平機會舉辦「種族多元共融運動日」　促進種族社群融合　締結友誼

為慶祝《種族歧視條例》生效15周年，平機會在過去的周日（4月21日）舉辦了「種族多元共融運動日2024」。平機會很榮幸香港特別行政區政府政務司副司長卓永興蒞臨主禮。當日來自體育界、演藝界和紀律部隊的嘉賓代表、平機會委員，以及由不同種族的學生或員工組成的學校和企業隊伍，透過不同球類比賽進行互動和交流，增進彼此了解，為構建關愛共融的社會出一分力。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會舉辦種族多元共融運動日

運動不單可強身健體、有益身心，更可凝聚不同種族社群，培養團結合作精神。有見及此，平機會舉辦「種族多元共融運動日2024」，希望不同種族及背景的人士透過比賽以體育會友，以競技促進交流、締結友誼，加強彼此聯繫和接納，從而令香港成為一個更和諧共融的城市。

政務司副司長出席運動日以示支持

我們很高興特區政府政務司副司長卓永興出席了運動日，以示對平機會及種族共融的支持。副司長在開幕禮致辭時提到，推廣種族共融，建構和諧社會，需要整個社會的配合和支持。種族多元共融運動日讓不同族裔、背景、年齡、職業的參加者，以體育會友，以競技促進交流。他樂見來自體育界、教育界、企業和社區機構的代表和政府部門的員工到場參與運動日，以實際行動攜手共建更多元、共融的社會。

運動日慶祝《種族歧視條例》生效15周年

這個運動日對我和平機會都別具意義。這是我上任後首次參與平機會舉辦有關種族多元共融的活動，亦是平機會首次以體育活動推動平等共融的價值。平機會更藉着這次運動日，啟動往後一連串慶祝《種族歧視條例》生效15周年的活動。

平機會主席林美秀於開幕典禮上致辭。

《種族歧視條例》於2009年生效，是一項重要法例。它保障所有人在僱傭、教育、貨品、服務及／或設施的提供等範疇不會因為種族而遭受歧視、騷擾和中傷。平機會負責執行《種族歧視條例》，一直致力推動巿民無分種族，在生活、工作、教育等各方面享有平等機會。《種族歧視條例》生效15周年，它不但促進了香港種族平等的發展，亦豐富香港的多元文化，讓不同種族人士皆可盡展所長，發揮潛能。

不同種族人士聚首競逐殊榮

運動日得到各個界別的積極支持和參與。除了香港恒生大學成為活動伙伴並提供場地外，來自體育界、演藝界、紀律部隊的代表和平機會委員更組成嘉賓隊伍參加閃避球嘉賓邀請賽，為運動日揭開序幕，帶動全場氣氛。此外，16間中小學及10間企業亦派出了隊伍分別參與了六人閃避球賽和三人籃球賽，所有隊伍均由不同種族的學生或員工所組成。經過多輪競逐，最終六人閃避球賽由地利亞修女紀念學校奪得中學組冠軍，青衣商會小學勇奪小學組殊榮，而安永則勝出三人籃球賽。

種族多元共融運動日圓滿結束

「種族多元共融運動日2024」在一片熱烈的喝彩和歡呼聲下圓滿結束。參賽健兒在運動場上都展現出澎拜活力和熱情，更重要的是他們無分種族和能力打成一片，互相鼓勵和包容，一起享受運動的樂趣。平機會往後會繼續舉辦不同類型的公眾教育及宣傳推廣活動，宣揚平等、多元和共融的信息，共同維護和促進社會的和諧穩定。

平機會往後會繼續舉辦不同類型的公眾教育及宣傳推廣活動，宣揚平等、多元和共融的信息，共同維護和促進社會的和諧穩定。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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