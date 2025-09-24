樺加沙│最高陣風時速193km是否破山竹紀錄？10號風球哪區最大風？

【颱風／樺加沙／風暴消息／最新颱風天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／8號風球／山竹2.0】超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號（10號風球）及黃色暴雨警告信號（黃雨警告）現正生效。天文台今早（9月24日）9時45分預報指，樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部，十號颶風信號會維持一段時間。

由昨日8號風球生效至今，本港多區持續受強風吹襲，更有1個測風站錄得最高陣風時速193公里，惟暫未超越山竹紀錄。到底全港哪一區最大風？你所在地區風速又有幾高？

註：文中統計截至9月24日上午10時（註：截至10時40分之紀錄）



天文台紀錄顯示，由昨午2時8號風球生效起，截至今早10時期間，全港30個氣象站之中，有25個曾錄最高風速超過每小時100公里。當中昂坪今早7時最高陣風風速高達每小時193公里最高，其次是香港航海學校（最高時速181公里）、大老山（最高時速169公里）、青洲（最時速小時165公里）。翻查紀錄，2018年山竹吹襲本港時，大老山氣象站曾錄最高陣風風速每小時256公里，即樺加沙暫未超越山竹。

過往10號風球最高陣風風速紀錄（天文台網站）

其餘最高陣風風速曾超過每小時100公里的氣象站還包括：長洲、橫瀾島、塔門、西貢、坪洲、長洲泳灘、大美督、赤柱、沙洲、中環碼頭、北角、石崗、南丫島、赤鱲角、黃竹坑、啟德、天星碼頭、大埔滘、流浮山、將軍澳、京士柏。

按平均風速（註：為每小時報告一次之十分鐘平均風速）比較，同樣是昂坪風速最高，平均風速高達每小時141公里。其他錄得平均風速超過每小時100公里的氣象站還有昂坪、橫瀾島、大老山、青洲、長洲、塔門、香港航海學校、大美督、坪洲、長洲泳灘。