炎亞綸現身耀樂記者會！台灣metoo關注急升　肥媽1原因竟成熱搜

台灣「#MeToo」風波持續蔓延，網紅耀樂昨（20日）晚指控台灣男星炎亞綸與未成年人發生性行為兼未經同意下拍攝不雅影片。耀樂今日中午舉行記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉，引起網民關注，即看網民焦點！



耀樂周二（20日）在社交平台發帖，指控炎亞綸在他年僅16歲時與他上牀，並偷拍性愛影片，提到「你當時就是我心中的白馬王子，你說什麼都照做，因為你是明星、是偶像」、「不管我的感受，執意進入，當時的我卻以為這就是情侶交往的必經之路」。耀樂指當年二人關係持續半年，直至2018年影片外流，炎亞綸更涉嫌威脅他，「你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我」。

耀樂舉行記者會，炎亞綸突現身道歉。（直播截圖／聯合報授權使用）

事件引起網民關注，炎亞綸和耀樂（前藝名「冥漾」）二人搜尋熱度飆升，影片、老婆、男友、女友、同性戀等關鍵詞同被熱搜。

台灣 #MeToo 運動持續，從政壇蔓延至演藝圈，多位名人陸續被爆出為性騷擾事件加害者，包括藝人黃子佼、宥勝、NONO、許傑輝等人。在香港，除了炎亞綸和耀樂的搜尋量飆升外，肥媽（Maria Cordero）亦同受關注，因她接受傳媒訪問時提到，過往在酒廊唱歌時曾被黑人歌手Bobby Brown打一下屁股，當年即時還擊，轉身「兜巴摑落佢度」 。