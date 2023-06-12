結婚餅卡優惠2023｜一文看10大婚禮禮券最新價錢、折扣、訂購詳情

結婚餅卡優惠｜一般傳統上嫁女都會向親朋戚友派發嫁女餅，以示傳遞嫁女喜悅。時至今日，新人由嫁女餅改為結婚餅卡，籌備婚禮時餅卡都會成一大煩惱，故此餅卡的價錢都成為新人們最關心的項目之一。以下《01女生》盤點了10大人氣結婚餅卡最新價錢及折扣，總有一間適合你！



籌備婚禮時餅卡都成為了一大煩惱，故此餅卡的價錢都成為了新人的最關心的項目之一。 (IG@shi_ga)

10大人氣結婚餅卡 讓你的BIG DAY份外難忘！

結婚餅卡優惠1. 奇華餅卡優惠

奇華餅卡一向都是不少新人的首選，近日奇華聯乘迪士尼率先推出「奇華迪士尼百年好合系列」，熱愛迪士尼的新人不妨選購「迪士尼米奇米妮禮券」，除可換取「迪士尼米奇米妮精緻禮盒」外，亦可以於奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 照價換取30多款嫁喜禮餅，以及逾300款中西餅食，以滿足新人及親友提供多重選擇及不同的需要。

結婚餅卡優惠｜1. 奇華餅卡優惠 (官方提供)

結婚餅卡優惠｜近日奇華聯乘迪士尼率先推出「奇華迪士尼百年好合系列」。(官方提供)

奇華餅卡詳情：

「迪士尼米奇米妮禮券」HK$68 / 張

* 凡購買 20 張或以上，即可享九五折優惠



結婚餅卡優惠2. 聖安娜餅屋餅卡

聖安娜餅屋餅卡同樣是大受歡迎，現時聖安娜官網進行了折扣優惠「多買多折扣」，原價HK$50減至現時HK$45，而且網上訂購更可享有9折優惠。憑券可於香港聖安娜餅屋換取價值HK$50的聖安娜產品，亦可作為婚嫁禮餅。

(官網結婚餅卡優惠｜2. 聖安娜餅屋餅卡圖片)

聖安娜餅屋餅卡詳情：

最少購買30張，HK$45 / 張



結婚餅卡優惠3. 恆香嫁囍餅卡

恆香以100％本港手製囍餅，成為了香港最為經典囍餅的代表。恆香有5款嫁囍餅卡選擇，有「八件裝喜餅餅卡」、「六件裝喜餅餅卡」、「四件裝喜餅餅卡」、「龍鳳餅卡禮券」及「$50嫁囍禮券」，新人們可根據需要選購。此外，恆香現時推出限時優惠低至8折，大家絕不能錯過是次優惠。

結婚餅卡優惠｜3. 恆香嫁囍餅卡 (官網圖片)

結婚餅卡優惠｜$50嫁囍禮券 (官網圖片)

恆香嫁囍餅卡詳情

八件裝喜餅餅卡： HK$80 / 張

六件裝喜餅餅卡：HK$138 / 張

四件裝喜餅餅卡：HK$98 / 張

龍鳳餅卡禮券：HK$98 / 張

$50嫁囍禮券：HK$50 / 張



結婚餅卡優惠4. A-1 Bakery餅卡

A-1 Bakery的蛋糕香軟不死實，不少人生日或慶祝都會到A-1購買蛋糕，可見其超高人氣！原來A-1 Bakery都有推出餅卡，嫌囍餅太傳統及老土亦可選擇蛋糕等西餅，其推出兩款餅卡，分別是HK$50禮券及HK$100禮券，適用於：A-1 Bakery Group所有品牌，包括A-1 Bakery、A-1 Bakery & Café、Das Gute、La Creation de Gute K-11、Maison a+等。

結婚餅卡優惠｜4. A-1 Bakery餅卡 (官網圖片)

A-1 Bakery餅卡詳情

$50禮券：HK$50 / 張

$100禮券：HK$100 / 張



結婚餅卡優惠5. Lady M禮券

港女熱愛的蛋糕店品牌LADY M，當然婚禮都不能缺少。Lady M推出$150結婚現金禮券，在全港6間分店可供換購（只供外賣蛋糕及飲品）。現時於BESPOKE推出獨家首賣， 凡購買20-49張即時可節省 2%，特價每張$78.40，簡直是多買多折扣！

