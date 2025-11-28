宏福苑大火│棚架火警增加　今年至少9宗　上月華懋大廈棚架三級火

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級大火，釀成嚴重傷亡，當日最先起火的是宏昌閣外牆棚架，其後陸續蔓延7幢樓宇，波及逾千個民居單位，慘劇令社會關注建築棚架及棚網（保護網／防護網／圍網）的火警風險。

翻查報道顯示，今年以來至少有9宗棚架起火事件，除了今次宏福苑大火，今年10月18日、即僅僅約1個月前發生的中環華懋大廈棚架三級火亦十分嚴重。而2023、2024年亦分別至少錄得6宗及2宗棚架火警，包括2023年初新蒲崗工廈外牆棚架三級火，數據顯示棚架起火個案有增加趨勢。



宏福苑被火焰吞噬，有7幢大廈被波及燒毀。（羅日昇攝）

翻查近年報道，2023年至今本港至少錄得17宗棚架火警，今年至少有9宗、2024年至少2宗、2023年至少6宗。當中有至少3宗三級或以上大火，包括今次大埔宏福苑五級大火，僅約1個月前發生的中環華懋大廈棚架三級火，以及2023年初新蒲崗工廈外牆棚架三級火。

中環華懋大廈棚架三級火



中環華懋大廈10月18日發生的棚架三級火畫面，火勢沿外牆竹棚迅速蔓延，連對岸西九文化區都見到中環方向冒出大量濃煙。（資料圖片）

近年建築地盤及大廈外牆棚架火災頻生，今次更於大埔宏福苑釀成本港史上傷亡最慘重的住宅大火，事件令全港市民痛心，並引發大眾關注棚架消防安全和棚網阻燃力性能，冀避免慘劇再次發生。

為提升棚架消防安全，發展局早前與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架路線圖。另外，屋宇署等部門已要求註冊建築專業人士及承建商，覆核工程棚架保護網等物料的紀錄或測試文件並提交報告，部門會抽樣測試。同時會分批巡查正進行外牆大維修並有搭建棚架保護網的現存樓宇，檢查棚架保護網等物料的阻燃性能的紀錄或相關測試文件，同樣會抽樣測試。