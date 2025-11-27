大埔宏福苑火災│香港史上死傷最多住宅火　跑馬地馬場大火奪600命

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，至周四下午已釀成至少55人死，70多人受傷10多人危殆，包括一名消防員殉職，仍有逾200人失蹤，料死傷者可能會再增加。宏福苑大火死亡人數超過1996年嘉利大廈41死大火，而若以住宅火警計算，則是香港史上死傷最慘重的火警，而最慘烈的火警，則是1918年的跑馬地馬場大火，當時逾600人死亡，另有逾300人受傷。



宏福苑被火焰吞噬，有7幢大廈被波及燒毀。（羅日昇攝）

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

本港傷亡最慘重十大火災

1918年跑馬地馬場大火

1918年2月26日，馬場當日舉行新春打吡大賽，不料竹棚不勝負荷而塌下，引起大火，市民走避不及，導致逾600人葬身火海。

1948年西環永安貨倉大火

1948年9月22日，存有危險品的永安公司貨倉發生爆炸及大火，火勢迅速蔓延並波及鄰近民居，釀176死69傷。

2025年大埔宏福苑大火

2025年11月26日，有近2,000個單位的大埔居屋宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，至周四下午已釀成至少55人死，70多人受傷10多人危殆，包括一名消防員殉職，尚有逾200人失蹤。

1962年元州街唐樓大火

1962年8月1月，深水埗元州街樓宇發生大火，樓梯被物件阻塞妨礙居民逃生，釀成至少43人死亡。

1934年西環煤氣鼓爆炸大火

1934年5月14日，西環石塘咀有煤氣鼓洩漏導致巨大爆炸，波及鄰近多幢住宅大廈，釀成42死46傷。

1996年嘉利大廈大火

1996年11月20日，油麻地彌敦道嘉利大廈疑因燒焊火舌燒着電梯槽雜物，導致沖天五級大火，釀成41死80傷。

1971年珍寶海鮮舫大火

據當年報章報道，1971年10月30日，即珍寶海鮮舫開業前6天有工人燒焊時造成的火花，意外燃起船內的裝修物料，結果引起大火，火勢迅速蔓延成4級大火，最終造成34人溺斃或命喪火場、42人受傷。

1997年寶勒巷卡拉OK大火

1997年1月25日凌晨約3時59分，九龍尖沙咀寶勒巷新一代卡拉OK被縱火，17人因吸入濃煙而死亡。

1994年石硤尾匯豐銀行縱火案

1994年1月10日，一名男子闖入石硤尾邨匯豐銀行分行縱火，造成12死1傷。

1954年大坑東寮屋區大火

1954年7月22日，大坑東寮屋區發生火災，摧毀約2,000間寮屋，9人死亡，2萬多人無家可歸。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

大埔宏福苑五級火成本港史上死傷最慘重住宅火警

如若單計住宅火警，宏福苑大火已香港史上死傷最慘重火災，至周四下午已釀成至少55人死亡，另有13名傷危殆，死者當中包括1名消防員殉職，目前仍有逾200人失聯，大批居民無家可歸。