萬千星輝2022｜視帝10強聲勢比併　《下流上車族》林敏驄熱搜最勁

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於2023年1月8日舉行，無綫電視早前公布了視帝10強名單，陳山聰和林敏驄被視為大熱視帝，到底這10名視帝候選人的網絡聲勢有多強勁？不妨看看以下的Google搜尋熱度和Intagram追蹤人數！



先看看「最佳男主角」10強名單▼▼▼

無綫電視一如既往開放觀眾投票，網民可於截至12月30日（星期五）深夜12時前在無綫電視網站投選1至3名心水視帝。在今年入圍的10強中不乏老戲骨，包括3屆視帝郭晉安及黎耀祥，陳豪、馬國明、陳展鵬亦曾奪視帝，另也有2名年輕面孔，包括丁子朗及周嘉洛。

Round 1：Google Trends

比較5名大熱視帝於今年的Google搜尋熱度，林敏驄於台慶劇《下流上車族》播出時搜尋熱度飆升，成為5人之最，相信與劇情及演技有關。《下流上車族》講述車志明（林敏驄飾）一家為買樓「上車」用盡一切下流手段賺錢及「慳錢」，貼地劇情引起港人共鳴，10月至11月播出期間網上話題度極高，首次拍電視劇就飾演男主角的林敏驄，生動搞笑的演技大受好評。

Round 2：Instagram

比較10強的Instagram追蹤人數，黃宗澤擁99.8萬追蹤者，排第1位，比排第2位的陳展鵬多57萬追蹤者；而林敏驄則只有5,000多名 追蹤者排最尾。