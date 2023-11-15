AI爭議不斷？台裔女模時裝展相片被換臉 設計師不改反嘲：你是誰
人工智能（AI）近年成為炙手可熱的話題，AI畫作、AI繪圖、AI聊天機器人（ChatBot）等活動興起，更有不少虛擬模特兒出現，幾乎以假亂真。隨著AI的興起，AI技術更可以將真人實景圖變換成截然不同的人物或地方，一秒轉換，不費分毫到達地球另一端。
科技發展雖然便捷，但同時帶來不少爭議，嶄新的科技同樣帶來不少問題與衝突議題，到底AI藝術的主權、美學何去何從？近日就有一名台裔美籍模特兒 Shreen Wu （吳謝琳）因AI換臉的問題，與設計師發生爭議，更在社交平台Instagram上力指模特界的不公。
無酬時裝展只為曝光度 結果卻被設計師使用AI換臉
Shreen Wu 是一名21歲的台裔美籍模特兒，她於2019年開始模特兒事業，一直參與不同時裝展與時裝相關活動。上月Shreen Wu 參與知名設計師Michael Costello的時裝展，完秀後Shreen Wu 發現Michael Costello卻以 AI 技術換掉她的工作照片，而Shreen Wu亦即時私訊Michael Costello 表達在質疑。
當時Michael Costello 一開始亦有作回覆，並指出照片是轉載自大會攝影師，更稱指攝影師編輯好照片再轉傳給他的。當Shreen Wu 再三詢問攝影師事件來龍去脈後，攝影師亦j指出自己並沒有編輯任何照片。當Shreen Wu 借助其他模特兒去詢問Michael Costello ，卻得到另一個回覆並指AI技術是一個玩笑，不改態度反嘲Shreen Wu，並指：「她以為自己是誰」。
當面對Shreen Wu、攝影師、其他模特兒時，Michael Costello 卻表達出截然不同的說詞。過後，Michael Costello 刪去該張AI換臉的照片，但其後透過限時動態，再三發布與 AI 技術的相關貼文，並表示現今 AI 技術發達，自己本來就打算將 AI 技術納入設計中的一環。
這樣沒有正面回答的反應與舉動，令Shreen Wu大為生氣，只能在Instagram、Tiktok等平台上力指模特界的不公。作為一個新興模特兒，她仿佛只是一個工具，並沒有話語權、能夠隨時被替換。
事件引起網絡討論熱議 設計師竟然這樣做？
當Shreen Wu 的影片曝光後，隨即獲得不少關注並引起網絡熱議，不少網民都相當同情她，更指Michael Costello 的舉動屬於種族歧視，完全不尊重、貶低亞洲人。
隨後Shreen Wu 更新後續，Michael Costello 曾派下屬聯絡她，並指可以補回時裝展的費用，但她並沒有接受。對Shreen Wu 而言，為了個人事業發展、曝光度才會參與時裝展，卻被Michael Costello 對她再三傷害，這些都並非事後可以補償得到。
Shreen Wu 補充道自己是因為原本的模特臨時不能去，所以在時裝展最後一刻才被通知到場，自己願意無酬時裝展卻被換臉，與設計師私下周旋卻被指小題大做等。Shreen Wu 指自己沒有經紀公司，只靠自己到處參加試鏡，若果接受這樣的安排，好比自己亦認可個體户模特兒的卑微，沒有生氣的權利。
種族歧視、抄襲？網民翻出設計師早有惡行前科
來自美國的Michael Costello，自2010年在《天橋驕子》出鏡後，成為家喻戶曉的設計師，更曾經為Kim Kardashian、Cardi B、Lady Gaga等女星設計骨晚裝。
Shreen Wu 的影片被瘋傳後，網民翻出Michael Costello原來早已前科屢屢：在2014年時，當Michael Costello正值紅日，他指歌手 Leona Lewis 不夠苗條，要避免穿著自己設計的衣服；最終道歉。2014年尾亦被當時新晉女設計師 Chrissy Teigen 指控抄襲，卻一直冷處理她，直到近年一次活動雙方碰頭後，Michael Costello更出言侮辱種族並認為她是造謠者，最終兩人大打出手。
在這些種種面前，網民直指Michael Costello是個毫不尊重女性的男權主義者，一次又一次攻擊、傷害他人。
資料來源：IG@shereenwu