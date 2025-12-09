ESTJ人格「總經理」最直率盡責？解構性格/愛情+職業：不解浪漫

ESTJ人格是什麼？MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，連本地大勢男團Mirror成員呂爵安（Edan），也曾進行測試，並公開結果是佔本港比例第10位的「ESTJ」（總經理），擁有強大的責任心，做事單純直接，不會處理抽象概念。到底ESTJ這樣的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ESTJ「總經理」的人格意思是什麼?

MBTI測試近年爆紅，早在一個世紀，知名心理學家卡爾榮格（Carl Gustav Jung）已提出心理類型劃分。其中「ESTJ」就是外向、實感、思考和判斷，組合起來便形成 「總經理型」的特質。他們通常務實可靠，擅長制定清晰計畫，並以高效率行動。他們做事果斷、重視規則，給人沉穩可靠的印象。雖然有時看起來嚴肅，但內心其實熱心負責，只要有需要，他們總是願意主動站出來維持秩序、帶領他人前進。

ESTJ｜Edan公開屬「總經理」人格 (IG@edanlui)

ESTJ性格特徵

ESTJ性格特徵1. 責任心重的領導者

在16種人格中，ESTJ擁有極強的責任心，他們重視承諾，願為目標奮力工作。ESTJ樂意承擔領導角色，亦敢於制訂方向，以行動實現理想，因此他們經常為推動進程的主核心。

ESTJ性格特徵2. 細節專家

ESTJ不喜歡憑空想象，注重現實和具體，因此擅長細節規劃，能有條不紊地執行任務。他們亦追求效率，重視實際結果，做事果斷，從不會有拖延症或猶豫不決的時候。

ESTJ性格特徵3. 超級直率

對於ESTJ而言，難理解抽象和概念的事，因此偏好簡單直接的溝通方式，不喜歡猜度和曖昧。他們說話有時過於直白，容易傷到別人內心，亦予人嚴苛的感覺，但其實他們只想提升效率，而非有意冒犯他人。

ESTJ｜ESTJ注重現實和具體，因此擅長細節規劃，能有條不紊地執行任務。(IG@newjeans_official)

ESTJ「總經理」性格愛情觀

總括而言，ESTJ予人大男人的個性，不喜歡在感情中拖拉，會直接表達追求，尋找共同理想的對象，亦重視責任和承諾，望建立長期關係。他們做事實際，不做浪漫和驚喜的事，會以實際行動代替華麗的表白。他們渴望細水流長的感情，不習慣變動，遇上伴侶情緒化的時候，會不知如何應對。他們想愛情像工作一樣，有清晰的目標和計劃。

與ESTJ同樣注意生活規律的ISFJ，會是個不錯的配搭，兩者一動一靜，性格互補。而ISTJ的個性認真，與ESTJ的人生觀相似，可以互相欣賞，從此建立深厚的關係。此外，ENFP的激發和創意，能補充ESTJ的不足；而ESTJ的理性和效率，也給ENFP穩定生活，兩人在一起可促學習和成長。

ESTJ｜ESTJ不喜歡在感情中拖拉，會直接表達追求。(IG@newjeans_official)

ESTJ「總經理」性格的優點

ESTJ性格優點1. 專注投入、高效率

認真的ESTJ 做事一旦開始，便會全力以赴，專心致志地把任務做到最好。他們不易分心，能在目標上保持高度專注。

ESTJ性格優點2. 超強決心

面對挑戰時，ESTJ 具備強大的意志力與執行力，會堅持到底、不輕言放棄。他們總能帶著清晰方向推動事情前進。

ESTJ性格優點3. 直接誠實

ESTJ 以坦率、直接的方式溝通，不拐彎抹角。他們講話真實透明，讓人能快速理解他們的立場與想法。

ESTJ性格優點4. 耐性可信

ESTJ 做事有責任感，凡事保持穩定與耐性。他們可靠可信，是團隊中最令人放心的存在之一。

ESTJ｜事業心重的ESTJ，願付出努力達成目標，並透過工作獲得成就感。(IG@edanlui)

ESTJ性格「總經理」適合做5大職業

ESTJ性格適合的職業1. 企業管理者

ESTJ 事業心強、擅長制定明確策略，在管理領域能充分展現決策力與領導力。

ESTJ性格適合的職業2. 工程相關職位

他們重視細節、注重流程，能確保每個項目按部就班、精準落實。

ESTJ性格適合的職業3. 財務與會計職位

ESTJ 做事有條理、規律性高，適合負責數據、資源及預算等需要嚴謹度的工作。

ESTJ性格適合的職業4. 項目經理

其卓越的組織能力與執行力，使ESTJ在帶領團隊、推動專案進度上表現突出。

ESTJ性格適合的職業5. 行政人員

ESTJ 能承擔重任、勇於作出明確決策，是行政上值得信賴的中堅力量。

ESTJ「總經理」性格的缺點

ESTJ性格的缺點1. 不懂變通、固執

ESTJ 習慣遵從既定規則，對於不熟悉的方法較難接受。當他們認為自己是對的時，往往會堅持到底而顯得固執。

ESTJ性格的缺點2. 不夠靈活

ESTJ偏好結構與計畫，遇到臨時變動時可能反應較慢或感到不適。缺乏彈性有時會讓合作變得比較僵硬。

ESTJ性格的缺點3. 太重視社會地位

ESTJ 在意外界的評價，容易把職位、成就或表現視為個人價值的指標，這可能讓他們忽略情感需求或內在平衡。

ESTJ性格的缺點4. 過於強勢

由於果斷與自信，他們在溝通時可能不自覺地壓過他人。強勢的態度有時會讓人感到壓力，難以表達不同意見。