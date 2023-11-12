韓國床蝨｜忽然被咬紅腫難耐/影響睡眠？附驅蚊除蟲天然方法+產品

【床蝨/木蝨/驅蚊除蟲方法】驅蚊除蟲方法推薦！蚊叮蟲咬看似一個小紅點，其實暗藏不少健康危機！繼英國爆發床蝨後，近日南韓亦爆發床蝨災患，就連香港機鐵座位亦被網傳座位有蝨，一時之間人心惶惶，更有專家警告床蝨情況很快蔓延至香港、日本等地區！



睡覺時常感到痕癢？被咬後紅腫難耐，但一時三刻又分不清到底是咬叮蟲咬還是被蝨咬。而蚊蟲出現的原因主要因為時雨時晴的天氣、濕熱悶焗環境，令蚊蟲大量滋生，另外害蟲亦有機會依附在外頭的衣物、傢俬中，攜帶了其中的床蝨或蟲卵，傳入家中而來。

你是惹蚊體質嗎？（Gettyimages）

消委會｜蚊怕水避蚊胺濃度高於10% 易引皮疹 超出防護中心標準

咬人真兇屬節足類害蟲 幾款常見「蚊癩」分別

你是惹蚊體質嗎？原來有幾個原因影響下，就會令你容易被蚊蟲叮咬。如果你是大汗、懷孕女性、體溫高、O型血的話，你身體體質則會十分惹蚊。因為以上提及的人，身體中的氣味、二氧化碳量及體溫都比一般人為強烈，而蚊蟲會根據人體散發的熱量、二氧化碳量、氣味等作為牠們定向源頭。另外，女生們若愛穿深色衣物、月經時、運動及喝酒後，都會產生較強烈的分泌化合物：包括乳酸、乙酸酸和二甲硫醚的混合物都會吸引蚊蟲的！

蚊蟲最令人困擾的是來去不定，只聞其聲不見其影，有時一回神、一覺醒來身上就多了一些腫包，但到底咬人真兇是什麼？根據食物環境衞生署資料，蚊蟲偏好滿佈植物的環境，主要發生於鄉郊地方，不過仍有部份物種適應都市環境，因著人造物件、建築結構內的積水滋生。而香港常見的節足類害蟲主要為9類 ：臭蟲、蠓、蠅、蚤、蟑螂、蟎、蜱、蚊子等。

常見家居「蚊癩」類型：



1. 蚊子「蚊癩」： 初期呈蒼白腫塊，接著變紅、腫脹、發癢

2. 蠓咬「蚊癩」： 持續癢痛，叮咬後呈密集的紅疹

3. 蚤咬「蚊癩」：紅腫，小咬痕幾個一起出現或呈線狀排列

4. 臭蟲咬「蚊癩」：被輾碎時會發出臭味，咬傷後通常成三個一線，紅腫、搔癢



人體在被蚊蟲叮咬後，則會觸發免疫系統保護反應，因而釋放組織胺形成發炎反應，導致紅腫及發癢，形成常見的「蚊爛」問題；雖然蚊蟲大多只聞其聲不見其影，不過我們亦可以透過「蚊癩」找出咬人真兇。除了常見的家居「蚊癩」類型，另外台灣的皮膚科專科 楊慶升醫師亦曾在社交平台中分享其他蟲咬特徵，大家可以以作參考！

8款天然驅蚊防蟲方法 趕走惡蟲

不少女生更為了迴避蚊蟲拒絕前往户外，但誰知留守家中仍會碰到！我們又應該如何擊退這些體積細小但極其煩擾的生物？除了要定理清理家中陰暗環境、定期抹地或清潔，讓家居通風、保持乾爽外，我們亦可以使用氣味以作天然驅蚊防蟲：

天然驅蚊防蟲方法



天然驅蚊防蟲方法： 1. 點燃咖啡渣驅蚊

天然驅蚊防蟲方法： 2. 點燃柚子皮 自製天然蚊香

天然驅蚊防蟲方法： 3. 栽種防蚊植物：薄荷、薰衣草、香茅等

天然驅蚊防蟲方法： 4. 中藥驅蚊包

天然驅蚊防蟲方法： 5. 電風扇吹散氣體驅蚊

天然驅蚊防蟲方法： 6. 植物精油：檸檬、薰衣草精油等

天然驅蚊防蟲方法： 7. 蚊帳

天然驅蚊防蟲方法： 8. 醋放於家居角落處



安守家居就可以借助天然驅蚊防蟲方法，但若果外出玩樂的話，我們又無法改變個人體質，這時就需要借助驅蚊防蟲產品，保護自己免被叮咬，亦降低感染傳染病：登革熱及心絲蟲等風險。

