了益生菌、魚油、近期大熱的NMN逆齡產品等，在選購時不妨可以參考一下！

iHerb必買保健食品Top15附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

7月消費券購物攻略9. iHerb必買15大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

7月消費券購物攻略9. iHerb必買15大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

iHerb保健食品向來高性價比，但護膚品同樣不能錯過！iHerb網站雲集了多個國家的護膚品牌，價格相宜、產品實用高效，而且許多產品都會有小包裝發售﹐女生們除了可以一次過選購所需的護膚品外，還可先入手想試產品的小包裝作試用。這次《01女生》就為大家集合了15款iHerb上不能錯過的護膚品，包括必買臉部精華液、面膜、眼膜、痘痘貼等，想買護膚品的你可以參考看看。內文還有限時獨家優惠碼！

iHerb必買15大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

7月消費券購物攻略10. iHerb 18款女生專屬保健食品：解決私密處痕癢、減重、對抗更年期

7月消費券購物攻略10. iHerb 18款女生專屬保健食品：解決私密處痕癢、減重、對抗更年期

夏天來臨，一眾女生都會換上短褲、短裙，天氣悶焗加上貼身衣物，容易令下體痕癢、有異味，持續的不適更會令女性健康響起警號，輕則陰道痕癢、乾澀，重則甚至伴隨著疼痛及異常的分泌物，也會影響走路、日常生活，應該如何對抗這些尷尬時刻呢？《01女生》這次就為大家精選了以下18款女生必備的保健食品，再見難忍、不適！內文有限時獨家優惠碼。

iHerb 18款女生專屬保健食品：解決私密處痕癢、減重、對抗更年期

7月消費券購物攻略11. 10大iHerb回購率高魚油！最平$70入手

7月消費券購物攻略11. 10大iHerb回購率高魚油！最平$70入手

近年女生對內在保養的意識愈來愈高，其中「魚油」更是大熱門之一，其中富含Omega-3，是一系列多元不飽及脂肪酸，而且曾有研究指出進食魚油除可補充omega-3外，亦可減輕女性原發性痛經的嚴重程度。以下記者分享10款iHerb回購率超高魚油推介給大家參考，能夠讓大家由內靚到外。內文設有獨家優惠碼。

10大iHerb回購率高魚油！最平$70入手

7月消費券購物攻略12. iHerb 12大低卡健康零食推介附優惠碼：布朗尼脆餅、水果脆片必掃

網購成為了大眾的生活習慣，而網購平台iHerb雜貨產品更是應有盡有，除了護膚品、保健營養品外，iHerb上的零食更是不少女生大量掃貨之選！大家在iHerb可以找到不少相對健康的天然零食，尤其適合怕肥又愛吃的妳！《01女生》今次就為大家推介12款iHerb回購率高的健康零食推介，內文還有限時獨家優惠碼。！

iHerb 12大低卡健康零食推介附優惠碼：布朗尼脆餅、水果脆片必掃

7月消費券購物攻略13. 啫喱面膜大比併！15款保濕、好吸收凝膠面膜：iHerb高達千個好評

7月消費券購物攻略13. 啫喱面膜大比併！15款保濕、好吸收凝膠面膜：iHerb高達千個好評

面對眾多的面膜選擇， 到底應該挑選哪種呢？哪種面膜好用呢？夏天來到，啫喱面膜（Gel Mask）絕對是個好選擇，啫喱面膜質地清爽，又容易被皮膚吸收，特別適合敏感肌膚、鎮靜舒緩或曬後護理使用。而且啫喱面膜比起其他面膜來得方便，會緊貼皮膚之餘，亦不限制活動，讓面膜的精華成份都能被皮膚吸收到，為此《01女生》就介紹以下15款性價比高、又好用的啫喱面膜，內文還有限時獨家優惠碼。

啫喱面膜大比併！15款保濕、好吸收凝膠面膜：iHerb高達千個好評

7月消費券購物攻略14. iHerb必買12大洗面乳：抗痘潔淨 這牌子逾萬好評

7月消費券購物攻略14. iHerb必買12大洗面乳：抗痘潔淨 這牌子逾萬好評

夏天經常泛油，加上天氣焗促，容易長出暗瘡紅印，甚至出門不消一會便溶妝。要改善膚質，不少女星都曾道出潔膚的重要，讓肌膚減少負擔，自然煥發魅力神采。不過，不同膚質適合的產品都不同，若然過度潔面，或會破壞肌膚防禦層；若洗面乳的潔淨能力低，肌膚毛孔便會被堵塞。由此，以下整理出12款潔面乳，在美妝平台iHerb無論是話題或好評度，都得到不少讚賞，大家不妨參考一下。內文還有限時獨家優惠碼。

iHerb必買12大洗面乳：抗痘潔淨 這牌子逾萬好評

7月消費券購物攻略15. 網友力讚iHerb 10大健康食品！低碳飲食/減肥必買 附獨家優惠碼

7月消費券購物攻略15. 網友力讚iHerb10大健康食品！低碳飲食/減肥必買 附獨家優惠碼

作為女生的終生職業之一，當然就是減肥瘦身，不論是瘦腰、瘦手臂、瘦大腿或是瘦肚腩，大家都在一直尋求方法以達致完美身形。俗語有云：「減肥瘦身三分靠運動，七分靠飲食」，除了自律節食、吃低卡路里減肥餐外，難道就別無他法了嗎？不妨參考10款網友力推的iHerb健康食品，內文還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！

網友力讚iHerb 10大健康食品！低碳飲食/減肥必買 附獨家優惠碼