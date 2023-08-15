30歲女改造佐敦173呎納米樓　1.6萬劃分出睡房、客廳、衣帽間

家居改造｜相信不少女生都曾經有過獨居的想法，無奈香港樓價、房租高企，想搬出來自住又不想花費太多金錢，就只能住在僅百多呎的納米樓，如何善用空間，打造出住得舒適愉悅的夢想蝸居。最近有位30歲內地女花費了僅僅$1.6萬，打造出多功能組合櫃，把佐敦一個實用面積只得118呎的單位，間隔出睡房、客廳、衣帽間，而且收納空間充裕，獲網民激讚！



家居改造｜最近有位30歲內地女花費了僅僅$1.6萬，打造出多功能組合櫃，把佐敦一個實用面積只得118呎的單位，間隔出睡房、客廳、衣帽間！（阿卡＠RED）

一踏入門口，左邊就是廚房位置，廚櫃下面擺放了洗衣機，洗水盤、飲水機、懶人炒菜機、爐灶等都齊備，足以應付獨居女生所需。進門後的另外一邊，就裝置了一個洞洞板，掛上了很多出門時需要用到的東西，旁邊亦有一個超薄鞋櫃，善用每吋空間作收納用途。

家居改造｜一踏入門口，左邊就是廚房位置，廚櫃下面擺放了洗衣機，洗水盤、飲水機、懶人炒菜機、爐灶等都齊備。（阿卡＠RED）

家居改造｜進門後的另外一邊，就裝置了一個洞洞板，掛上了很多出門時需要用到的東西，旁邊亦有一個超薄鞋櫃，善用每吋空間作收納用途。（阿卡＠RED）

洗手間是不少女生租屋時很著重的一個位置，要乾淨衛生已經不在話下，最理想當然是乾濕廁分明！再走進去就已經是她的衣帽間，女生衫褲尤其多，擁有一個衣帽間是不少女生的夢想，只可惜香港的房子實在太少，但怎想得到這個只得百多呎的家居竟然可以間分到一個衣帽間出來！

家居改造｜洗手間是不少女生租屋時很著重的一個位置，要乾淨衛生已經不在話下，最理想當然是乾濕廁分明！（阿卡＠RED）

阿卡用這個組合櫃，打造出一個步入式衣帽間，衣櫃中善用了可以抽拉的掛衣杆，令衣帽間可以擺放超過300件衣服。然後做了一個地台清晰劃分起居空間，踏上3級樓梯就到了阿卡的睡房位置，梯級也是採用地台組成，擁有充足的收納位置。

家居改造｜這個只得百多呎的家居竟然可以間分到一個衣帽間出來！（阿卡＠RED）

地台上擺放到化妝品，阿卡平日就會坐在這裡化妝，作為一個少少的梳妝空間。阿卡也好好利用了房子的高樓底優勢，利用衣櫃上面的空間打造出她的睡床位置，旁邊也做了一張桌子，也預留了一些空間擺放雙腿，作為工作區域。

家居改造｜阿卡也好好利用了房子的高樓底優勢，利用衣櫃上面的空間打造出她的睡床位置。（阿卡＠RED）

家居改造｜旁邊也做了一張桌子，也預留了一些空間擺放雙腿，作為工作區域。（阿卡＠RED）

從睡床繼續走下去，就來到阿卡的客廳位置，在角落及床底空間做了一個沙發。櫃子下面收起了一張移動式小桌子，可以升高放大，朋友到訪時也有打開使用招待他們。露台摺門可以完全打開，可以把客廳延伸到室外，令客廳空間更開揚。

家居改造｜在角落及床底空間做了一個沙發。（阿卡＠RED）