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：1. OFF DEEP WOODS防蚊液 177ml

購買方法：屈臣氏（HK$67.7）｜萬寧（HK$67.7）｜百佳（HK$62）

噴怕水、防蚊液相信是每個前往户外的人必備單品，來自美國的OFF DEEP WOODS具有持久保護，能夠驅蚊防蟲長達8小時，更聲稱有效驅除多種飛蟲: 惡蚊、壁蝨、蠓、蚋、及沙蚤，能夠隔絕登革熱及寨卡病毒媒蚊，讓你安心享受玩樂時光！

驅蚊防蟲產品推薦：1. OFF DEEP WOODS防蚊液 177ml（OFF DEEP WOODS）

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：2. 日本叮叮 全效驅蚊芳香石(櫻花香) 20ml

購買方法：屈臣氏（HK$48.8）｜萬寧（HK$65）

不喜歡噴怕水的味道，又擔心噴後影響服飾的話，不妨用上這款散發精油香味的芳香石。同時亦合適擁有幼童的家庭，只需掛在物品、嬰兒車旁就可以輕鬆驅蚊。

這款芳香石中櫻採用檸檬桉油、香茅油及櫻花精油調配而成，亦獲得美國疾病控制與預防中心及美國國家環境保護局認可的天然驅蚊成分「PMD」，產品不含DEET和樟腦，對人畜及環境無害，只需數滴即可驅走蚊、蠓、蚋、蜱、蠅，同時散發好聞的櫻花香氣。

驅蚊防蟲產品推薦：2. 日本叮叮 全效驅蚊芳香石(櫻花香) 20ml（日本叮叮）

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：3. 曼秀雷敦 強效天然驅蚊貼

購買方法：屈臣氏（HK$31）｜萬寧（HK$38.9）

你十分好動，走動活動經常令到自己一身大汗，又沒辦法時時刻刻補上防蚊產品？不希望玩樂過後一身「蚊癱」的話，不妨使用強效天然驅蚊貼，不單不用補噴，而且更有效驅除蚊、蠓、蚤、蟎等昆蟲，長達12小時！

驅蚊防蟲產品推薦：3. 曼秀雷敦 強效天然驅蚊貼（曼秀雷敦）

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：4. MOPIDICK 無比滴50ml

購買方法：屈臣氏（HK$35）｜萬寧（HK$35）｜百佳（HK$34.9）

用盡驅蚊防蟲產品仍無法阻擋它們頑固的攻擊？唯有用上止痕、止癢的產品，以免抓癢後留下疤痕。無比滴使用後有爽快清涼感覺，能夠舒緩紅腫不適，而且薄荷味道有助驅散蚊蟲再次到訪！

驅蚊防蟲產品推薦：4. MOPIDICK 無比滴50ml（MUHI）

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：5. 曼秀雷敦 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液 125g

購買方法：屈臣氏（HK$79）｜萬寧（HK$98.9）

敏感肌的女生，最怕用上產品後皮膚突然敏感，除了要挑選合適的護膚品，外來產品亦要相當小心！這款曼秀雷敦低敏乳液就可以解決困擾，這款乳液質地清爽，亦通過敏感測試：孕婦、敏感肌膚亦可安心使用。成份獲歐盟、美加、世衛等國際權威推薦，比DEET更有效而安全！

驅蚊防蟲產品推薦：5. 曼秀雷敦 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液 125g（曼秀雷敦）

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：6. Kin+Kind 跳蚤和蝨子防護 貓狗保護噴霧劑 檸檬草味 354 ml

購買方法：iHerb（HK$122.03）

除了我們容易招惹惡蟲，我們的小毛孩們亦同樣容易吸引到，有些蝨蟲更會透過依附他們身上，從而傳播至我們身上。若果不想在戶外、郊遊探險放鬆時被打擾雅致，這款由獸醫配製的全素、無避蚊胺檸檬薄荷精油，就可以助你輕鬆驅趕害蟲。

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：6. Kin+Kind 跳蚤和蝨子防護 貓狗保護噴霧劑 檸檬草味 354 ml（iHerb）

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：7. SoCozy 迎接孩子的噓聲 防虱噴劑 237ml

購買方法：iHerb（HK$105.75）

頭皮好癢的話，要小心是否惹上頭蚤了！頭蝨主要發生在3至13歲的孩童身上，由於他們很容易群聚玩耍，操場互相追逐、共用物品等令頭蚤更容易傳播。想阻撓這個情況惡化的話，除了剪光頭髮外，用上這些防虱噴劑亦可以減低感染情況！

驅蚊防蟲/蝨產品推薦：7. SoCozy 迎接孩子的噓聲 防虱噴劑 237ml（iHerb）

資料來源：食物環境衞生署、皮膚科專科 楊慶升醫師