結婚餅卡優惠｜5. Lady M禮券 (官網圖片)

Lady M禮券詳情

- Lady M $80 禮劵

購買 20-49張 即可節省 2%，特價每張$78.40

購買 50-99張 即可節省 5%，特價每張$76.00

購買 100-149張 即可節省 8%，特價每張$73.60

購買 150-199張 即可節省 10%，特價每張$72.00

購買 200-499張 即可節省 15%，特價每張$68.00

購買 500張以上 即可節省 20%，特價每張$64.00

- Lady M $150 禮劵

購買 20-49張 即可節省 2%，特價每張$147.00

購買 50-99張 即可節省 5%，特價每張$142.50

購買 100-149張 即可節省 10%，特價每張$135.00

購買 150-199張 即可節省 12%，特價每張$132.00

購買 200-499張 即可節省 15%，特價每張$127.50

購買 500張以上 即可節省 20%，特價每張$120.00



結婚餅卡優惠6. 鴻福堂結婚禮券

鴻福堂的結婚禮卡設通用版及個人版，個人版正面可貼上新人的甜蜜照片，背面則可印上婚期及感謝語句。不過有意訂購個人版的話，只適用於$50結婚禮卡及訂購數量最少會30張。

結婚餅卡優惠｜6. 鴻福堂結婚禮券 (官網圖片)

鴻福堂結婚禮券詳情

通用版及個人版：HK$400/ 套(10張)，最少購買30張



結婚餅卡優惠7. Paul Lafayet婚嫁禮券

Paul Lafayet 是香港最知名的高級糕點品牌之一，Paul Lafayet婚嫁禮券可把一對新人的名字印製在餅卡上，不過有意訂購的話，訂購數量最少會100張，每張禮券另加$8，而全港6間分店可供換購。

結婚餅卡優惠｜7. Paul Lafayet婚嫁禮券 (官網圖片)

Paul Lafayet婚嫁禮券詳情

Paul Lafayet $50 嫁喜禮券：HK$500 / 10 張

Paul Lafayet $100 嫁喜禮券：HK$500 / 5 張

*所有結婚禮券 - 1年有效期



結婚餅卡優惠8. Häagen-Dazs 雪糕結婚禮券

在夏季舉辦婚禮的新人派發雪糕結婚禮券給親友都是一個不錯的選擇！Häagen-Dazs一向都有推出雪糕結婚禮券，在婚展及門店都有出售。

結婚餅卡優惠｜8. Häagen-Dazs 雪糕結婚禮券 (官網圖片)

Häagen-Dazs 雪糕結婚禮券詳情

雪糕結婚禮券：HK$50 / 張

*結婚禮券 - 最少18個月



結婚餅卡優惠9. Godiva 餅卡

近年很多新人都選擇Godiva 餅卡作為婚禮餅卡，相信不少賓客收到的話一定又驚又喜。現時於BESPOKE推出獨家優惠， 原價HK$50減至現時HK$44，最少需訂購10張。

結婚餅卡優惠｜9. Godiva 餅卡 (官網圖片)

Godiva 餅卡詳情

GODIVA HK$50 禮券：HK$50 / 張

*結婚禮券 - 最少11個月



結婚餅卡優惠10. Beans嫁喜餅卡

Beans近年成為年輕一代歡迎，其推出HK$50嫁喜餅卡。不但可外賣換領精緻蛋糕外，亦可堂食享受美食，甚至旗下「荳子冰室」一樣適用。現時Beans推出兩款嫁喜餅卡，分別為「$50婚嫁餅卡禮券」及「 $50婚嫁餅卡禮券 [紅色炸彈版]」，讓一對新人跟親朋好友分享這份美好的「荳子」時光。

結婚餅卡優惠｜$50婚嫁餅卡禮券 [紅色炸彈版] (官網圖片)

結婚餅卡優惠｜10. Beans嫁喜餅卡 (官網圖片)

Beans嫁喜餅卡詳情

$50婚嫁餅卡禮券：HK$500 / 10 張

$50婚嫁餅卡禮券 [紅色炸彈版]：HK$500 / 10 張

*結婚禮券 - 效期至31/08/2025



* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。