東京奧運｜李慧詩單車爭先賽晉級四強　數據看今次有否機會奪金？

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睇睇李慧詩在大賽中拿過多少獎牌▼▼▼

東京奧運女子單車爭先賽，港隊「牛下女車神」李慧詩在8強賽再下一城，以場數2:0擊敗英國選手瑪珍特，晉身4強，力爭個人奧運第一金。4強賽將於明日（8月8日）進行。



單車隊一向被視為香港的獎牌希望，李慧詩更是隊中大將，早在2012年已摘下一面銅牌，里約奧運雖嘗失利，但之後越戰越勇，是單車世錦賽的雙料冠軍，個人擁有三件單車界至高榮譽「彩虹戰衣」，即睇「牛下女車神」的一系列神奇數字。



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李慧詩中三開始接受單車培訓，中五才開始職業運動員訓練，曾因起步太遲而不被看好，後憑著超乎常人的專注和努力，在單車賽道上旗開得勝：

- 高1.65米

- 重62公斤

- 大腿22.9吋，能踢出600公斤力度



李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽初賽。（高詩琦攝）

2012年倫敦奧運上，25歲的李慧詩於女子單車競輪賽中獲得第三名，成功為香港摘下第三面奧運獎牌。當年女車神在小組初賽僅排第4位，差一點與獎牌擦身過，後來透過復活賽可晉級第二輪賽事及決賽。同一項目中，金、銀牌分別由英國選手維多利亞·彭德爾頓，以及中國隊的郭爽。

李慧詩得獎數據顯示，自2010年起她每年均會在亞洲錦標賽、世界錦標賽、亞運會其中一項大賽中贏得金牌。最多金牌的一年是2018年，她分別於亞錦賽奪三金和亞運會奪兩金，合共贏得五面金牌！

四年後的里約奧運，本希望同一項目中乘勝追擊，李慧詩先以第一名完成初賽，卻在第二輪比賽中意外「炒車」，最終成績排名第七，失落獎牌，更一度考慮退役。

雙料世界冠軍 三件彩虹戰衣

經歷低潮期後，李慧詩終於在2018年初下定決心再出戰奧運，之後更狀態大勇，同年世界錦標賽，成為女子爭先賽及競輪賽雙料世界冠軍，個人擁有三件單車競技界的至高榮譽「彩虹戰衣」。東京奧運延期一年後即將開幕，備戰多年，女車神的目標是兩面獎牌。