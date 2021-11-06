MIRROR成員身高曝光！Anson Lo幾高？即睇港男平均身高你算高定矮

撰文：研數達人
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【MIRROR出道三周年／身高】人氣男團MIRROR成員身高一直是鏡粉、網民熱議話題之一。究竟盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、呂爵安（Edan）等12位成員身高多少？對比香港男性平均高度又如何？與其他國家男性對比下又相差多少？

人氣男團MIRROR已出道三年。（資料圖片）

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年全球男女平均身高數據，香港男性平均身高171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名；女性平均身高則為158.7厘米，於119個國家或地區中排第69名。

至於MIRROR成員身高，根據MIRROR的YouTube頻道上載的《MIRROR 100問》，成員普遍都高於港男平均身高的171.7厘米，當中以邱士縉（Stanley）最高，達183厘米，其次是李駿傑（Jeremy），有182厘米，陳卓賢（Ian）則以181厘米排第3；姜濤、呂爵安（Edan）及江𤒹生（Anson Kong）同樣是177厘米排第4。

其餘成員盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie），分別是176厘米、176厘米、175厘米、174厘米及172厘米。不過，邱傲然（Tiger）於節目中只透露自己身高是「16x」厘，未有實際高度。

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談到港人高度，大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！

郭富城▼▼▼

+5

李佳芯▼▼▼

+5

陳奕迅▼▼▼

+5

戴祖儀▼▼▼

+5

周柏豪▼▼▼

+5

G.E.M.鄧紫棋▼▼▼

+5

鄺潔楹▼▼▼

+5

陳柏宇▼▼▼

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簡淑兒▼▼▼

+5

答啱0至3條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！

答啱4至6條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～

答啱7至9條，果然對明星瞭如指掌，神人！

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姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
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