港人北上、旅客南下數字每日更新｜7月583萬人次港人北上現熱潮

通關後港人北上旅遊消費熱潮再現，入境處數字顯示，7月有超過580萬人次港人北上（包括澳門，下同），日均近19萬人次，帶動深圳一帶熾熱的消費氣氛。但另一邊廂，7月南下內地旅客僅約297萬人次，尚不達疫情前的七成；而日均僅9.6萬人次南下，與北上人潮形成日均逾9萬人次的「逆差」，令市場憂慮本港飲食零售業短期內難以恢復以往水平。

註：本文圖表中數據將持續更新



暑假旅遊旺季，北上人潮明顯增加。撇除機場、郵輪碼頭等管制站，7月香港居民經各水陸路管制入境內地達583萬人次，較6月增加61.6萬或11.8%。而每逢周六都會出現北上人潮高峰，例如7月1日周六疊加長假期效應，一天內北上港人就多達33萬人次。

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而7月南下訪港內地旅客錄297.5萬人次，日均僅約9.6萬人次，只達北上人潮的一半水平，兩者形成逾9萬人次「逆差」（註：北上香港居民人次 - 南下內地旅客人次）。

與疫情前比較，2018年7月訪港內地旅客達440萬人次，上月數字僅達疫情前的67.6%。港人到內地消費氣氛熾熱，但內地旅客南下人數未「復常」，市場憂慮本港飲食零售業短期內難以恢復以往水平。

⬇️⬇️內地旅客經各管站南下人次持續更新⬇️⬇️