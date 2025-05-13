電子支付│食環街市八達通安裝率不足一成　呢款支付工具最多檔裝

政府近年大力推動並資助公眾街市租戶安裝非接觸式電子支付工具，據食環署早前向立法會披露資料，截至去年底，食環街市（包括熟食市場，下同）各款主要支付工具安裝率僅介乎8.9%至20%，當中微信支付安裝率較高，逹20%，而支付寶、八達通安裝率則分別為16.1%及8.9%。現時仍有5個街市完全沒攤檔使用電子支付工具，但亦有一個街市的微信支付及支付寶安裝率均超過八成。



食環街市各款主要支付工具安裝率介乎8.9%至20%，當中微信支付安裝率較高，逹20%，而支付寶、八達通安裝率則分別為16.1%及8.9%。（資料圖片）

食環署近年於公眾街市推動非接觸式支付款，包括於疫情期間透過「防疫抗疫基金」，向每個合資格街市攤檔租戶提供5,000元相關資助。此外，署方於去年11至12月期間，亦於21個公眾街市舉辦了推廣活動，通過派發紀念品宣傳及鼓勵市民使用非接觸式付款。

統計顯示，截至去年底，食環署豁下96個街市共11,147個已出租檔位中，有2,225檔已安裝微信支付，安裝率20%；1,793檔安裝支付寶，安裝率16.1%；992檔安裝八達通，安裝率約8.9%。另有364個攤檔安裝了轉數快、銀聯閃付、BoC Pay、PayMe或拍住賞等其他支付工具，而一個攤檔可以同時安裝不同的支付工具。

現時各個街市的電子支付安裝率相當參差，當中近年新落成及翻新重建的街市，支付工具安裝率會較高，主要由於這街市的攤檔租戶必須按租約條款提供至少一款非接觸式付款工具。其中位於天水圍的食環署天幕街市，微信支付及支付寶安裝率均逾八成，而位於東涌的食環署東日街市，微信支付及支付寶安裝率均達六成，八達通支付工具安裝比率更達79.3%。

而在一些檔位數目較多的大型街市（註：本文以檔位超過300個作為標準），如九龍城街市、牛頭角街市、聯和墟街市等，3種主要支付工具的安裝率仍未達五成，其中聯和墟街市微信支付及支付寶的安裝率均是大型街市中最高，惟該街市內兩款工具的安裝率僅介乎34.6%至42.9%。

食環街市各款主要支付工具安裝率介乎8.9%至20%，當中微信支付安裝率較高，逹20%，而支付寶、八達通安裝率則分別為16.1%及8.9%。（資料圖片）

至於在部份位置遍遠的街市，仍有電子支付工具安裝率為零情況，包括沙頭角街市、大澳街市、流浮山街市、安靜道生花市場、東源街熟食市場。不過，上述數字僅反映食環街市的情況，未涵蓋非食環街市如領展街市的使用情況。