AI爭議不斷？台裔女模時裝展相片被換臉 設計師不改反嘲：你是誰

人工智能（AI）近年成為炙手可熱的話題，AI畫作、AI繪圖、AI聊天機器人（ChatBot）等活動興起，更有不少虛擬模特兒出現，幾乎以假亂真。隨著AI的興起，AI技術更可以將真人實景圖變換成截然不同的人物或地方，一秒轉換，不費分毫到達地球另一端。



科技發展雖然便捷，但同時帶來不少爭議，嶄新的科技同樣帶來不少問題與衝突議題，到底AI藝術的主權、美學何去何從？近日就有一名台裔美籍模特兒 Shreen Wu （吳謝琳）因AI換臉的問題，與設計師發生爭議，更在社交平台Instagram上力指模特界的不公。

無酬時裝展只為曝光度 結果卻被設計師使用AI換臉

Shreen Wu 是一名21歲的台裔美籍模特兒，她於2019年開始模特兒事業，一直參與不同時裝展與時裝相關活動。上月Shreen Wu 參與知名設計師Michael Costello的時裝展，完秀後Shreen Wu 發現Michael Costello卻以 AI 技術換掉她的工作照片，而Shreen Wu亦即時私訊Michael Costello 表達在質疑。

時裝展卻被設計師使用AI換臉（IG@Shreenwu）

當時Michael Costello 一開始亦有作回覆，並指出照片是轉載自大會攝影師，更稱指攝影師編輯好照片再轉傳給他的。當Shreen Wu 再三詢問攝影師事件來龍去脈後，攝影師亦j指出自己並沒有編輯任何照片。當Shreen Wu 借助其他模特兒去詢問Michael Costello ，卻得到另一個回覆並指AI技術是一個玩笑，不改態度反嘲Shreen Wu，並指：「她以為自己是誰」。

Michael Costello 一開始的回覆 態度已經相當強勢（IG@Shreenwu）

當面對Shreen Wu、攝影師、其他模特兒時，Michael Costello 卻表達出截然不同的說詞。過後，Michael Costello 刪去該張AI換臉的照片，但其後透過限時動態，再三發布與 AI 技術的相關貼文，並表示現今 AI 技術發達，自己本來就打算將 AI 技術納入設計中的一環。

這樣沒有正面回答的反應與舉動，令Shreen Wu大為生氣，只能在Instagram、Tiktok等平台上力指模特界的不公。作為一個新興模特兒，她仿佛只是一個工具，並沒有話語權、能夠隨時被替換。

事件引起網絡討論熱議 設計師竟然這樣做？

當Shreen Wu 的影片曝光後，隨即獲得不少關注並引起網絡熱議，不少網民都相當同情她，更指Michael Costello 的舉動屬於種族歧視，完全不尊重、貶低亞洲人。

隨後Shreen Wu 更新後續，Michael Costello 曾派下屬聯絡她，並指可以補回時裝展的費用，但她並沒有接受。對Shreen Wu 而言，為了個人事業發展、曝光度才會參與時裝展，卻被Michael Costello 對她再三傷害，這些都並非事後可以補償得到。

Shreen Wu 補充道自己是因為原本的模特臨時不能去，所以在時裝展最後一刻才被通知到場，自己願意無酬時裝展卻被換臉，與設計師私下周旋卻被指小題大做等。Shreen Wu 指自己沒有經紀公司，只靠自己到處參加試鏡，若果接受這樣的安排，好比自己亦認可個體户模特兒的卑微，沒有生氣的權利。

Shreen Wu面對時裝展相片被換臉 勇於發言（IG@Shreenwu）

種族歧視、抄襲？網民翻出設計師早有惡行前科

來自美國的Michael Costello，自2010年在《天橋驕子》出鏡後，成為家喻戶曉的設計師，更曾經為Kim Kardashian、Cardi B、Lady Gaga等女星設計骨晚裝。

Shreen Wu 的影片被瘋傳後，網民翻出Michael Costello原來早已前科屢屢：在2014年時，當Michael Costello正值紅日，他指歌手 Leona Lewis 不夠苗條，要避免穿著自己設計的衣服；最終道歉。2014年尾亦被當時新晉女設計師 Chrissy Teigen 指控抄襲，卻一直冷處理她，直到近年一次活動雙方碰頭後，Michael Costello更出言侮辱種族並認為她是造謠者，最終兩人大打出手。

在這些種種面前，網民直指Michael Costello是個毫不尊重女性的男權主義者，一次又一次攻擊、傷害他人。

資料來源：IG@shereenwu