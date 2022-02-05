研究指睡少過7小時死亡率增！即睇你年齡睡多久才正常　6招減失眠

先回答問題檢查你的睡眠時間是否正常▼▼▼

【睡眠時間】睡眠十分重要，但原來睡眠時間並非愈長愈好！芬蘭曾有研究發現，一天若睡不夠7小時，死亡率會提高26%，如若一天睡超過8小時，死亡率同樣會提高24%！所以睡眠足夠就好，不要貪多。



但究竟睡多久才算足夠？睡眠基金會（Sleep Foundation）就建議了不同年齡人士睡眠時間，包括嬰兒、兒童、青少年、成年人及長者，看看你的睡眠時間算多還是少，又是否正常足夠。



另外，日本職能治療師菅原洋平曾點出6種常見影響睡眠的不良習慣，如能避免，可改善失眠不用擔心「眼光光到天光了」。

6種常見影響睡眠不良習慣

1）午睡睡太久，建議午睡時間在30分鐘以內

2）放工回家坐車補眠

3）沒有睡意就上床，如在床上15分鐘內沒有睡着，應先下床活動

4）假日瘋狂補眠，容易打亂睡眠周期，建議養成比平常早睡10到15分鐘習慣，累積睡眠總量

5）體溫過高難以入睡，可以在洗澡時多沖熱水，身體出現流汗狀況，讓體內熱度隨汗水排出，或是用毛巾熱敷脖子和骶骨；睡前看電視、手機，也會讓體溫上升。

6）吃太多，因血糖過高狀況下就寢會影響睡眠效率，建議晚上睡前最好避免吃東西，等到隔天早上再吃東西